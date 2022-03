Le 3 mars 2022, nous nous sommes rendus dans le petit village de Bougas, près de Volnovakha, en RPD (République Populaire de Donetsk), qui a été récemment repris par la milice populaire et l’armée russe. Sur place, les habitants réfugiés pour certains dans les caves de leur habitation, nous ont raconté comment les soldats ukrainiens ont pillé les magasins d’alimentation avant de fuir devant l’avancée de la milice populaire de la RPD et de l’armée russe, laissant les civils sans nourriture.

Comme indiqué hier, après l’encerclement de la ville, la bataille de Marioupol a commencé, avec des combats dans la banlieue ouest, mais aussi dans la ville elle-même à l’est.

D’ailleurs, alors que nous arrivions sur Bougas, nous avons pu voir l’artillerie russe tirer sur les positions de l’armée ukrainienne, depuis un champ. Assez loin du village pour éviter que les tirs de réponse potentiels ne puissent toucher les civils, mais malgré cette précaution, plusieurs bombardements ukrainiens toucheront la périphérie du village pendant que nous nous y trouvions, heureusement sans faire de victimes.

Ces précautions pour protéger les civils ne semblent pas faire partie du manuel des soldats ukrainiens. En effet, les habitants de Bougas nous ont appris que les soldats ukrainiens avaient pour habitude d’installer leurs lance-roquettes multiples dans leurs jardins, voire près de l’école du village !

Ces tirs répétés de lance-roquettes multiples par les soldats ukrainiens dans la zone résidentielle ont non seulement mis en danger la vie des habitants, mais en prime, ils les ont privés de la possibilité de cultiver fruits et légumes afin d’améliorer leur quotidien. En effet, ces tirs réguliers (sûrement à cause des produits contenus dans les moteurs des roquettes) ont tué la végétation.

Et comme si cela ne suffisait pas, les soldats ukrainiens ont pillé les magasins de Bougas avant de fuir devant l’avancée de la milice populaire de la RPD et de l’armée russe, emportant avec eux non seulement la nourriture, mais aussi les caisses enregistreuses et même les frigos ! Résultat depuis plus d’une semaine, les habitants n’ont plus de pain, et plus grand-chose à manger. Dès leur arrivée dans le village, les soldats de la milice populaire et ceux de l’armée russe ont donné aux civils une partie de leurs rations, afin qu’ils puissent tenir jusqu’à l’arrivée d’une aide humanitaire plus complète (comme à Melitopol où l’armée russe a commencé à distribuer de la nourriture aux habitants).

Le témoignage le plus poignant et le plus déchirant, fut sans aucun doute celui d’Alexandre, 81 ans, qui a passé une bonne partie de son enfance dans les sous-sols pendant la Seconde guerre mondiale, afin de se protéger des bombardements, et qui une fois devenu grand-père, voit ses petits-enfants subir la même chose.

En Ukraine pendant ce temps-là l’avancée de l’armée russe se poursuit. La bataille de Kharkov est toujours en cours, alors que l’armée russe a pris le contrôle de Balakleya (au sud-est de Kharkov) où se trouve un important dépôt de munitions (qui avait pris feu et explosé en mars 2017 et mai 2018 et dont les images de l’explosion spectaculaire sont réutilisées par la propagande ukrainienne pour faire croire que c’est le résultat des bombardements russes sur Kharkov).

L’armée russe est aussi arrivée devant Izioum (au sud-est de Kharkov), mais la ville est toujours contrôlée par les forces armées ukrainiennes qui bombarde les zones périphériques qui sont sous contrôle russe. L’ancien ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov, a d’ailleurs été envoyé à Kharkov pour coordonner les bataillons néo-nazis et diriger la défense de la ville.

Cette influence des combattants néo-nazis sur la façon de traiter les civils se ressent particulièrement à Kharkov et à Marioupol, où les civils qui tentent de fuir ces villes sont abattus par les unités néo-nazies (voir la vidéo très choquante sur notre chaîne Telegram d’un couple qui tentait de fuir Marioupol).

À Nikolayev, l’armée russe essaye désormais de refermer le chaudron autour de la ville. Une colonne russe est passé au nord de Kherson et au nord-est de Nikolayev, mais le contournement de la ville est bloqué par l’armée ukrainienne au nord-ouest de la ville. L’aviation russe bombarde donc cette zone pour débloquer ce verrou. Les forces armées ukrainiennes ont aussi fait sauter un pont près de Kalinovka, au nord-est de Nikolayev alors qu’un char d’assaut T-72 russe passait dessus. Un navire civil a été endommagé dans le port de Nikolayev et, sans surprise, les troupes russes en ont été accusées.

Dans la région de Zaporojié, environ 200 soldats ukrainiens ont été tués dans une zone fortifiée au nord de Tokmok, et la défense de Vassilievka s’est effondrée. Au nord, les troupes russes sont à l’arrêt. Par contre au sud, l’armée russe est entrée dans Energodar où se trouve la centrale nucléaire de Zaporjié.

À Datchnoye, à 15 km au nord d’Odessa, un missile sol-air ukrainien a échoué à toucher un missile de croisière russe et est tombé sur une maison, tuant la personne qui y habitait. Et dans la région de Kherson, un Su-25 ukrainien a été abattu par la défense anti-aérienne russe, et son pilote a été fait prisonnier.

À Kiev, le front n’a pour l’instant pas bougé, mais des missiles Kalibr ont frappé les infrastructures militaires de la capitale. Par contre quelques unités de défense territoriales soutenant la Russie sont apparues.

Le ministère russe de la Défense commence aussi à communiquer sur le bilan humain de l’opération militaire spéciale en Ukraine. La Russie aurait eu 498 soldats morts, et 1 597 blessés. Côté ukrainien, les autorités parlent de 8 395 morts et disparus, mais le ministère russe de la Défense annonce seulement 2 870 morts confirmées parmi les soldats ukrainiens. Face à l’arrivée massive de mercenaires étrangers en Ukraine, la Russie a averti que ces derniers n’ont pas le statut de combattant et ne bénéficieront donc pas du statut de prisonniers de guerre.

Dans le Donbass, les bombardements de l’armée ukrainienne se poursuivent, principalement contre Donetsk, Yassinovataya et Gorlovka. Ces tirs ont tué un civil et en ont blessé deux autres à Yassinovataya, trois à Gorlovka (où ils ont aussi entraîné de nombreuses destructions, voir ci-dessous), une dans le district de Kirovski à Donetsk, un à Mineralnoye et un à Makeyevka.

Depuis le début de l’escalade militaire dans le Donbass, 26 civils ont été tués et 105 blessés rien qu’en RPD, alors que les négociations entre la Russie et l’Ukraine semblent ne pas vouloir aboutir rapidement à un accord.

