J’ai lu cela hier en moins clair, c’était plus ou moins la seule info récente à trouver. Lui non plus ne veut pas des accords de Minsk puisque s’il allait dans cette direction, il ne tiendrait pas ses propos là et en ces termes. Cela veut dire évidemment que les républiques continuent d’avancer vers la séparation totale avec l’Ukraine.

C’est difficile de penser autrement pour moi, mais ce sont quand même les ukrainiens de Kiev qui en sont la cause. Si eux ne veulent pas régler les problèmes, les républiques continueront à aller de l’avant en leur direction et cela indépendemment des terroristes de Kiev.

Depuis la mort de Zakhartchenko, les deux républiques sont sur la même longueur d’onde, plus que jamais auparavant. Merkel est prête à lâcher du lest pour la décentralisation et la France va probablement la suivre à terme. C’est ainsi que Poutine sera seul contre les autres et pourra dire de venir en Russie. Eviter cela est possible avec des discussions, mais impossible de discuter avec les terroristes de Kiev.