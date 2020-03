Du 13 au 16 mars 2020, les bombardements menés par l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD (République Populaire de Donetsk) ont fait un mort et quatre blessés parmi les civils. En outre un soldat est mort et un autre a été blessé aujourd’hui dans le sud de la République.

Les paroles de paix de Zelensky s’envolent, les bombardements de l’armée ukrainienne restent

En dépit de toutes les jolies paroles de paix du président Zelensky, et l’accord conclu pour créer un conseil consultatif censé aider à appliquer le volet politique des accords de Minsk, la situation sur le front continue de se dégrader.

L’escalade entamée depuis le début de l’année 2020 se poursuit. Après la réutilisation début mars de l’artillerie de 122 mm par l’armée ukrainienne contre la RPD (pour la première fois depuis le mois de décembre 2019), c’est au tour de l’artillerie de 152 mm de faire son retour.

Pour la première fois depuis la mi-octobre 2019, l’armée ukrainienne a en effet tiré deux obus d’artillerie de 152 mm sur la périphérie de Donetsk entre le 14 et le 15 mars 2020. L’artillerie de 122 mm n’est pas en reste avec 34 obus tirés par l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD en trois jours.

Au total, du 13 au 16 mars 2020, l’armée ukrainienne a violé 78 fois le cessez-le-feu, et tiré 683 munitions, dont deux obus d’artillerie de 152 mm, 34 obus d’artillerie de 122 mm, et 253 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Si on regarde les graphiques du nombre de violations du cessez-le-feu de l’armée ukrainienne, et le nombre de munitions tirées (ainsi que leur calibre), on se rend compte que les beaux discours de Zelensky et ses pseudo-initiatives de paix ne sont que du vent.

Un mort et quatre blessés parmi les civils en RPD

Cette intensification des bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD a provoqué une hausse importante du nombre de victimes, principalement chez les civils. Ainsi du 13 au 16 mars 2020 inclus, ces tirs ont fait un mort et quatre blessés parmi les civils de la République. Douze habitations ont été endommagées ainsi que plusieurs magasins, des lignes électriques et des transformateurs, laissant plusieurs villages du sud de la RPD sans électricité.

Trois civils, deux grand-parents et leur petit-fils de 13 ans ont été blessés par des éclats dans la nuit du 13 au 14 mars 2020 par les tirs d’artillerie de 122 mm de l’armée ukrainienne contre la ville de Gorlovka.

Voir le reportage de Patrick Lancaster (en anglais) :

Le 14 mars, l’intensification des bombardements contre les zones résidentielles s’est poursuivie. À 11 h 05, l’armée ukrainienne a tiré trois obus de mortier de 82 mm sur le village de Signalnoye, blessant grièvement un civil de 85 ans à l’abdomen, qui est mort de ses blessures à l’hôpital.

Puis ce matin, violant non seulement le cessez-le-feu mais aussi toutes les normes du droit humanitaire, l’armée ukrainienne a tiré au missile anti-char Stugna-P sur un camion qui apportait de l’eau aux habitants de Sakhanka, alors que ces derniers venaient remplir leurs jerricans.

Voir les photos fournies par la milice populaire :

Ce tir a tué un soldat, en a blessé un autre et un civil, qui était venu là pour prendre de l’eau, a reçu une commotion cérébrale. Il s’agit d’un crime de guerre délibéré, car cette distribution d’eau potable aux habitants de Sakhanka a lieu de manière régulière, et l’armée ukrainienne a tiré sur ce camion alors que des civils se trouvaient à proximité.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’armée ukrainienne commet ce type de crime de guerre, tirant sur des civils alors qu’ils reçoivent de l’eau ou de l’aide humanitaire.

La nouvelle mascarade de « paix » de l’Ukraine

Ces bombardements délibérés de zones résidentielles par l’armée ukrainienne et les propos tenus par certains officiels ukrainiens, confirment les craintes que j’avais exprimées la semaine passée sur ce que valaient réellement l’initiative de réconciliation nationale et la signature de l’accord pour la constitution d’un conseil consultatif par l’Ukraine.

Alors que ce dernier doit permettre une discussion directe entre l’Ukraine, la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk) afin de faciliter la mise en application du volet politique des accords de Minsk, Alexandre Merejko, chef de la commission de la Rada en charge de la politique étrangère (et député du parti de Zelensky), a déclaré à RBK Ukraine qu’il n’y aura pas de négociations directes entre l’Ukraine, la RPD et la RPL !

« Il n’y a pas eu de négociations directes entre l’Ukraine et la RPD-RPL, il n’y en a pas, et il n’y en aura pas. Et la Russie ne recevra aucun statut d’observateur, » a-t-il déclaré.

Sauf que les documents signés par les représentants des deux républiques, de l’Ukraine, de la Russie et de l’OSCE, qui ont été publiés par ZN.UA, disent tout le contraire de ce que prétend ce monsieur. C’est justement pour cela que ce conseil consultatif est créé : pour amener les deux parties du conflit à négocier directement.

Quel est donc l’intérêt de créer une plateforme de négociation supplémentaire visant à amener l’Ukraine à discuter de manière directe avec la RPD et la RPL, si pour finir Kiev déclare qu’il n’y aura pas de négociations directes avec les deux républiques populaires ? Ça montre bien que tout ça n’est que du vent, de l’écran de fumée visant à faire croire que Zelensky veut la paix et appliquer les accords de Minsk, alors qu’il n’en a nullement l’intention.

Un point qu’a souligné Tatiana Montian dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Elle y déclare que les initiatives et propositions de Zelensky et de son équipe (et entre autre l’initiative de réconciliation nationale qui a été présentée par Sivokho) pour prétendument parvenir à la paix dans le Donbass ne sont qu’une opération de communication et une illusion.

« J’émets de suite des réserves, en tant que personne qui a récemment vécu un mois en RPD-RPL, cette idée de Sivokho est franchement une option inefficace pour établir une communication en vue d’un réel dialogue et d’une réconciliation.

Il n’y aura pas de progrès dans ce processus, tant que Zelensky n’arrêtera pas d’essayer de vendre à la Russie et à la RPD-RPL une capitulation de fait sous couvert d’un processus de paix, c’est-à-dire, que tant que Zelensky n’arrête pas d’essayer d’obtenir le contrôle du territoire de la RPD et de la RPL, suivi d’une épuration totale de tous les opposants au gouvernement ukrainien, aucun processus de paix ni aucune réintégration n’est possible en principe.

Par conséquent, toutes ces plates-formes et ces dialogues sans comprendre comment et dans quelles conditions il est possible de réintégrer la RPD et la RPL ne sont qu’une illusion pure et simple et une opération de communication », estime Tatiana Montian.

Comme je le craignais, Zelensky poursuit son opération d’enfumage à coup de signature de documents visant prétendument à appliquer les accords de Minsk, et de grandes déclarations sur sa volonté de ramener la paix dans le Donbass, pendant que l’armée ukrainienne continue de bombarder la RPD et la RPL et à faire des morts et des blessés parmi les civils et les soldats des deux républiques, et que d’autres officiels ukrainiens clament ouvertement qu’ils n’appliqueront pas ce que Kiev a signé.

En même pas un an de présidence, Zelensky est devenu l’incarnation même du mot hypocrisie. Et pendant que les politiciens et les médias occidentaux boivent ses paroles de paix comme du petit lait, et les prennent pour parole d’évangile, la situation se dégrade sur le terrain et les civils du Donbass en pâtissent dans le silence complice des garants des accords de Minsk et des journalistes occidentaux.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider