Samedi 4 mai 2019, avait lieu à Donetsk la prestation de serment des 77 premiers membres de la « Jeune Garde – Jeune Armée », une nouvelle organisation patriotique créée en République Populaire de Donetsk (RPD).

L’événement était organisé près du monument dédié aux libérateurs du Donbass, et du musée de la guerre, dans le parc du Donbass Arena. Le chef de la république, Denis Pouchiline, ainsi que plusieurs ministres et héros de la RPD étaient présents pour recevoir les prestations de serment de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes patriotes.

Voici la traduction du serment qu’ils ont prêté :

« Rejoignant les rangs du mouvement militaro-patriotique « Jeune Garde – Jeune Armée », face à mes camarades, je jure solennellement :

D’observer les règles du mouvement, d’être un Jeune Soldat honnête et d’être toujours fidèle à ma patrie.

D’être toujours un défenseur des faibles, de surmonter tous les obstacles dans la lutte pour la vérité et la justice.

De chercher les victoires dans l’éducation et le sport, mener une vie saine, me préparer au service et à la réalisation pour le bien de la République.

Enseigner la mémoire des héros qui ont combattu pour la liberté et l’indépendance de notre patrie, la République Populaire de Donetsk.

C’est avec honneur et fierté que je porte le grade de « Jeune Soldat ».

Je le jure ! »

Pour la première prestation de serment, 77 membres du mouvement « Jeune Garde – Jeune Armée » étaient présents. Ces jeunes patriotes sont issus de clubs et associations militaro-patriotiques ou militaro-historiques, et ils ont décidé de rejoindre ce mouvement récemment créé afin d’apprendre l’histoire de la République, de leur ville, mais aussi de recevoir des enseignements patriotiques et militaire, ainsi que des bases de maniement des armes.

Le mouvement a été créé en République Populaire de Donetsk le 5 avril 2019. Sa charte validée par l’état-major de la RPD a défini les divisions territoriales du mouvement (Donetsk, Gorlovka, Komsomolski et Novoazovsk), et la limite d’âge pour pouvoir en faire partie (de 8 à 35 ans).

Les membres du mouvement participent à des entraînements sportifs militaires, à des réunions sur le tourisme et l’histoire locale, à des compétitions sportives, des excursions et d’autres événements.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion de présenter la bannière du mouvement, qui a été symboliquement remise par le chef de la RPD, Denis Pouchiline, au chef du mouvement « Jeune Garde – Jeune Armée », Viktor Poudak, chef adjoint du département de l’éducation militaro-patriotique et de la formation de la jeunesse du Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme.

Le but est de préserver les traditions patriotiques, augmenter le prestige du service militaire, aider les jeunes à se développer physiquement et intellectuellement et à avoir un mode de vie sain.

Un mouvement similaire (« Jeune Armée ») existe en Russie depuis 2016. Créé à l’initiative du ministère de la Défense avec le soutien du président russe, ce mouvement compte aujourd’hui plus de 480 000 participants en Russie.

Le chef de l’État, Denis Pouchiline, s’est adressé aux jeunes patriotes après leur prestation de serment, afin de souligner l’importance de cette journée, et les féliciter du choix honorable qu’ils ont fait de se mettre au service de la patrie.

Ces jeunes patriotes défileront à Donetsk le 9 mai, pour le Jour de la Victoire et le 11 mai pour le Jour de la République. Au vu de l’enthousiasme affiché par les premiers membres du mouvement il y a fort à parier que celui-ci aura le même succès que son équivalent russe.

Christelle Néant

