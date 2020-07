Le 30 juin 2020, l’armée ukrainienne a tiré au missile antichar sur la mine d’Oktiabrski, près de l’aéroport de Donetsk, en RPD (République Populaire de Donetsk), détruisant ainsi la caméra de surveillance de l’OSCE qui s’y trouvait. Cette caméra est déjà la troisième a être ainsi détruite en à peine un mois.

Pour rappel, le 2 juin 2020, l’armée ukrainienne avait détruit une caméra de surveillance de l’OSCE située près de la zone de retrait de Petrovskoye, en RPD là aussi, à coup de fusil de sniper.

Puis le 22 juin à 8 h 10, une autre caméra de l’OSCE située à 1 km au sud-ouest de Chirokino, dans le sud, a été détruite.

Carte : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Le type d’arme utilisé n’a pas pu être déterminé, mais la distance entre la caméra et les positions les plus proches de la RPD (situées à 4,7 km dans la direction des tirs indiquée par le rapport de l’OSCE), et la nature du terrain, excluent toute possibilité que la caméra ait été touchée par la milice populaire. Ce qui veut dire que la partie ukrainienne est responsable de cette destruction.

Et huit jours à peine après la destruction de cette caméra de l’OSCE, une troisième a été détruite par des tirs de l’armée ukrainienne, en périphérie de Donetsk cette fois.

Le 30 juin, à 19 h 20, l’armée ukrainienne a tiré trois missiles antichars guidés contre la mine d’Oktiabrski, où se trouve une caméra de l’OSCE, détruisant cette dernière.

Aujourd’hui 1er juillet, l’OSCE a demandé un cessez-le-feu complet dans un rayon de 15 km autour de cette zone afin d’examiner les dégâts sur la caméra et déterminer précisément l’origine des tirs.

La milice populaire de la RPD a fourni des garanties de sécurité et respecté un cessez-le-feu complet. Mais de son côté, l’armée ukrainienne a continué à tirer dans cette direction, empêchant les observateurs de l’OSCE de pouvoir se rendre à l’endroit où se trouvait la caméra.

Ainsi, depuis ce matin 8 h 45, l’armée ukrainienne a tiré sur cette zone de la périphérie nord-ouest de Donetsk 44 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, 40 munitions de véhicule de combat d’infanterie, 29 munitions de lance-grenades automatique, et quatre roquettes antichars.

Ce n’est que vers midi, que la partie ukrainienne a enfin donné des garanties écrites de sécurité, permettant aux observateurs de l’OSCE d’aller inspecter la caméra, qui a été emmenée pour diagnostic.

Et les tirs de l’armée ukrainienne sur cette zone ont repris dans l’après-midi, une fois les observateurs de l’OSCE repartis.

Ces destructions de caméras de l’OSCE ont lieu sur fond de recrudescence des tirs de l’armée ukrainienne contre les civils du Donbass.

Ainsi, le 29 juin au soir, l’armée ukrainienne a tiré au lance-grenades et à la mitrailleuse lourde, sur le village d’Alexandrovka. Si personne n’a été tué ou blessé, une maison a néanmoins pris feu, alors que son occupant était réfugié au sous-sol. Ce n’est que grâce à l’action des voisins qui ont pu éteindre le feu que l’homme n’a pas été tué par l’incendie.

Voir le reportage (en russe) du service de presse de la milice populaire de la RPD :

Le même soir, l’armée ukrainienne a tiré au mortier de 82 mm sur le village de Troudovski, endommageant deux maisons de plus, ainsi qu’une ligne électrique.

La destruction d’une troisième caméra de l’OSCE par l’armée ukrainienne en à peine un mois, sur fond d’augmentation des tirs de cette dernière contre les civils de la RPD n’est pas rassurante. Cela indique clairement que l’armée ukrainienne veut à tout prix cacher ses violations du cessez-le-feu, en empêchant la mission de surveillance de l’OSCE de les enregistrer.

De quoi faire craindre une nouvelle hausse des bombardements de l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD, une fois l’OSCE rendue totalement aveugle, lorsque toutes ses caméras seront détruites, et ses drones empêchés de voler à coup de brouillage de leurs signaux (qui sont très fréquents).

Si l’OSCE ne réagit pas plus vivement à la destruction de ses caméras et que les pays occidentaux garants des accords de Minsk ne se réveillent pas, une nouvelle escalade de la situation pourrait se produire dans le Donbass.

Car ces destructions de caméras de l’OSCE ont commencé après que l’organisation a enregistré l’arrivée massive d’armes lourdes dans les gares de la partie du Donbass contrôlée par Kiev. Or quand une armée envoie dans la zone d’opération une grande quantité d’armes lourdes, et qu’elle cherche à rendre aveugle l’organisation chargée de maintenir le cessez-le-feu, c’est que ce dernier risque d’être enterré définitivement sous peu.

Christelle Néant

