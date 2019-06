Le centre d’information et d’opérations psychologiques de l’armée ukrainienne prépare une opération pour faire échouer les pourparlers de paix sur le Donbass, a déclaré jeudi le commandant adjoint de la milice populaire de la République Populaire de Donetsk (RPD) Édouard Bassourine, en citant des rapports du renseignement.

« Nos services de renseignement ont appris que le Centre d’information et d’opérations psychologiques de l’armée ukrainienne préparait une opération visant à faire échouer les pourparlers de trêve qui auront lieu à Minsk le 19 juin », a déclaré Bassourine.

Des journalistes de la télévision ukrainienne sont arrivés dans la région d’Avdeyevka pour soutenir l’opération. Les 14 et 15 juin, six personnes du 73e centre d’opérations spéciales de l’armée ukrainienne y arriveront afin d’avancer vers la ligne de contact dans la zone de responsabilité de la 93e brigade mécanisée, avant de bombarder les positions arrière de la brigade et un quartier résidentiel.

« Le commandant de l’opération des forces interarmées (Alexandre) Sirski a chargé le commandant de la 93e brigade (Dmitri) Brijinski d’organiser une retraite rapide de ses subordonnés dans les abris, de laisser le « groupe de simulation » accéder au site de l’opération spéciale et de conduire ensuite les représentants des médias sur les lieux pour enregistrer le faux bombardement, » a déclaré Bassourine.

La prochaine réunion du Groupe de contact pour le règlement pacifique du conflit dans le Donbass est prévue pour le 19 juin. À la suite de la réunion précédente, l’envoyée de la RPD, la ministre des Affaires étrangères Natalia Nikonorova, a déclaré que Kiev était prête à avoir un dialogue constructif sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Dans le même temps, elle a constaté l’absence de progrès dans les travaux du sous-groupe politique.

Source : DAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider