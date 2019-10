L’ordre des choses peut éventuellement être changé avec des amendements aux accords de Minsk, mais attention, car les républiques ont parfaitement le droit de faire monter les enchères pour des concessions et cela peut aller vers un statut spécial pour l’entièreté du Donbass et plus seulement pour certaines parties.

C’est à Minsk que cela doit être discuté en premier et pour le moment, ce n’est tout simplement pas à l’ordre du jour.

Par ailleurs et bien que ce soit une porte de sortie que je considère comme valable, il y a lieu de remarquer que les nationalistes posent problème à cela en étant des partenaires non-fiables. Il y a en Ukraine deux armées en fait, l’une est sous le contrôle de l’état et l’autre sous le contrôle des nationalistes. C’est cela qui doit être réglé avant toute chose pour n’avoir qu’un seul commandement.

