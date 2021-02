Durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a tiré sur le territoire de la RPD (République Populaire de Donetsk), blessant un civil et endommageant quatre habitations, alors que les habitants célèbrent aujourd’hui le jour du Défenseur de la Patrie.

Alors que la RPD célèbre aujourd’hui le jour du Défenseur de la Patrie, l’armée ukrainienne poursuit l’intensification de ses bombardements contre les zones résidentielles de la République.

Hier, 22 février, à 21 h 15, l’armée ukrainienne a tiré sur le village d’Alexandrovka au lance-roquette antichars, blessant un civil de 22 ans. Le jeune homme a reçu des blessures par éclat à l’abdomen et a été emmené à l’hôpital pour y être soigné.

En tout, du 22 février au 23 février, l’armée ukrainienne a violé neuf fois le cessez-le-feu, et tiré 64 munitions, dont 16 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Une « performance » qui ne semble pas avoir suffi aux soldats de l’armée ukrainienne, qui ont décidé dès ce matin, à 7 h 22, de tirer au mortier de 82 mm et au véhicule de combat d’infanterie sur le village de Staromikhaïlovka, endommageant quatre habitations.

Voir les photos prises par le CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cesse-le-feu) :

Ces tirs ont lieu à peine trois jours après un violent bombardement des positions de la milice populaire de la RPD situées à Gorlovka, par l’armée ukrainienne. Ces tirs ont fait plusieurs morts et blessés parmi les soldats de la RPD.

En moins de deux mois, la RPD en est déjà à deux civils blessés par des tirs ou des bombardements, sans parler de l’attentat terroriste contre un commandant de la milice populaire à Gorlovka la semaine dernière.

Pour le ministère des Affaires étrangères de la RPD, cette aggravation de la situation, couplée à la récente déclaration du commandant en chef de l’armée ukrainienne, Rouslan Khomtchak, sur la préparation de ses troupes à des combats en zone urbaine, prouvent que l’Ukraine rêve toujours d’une résolution militaire du conflit dans le Donbass.

« Tout cela indique une chose : les représentants de Kiev au sein du groupe de contact trilatéral continueront à bloquer toutes nos initiatives de paix afin de tenter de réduire la situation dans le Donbass à un scénario impliquant l’utilisation de la force. La déclaration faite hier par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Rouslan Khomtchak, sur la préparation des troupes pour les combats en zone urbaine en témoigne également. Toutefois, les responsables ukrainiens doivent bien comprendre qu’une nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences irréparables sur tous les fronts et que la responsabilité de cette situation leur incombera personnellement », a déclaré le ministère.

Cette situation a aussi été commentée par l’ancien député ukrainien, Alexeï Jouravko, qui a mis en garde Kiev contre la tentation de s’attaquer de nouveau au Donbass, au risque de voir l’Ukraine disparaître.

« Même l’année dernière, il était évident que les curateurs étrangers de l’Ukraine préparaient l’armée ukrainienne à mener des opérations de combat en milieu urbain. En outre, les autorités de Kiev ont utilisé les accords de Minsk pour renforcer l’armée ukrainienne. Ils choisissent maintenant le moment d’une offensive dans le Donbass. Apparemment, ce jour est arrivé. En outre, il y a des batailles de position sur la ligne de front. Les forces armées ukrainiennes tirent puis évaluent la situation », a déclaré Jouravko.

L’ancien député a néanmoins mis en garde Zelensky contre toute tentative de résoudre le conflit dans le Donbass par la force, car cela pourrait aboutir à la destruction pure et simple de l’Ukraine. Jouravko précise aussi ce que je dis depuis longtemps, à savoir que la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk) ne signeront pas d’accords de Minsk-3 en cas de nouvelle offensive de la part de l’armée ukrainienne.

« En faisant ce genre de déclarations, les autorités de Kiev « poussent » la Russie et l’Occident à réagir. Je signale que l’Ukraine se prépare à la guerre. Pour moi, il n’y a rien de surprenant dans la déclaration de Khomtchak. Ils pensent probablement que le président russe Vladimir Poutine plaisantait lorsqu’il a déclaré que l’Ukraine perdrait son statut d’État si elle déclenchait une offensive dans le Donbass. Je peux vous dire que s’ils décident de le faire, beaucoup de sang sera versé, l’armée ukrainienne se retrouvera dans un nouveau chaudron, mais de manière bien plus effrayante et à plus grande échelle. Après cela, l’Ukraine demandera l’aide de l’Europe pour organiser un « Minsk-3 », mais il sera trop tard. Je recommande à Zelensky et aux autorités de Kiev de ne pas provoquer le Donbass, sinon il n’y aura plus d’Ukraine », a résumé Alexeï Jouravko.

Malheureusement, je doute que les autorités ukrainiennes soient disposées à écouter Alexeï Jouravko, et de toute façon ce n’est pas elles qui décideront si et quand aura lieu une offensive contre le Donbass, mais Washington. Les États-Unis veulent une confrontation avec la Russie à travers le proxy qu’est l’Ukraine, et peu importe à Washington si les civils du Donbass et les soldats ukrainiens le payent de leur vie. Comme le dit le proverbe qui circule depuis sept ans : « Les États-Unis sont prêts à combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien ».

Christelle Néant

