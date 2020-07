Ce matin, l’armée ukrainienne a bombardé le village de la Mine 6/7 à coup d’obus de mortier, endommageant une importante conduite d’eau, qui approvisionne non seulement la RPD (République Populaire de Donetsk), mais aussi la population située dans la zone du Donbass contrôlée par l’Ukraine. Cette destruction d’une infrastructure civile vitale pourrait provoquer une catastrophe humanitaire des deux côtés de la ligne de front.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Ce matin, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la périphérie de Gorlovka et celle de Donetsk pendant près d’une heure et demie.

L’armée ukrainienne a commencé en tirant sur la périphérie de Gorlovka dès 4 h 35 du matin, tirant cinq obus de mortier de 82 mm sur le village de Chirokaya Balka. Puis à 5 h du matin c’est sur le village de la mine 6/7 qu’elle tire 10 obus de mortier de 120 mm, avant de tirer huit obus de mortier de 82 mm supplémentaires sur Chirokaya Balka, et huit obus de mortier de 120 mm sur le village de Zaïtsevo.

Cinq minutes plus tard, l’armée ukrainienne tire sur Alexandrovka au lance-roquettes antichars et à la mitrailleuse lourde, avant de reprendre les tirs sur la périphérie de Gorlovka, tirant 20 obus de mortier de 120 mm supplémentaires sur le village de la mine 6/7.

Puis l’armée ukrainienne tire sur le village de Troudovski (en périphérie de Donetsk) au lance-roquettes antichars et à la mitrailleuse lourde, avant de reprendre les tirs sur Gorlovka à peine 5 minutes plus tard. Cette fois-ci les soldats ukrainiens tirent 10 obus de mortier de 120 mm sur la zone autour de la mine Gagarine.

À 6 h 05 enfin, l’armée ukrainienne tire 50 munitions de véhicule de combat d’infanterie sur Troudovski et sept obus de mortier de 82 mm sur Alexandrovka.

Au total, en une heure et demie de bombardements, l’armée ukrainienne a tiré plus de 120 munitions (dont 68 obus de mortier de 120 mm et 82 mm) sur la périphérie de Gorlovka et celle de Donetsk !

Ces bombardements intensifs ont provoqué l’incendie de trois maisons à Zaïtsevo, mais surtout ils ont gravement endommagé la conduite d’eau de Severski Donets-Donbass, qui passe près de la mine 6/7. Une conduite d’eau de plus de 2 m de diamètre a été littéralement éventrée lors du bombardement mené par l’armée ukrainienne, et perd 65 000 m³ d’eau par heure !

Voir la vidéo fournie par le maire de Gorlovka, Ivan Prikhodko, montrant les dégâts infligés à la conduite d’eau :

Résultat, la station de pompage toute proche a été mise à l’arrêt et l’alimentation en eau de la RPD a été basculée sur les conduites de secours venant du réservoir de Verkhnekalmious. Mais son volume est insuffisant pour pallier totalement à cette coupure, et l’approvisionnement en eau de la République est réduit de plus de 50 %.

Comme l’a soulignée la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), « en raison des particularités de la configuration du canal Severski Donets-Donbass, l’accident dans la zone de la troisième station de pompage du canal est le plus dangereux pour l’approvisionnement en eau de la République Populaire de Donetsk ».

Au vu des risques de catastrophe humanitaire que cela pourrait provoquer, la représentation de la RPD au sein du CCCC a demandé des garanties de sécurité en urgence afin de réparer les dégâts infligés à la conduite d’eau par le bombardement de l’armée ukrainienne.

Pour mener les réparations, la station d’épuration de Donetsk devra elle aussi être mise à l’arrêt et ne pourra fonctionner à nouveau qu’une fois la conduite d’eau remise en état. Cela provoquera une réduction supplémentaire de l’approvisionnement en eau dans toute la RPD.

Ce n’est pas la première fois que cette conduite d’eau et la station de pompage toute proche sont endommagées par les tirs de l’armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens savent qu’une infrastructure civile vitale se trouve là, et malgré cela ils continuent de bombarder régulièrement cette zone, en violation de la convention de Genève.

Ce crime de guerre ne fut pas le seul de la journée, puisqu’en plus d’avoir provoqué l’incendie de trois maisons à Zaïtsevo, l’armée ukrainienne a aussi mis le feu à deux maisons à Kominternovo (dans le sud de la RPD) cet après-midi, après avoir tiré sur la zone proche du village. Des herbes sèches ont alors pris feu et l’incendie s’est rapidement propagé aux maisons proches, dont deux ont brûlé.

D’ailleurs dans la même zone, l’armée ukrainienne a tiré sur un drone de l’OSCE, sûrement pour cacher tant le déploiement d’armes lourdes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front, que ses violations du cessez-le-feu, comme celle qui a provoqué l’incendie de ces deux maisons à Kominternovo. Le tout alors qu’une nouvelle réunion des groupes de contact a lieu aujourd’hui même.

La partie du territoire de la RPD qui est sous contrôle de l’Ukraine étant elle-aussi impactée par ce bombardement de l’armée ukrainienne, il y a de bonnes chances pour que Kiev laisse faire les réparations de la conduite d’eau en donnant les garanties de sécurité nécessaires. Une situation qui pourrait changer si la France ne se retire pas du projet de construction d’une conduite d’eau alimentant Marioupol qui ne dépendrait pas du canal qui serpente à travers la ligne de front.

Si ce projet est mené à terme (avec la complicité de la France), alors l’armée ukrainienne pourra bombarder les stations d’épuration et de pompage de la RPD, ainsi que les conduites d’eau, sans avoir besoin de se soucier de l’impact que ces crimes de guerre pourraient avoir sur elle ou sur la population de la partie du Donbass qui est sous son contrôle.

Christelle Néant

