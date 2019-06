Durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a multiplié les bombardements et les crimes de guerre, blessant trois civils sur le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD). Alors qu’ils filmaient les conséquences des bombardements des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), des journalistes de plusieurs médias se sont retrouvés pris sous les tirs à Alexandrovka.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Le moins que l’on puisse dire c’est que la tendance amorcée fin mai se poursuit sans relâche. Ainsi, durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 33 reprises, tirant 744 munitions, dont 10 obus d’artillerie de 122 mm, 254 obus de mortier de 120 mm et 78 obus de mortier de 82 mm. Ces tirs ont fait un blessé (un homme de 53 ans) à Vesseloye, et endommagé cinq habitations.

Alors qu’ils se rendaient hier soir à Alexandrovka, à la périphérie de Donetsk, qui venait d’être touchée par des bombardements de l’armée ukrainienne, des collègues de News Front et RIA Novosti accompagnés d’un membre du service de presse de la Milice Populaire de la RPD se sont retrouvés pris sous de nouveaux bombardements de l’armée ukrainienne.

Voir le reportage vidéo de la Milice Populaire (en russe) :

Devant la proximité des tirs, les journalistes se sont réfugiés avec les habitants dans une maison qui venait d’être endommagée par les bombardements de l’armée ukrainienne. Les journalistes pensent que les tirs étaient délibérés, afin de les empêcher de filmer et donc de prouver les crimes de guerre de l’armée ukrainienne. Heureusement aucun n’a été blessé par ces tirs. D’après la Milice Populaire, ces tirs venaient de la 24e brigade des FAU.

Hier après-midi, les soldats ukrainiens ont aussi tiré sur le territoire de la station de pompage de Vassilievka à coup de lance-grenades, de mitrailleuse lourde et d’armes légères. Les employés ont dû aller se réfugier dans les abris anti-bombardements, et, heureusement, aucun n’a été blessé.

Malheureusement les habitants du quartier de Troudovski n’ont pas eu cette chance aujourd’hui. Parmi les nombreux tirs de l’armée ukrainienne, dont certains se sont fait entendre jusque dans le centre de la capitale tôt ce matin, l’un d’eux a fait deux blessés parmi les civils de la périphérie de Donetsk.

De 4 h 30 à 5 h du matin, l’armée ukrainienne a ainsi ouvert le feu avec des mortiers de 82 mm sur le quartier de Troudovski, situé en périphérie sud-ouest de Donetsk. Les tirs ont endommagé plusieurs appartements, défoncé le toit d’un immeuble d’habitation situé dans la rue Kossareva, et blessé deux civils : un homme et son épouse.

Photos : Représentation de la RPD au sein du CCCC

La femme a reçu des soins sur place et ses blessures ne nécessitaient pas d’hospitalisation, mais son mari a dû être emmené à l’hôpital N°14 pour y être soigné. L’homme souffre de blessures à l’épaule gauche et au front.

Plus au sud, les bombardements de l’armée ukrainienne au mortier de 120 mm ont endommagé quatre maisons civiles à Kominternovo, heureusement sans faire de victimes civiles.

Depuis 3 h du matin, nous en sommes déjà à 11 violations du cessez-le-feu et 162 munitions tirées par l’armée ukrainienne dont 6 obus de char d’assaut, 76 obus de mortier de 120 mm et 19 obus de mortier de 82 mm. Si on compare les chiffres de mai et juin (alors que le mois n’est pas encore fini), l’aggravation de la situation est très nette.

Face à cette escalade flagrante, la réaction de Paris et Berlin se fait toujours attendre, montrant encore une fois, s’il en était besoin, que ce n’est pas la Russie mais bien l’Allemagne et la France qui sont les championnes de « l’interprétation sélective de l’esprit et du texte des accords de Minsk ».

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider