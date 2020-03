Le 25 mars 2020 au matin, alors que des travaux de réparation étaient mené à Yasnoye en République Populaire de Donetsk (RPD), un sniper ukrainien a ouvert le feu sur les équipes de réparation et les représentants de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), blessant un observateur.

Un sniper ukrainien blesse un observateur du CCCC

Ce matin des travaux de réparation d’une sous-station électrique étaient menés dans le village de Yasnoye. Comme d’habitude lorsque ce type de réparations a lieu dans une localité proche de la ligne de front, l’armée ukrainienne a été informée de ces travaux via la Mission de Surveillance Spéciale (MSS) de l’OSCE, et des garanties de sécurité ont été demandées à Kiev, afin de s’assurer que les équipes de réparation ne se retrouvent pas prises sous des tirs.

Afin d’assurer la sécurité des équipes de réparation, ces travaux sont aussi supervisés et surveillés par le CCCC et l’OSCE via des patrouilles « miroir » (c’est-à-dire deux patrouilles situées de part et d’autre de la ligne de front à l’endroit où les travaux doivent avoir lieu), et l’OSCE sert d’intermédiaire pour annoncer le début des travaux à la partie adverse.

Malgré les garanties de sécurité fournies par l’Ukraine, et la présence de l’OSCE et des représentants de la RPD au sein du CCCC à Yasnoye, un sniper ukrainien a ouvert le feu à 10 h 20 sur les équipes de réparation, blessant par balle un observateur du CCCC. L’homme a été blessé à l’avant-bras droit.

D’après les informations fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC, les tirs auraient été menés depuis la zone de Berezovoye qui est sous contrôle de la 128e brigade des FAU.

Les observateurs de l’OSCE présents sur place ont été témoins de cette violation totale des accords de Minsk et de la trêve conclue pour mener les réparations. La RPD a dit espérer que cela sera mis dans le prochain rapport de l’OSCE.

La République Populaire de Donetsk n’exclut pas que le tir de ce sniper ukrainien contre un observateur soit lié aux récentes menaces d’un représentant ukrainien envers les observateurs de la RPD au sein du CCCC, entre autre ceux qui assurent l’escorte quotidienne des équipes de travail qui font tourner la station d’épuration de Donetsk et la station de pompage de Vassilievka.

Cette escorte avait été rendue nécessaire par les tirs réguliers de l’armée ukrainienne contre les deux stations et leurs environs qui avaient fait cinq blessés parmi les employés, et poussé l’OSCE à refuser de patrouiller là-bas pour des raisons de sécurité.

Suite à ce tir de sniper ukrainien contre un observateur de la RPD au sein du CCCC à Yasnoye, la représentation de la République au sein de ce centre conjoint a décidé de suspendre son escorte des rotations des équipes de travail de la station d’épuration de Donetsk et de la station de pompage de Vassilievka.

Résultat, en l’absence de garanties de sécurité et d’escorte, les employés de la station d’épuration refusent de se rendre au travail, craignant pour leur vie. Au vu des risques trop élevés pour ses employés, la direction de la compagnie « Eau du Donbass » a donc décidé de fermer demain la station d’épuration située entre Avdeyevka et Yassinovataya. Résultat Avdeyevka, Verkhnetoretskoye et Vassilievka seront totalement privées d’eau courante, et plusieurs districts de Donetsk verront leur approvisionnement en eau réduit de 30 %.

Face aux violations répétées des accords et trêves conclus par la partie ukrainienne, la RPD a envoyé une note officielle à la MSS de l’OSCE demandant une intervention urgente pour résoudre la situation critique actuelle et aider à rétablir rapidement les mécanismes de garanties de sécurité pour les équipes de travail des stations d’épuration et de pompage de l’eau et celles assurant la réparation des infrastructures civiles vitales.

L’Ukraine fait tout pour ne pas appliquer les accords qu’elle a signés

Ces faits montrent que malgré le chaos semé en Ukraine par l’épidémie de coronavirus, les autorités et l’armée ukrainienne n’ont toujours pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk, ni les derniers accords conclus, qu’il s’agisse de celui publié à l’issue de la réunion au Format Normandie, ou celui visant à créer un conseil consultatif entre l’Ukraine, la RPD et la RPL.

La dernière réunion des groupes de contact qui a eu lieu cette semaine en a de nouveau été la preuve. Pour cause d’épidémie de coronavirus la réunion n’a pas eu lieu à Minsk comme d’habitude, mais par vidéo-conférence. Malgré cela la réunion du groupe de contact en charge des questions politiques n’a pas pu avoir lieu à cause (officiellement) de l’état de santé du représentant ukrainien.

Par contre la réunion du groupe de contact en charge de la sécurité a eu lieu, mais a débouché sur une impasse, l’Ukraine refusant les deux nouvelles localisations proposées par la RPD pour mener le retrait des forces et des équipements, dont il avait été convenu lors de la dernière réunion au Format Normandie qu’il devait être terminé d’ici la fin du mois du mars (sic).

Résultat, au 24 mars, il n’y a toujours aucun consensus sur les trois nouvelles zones pilotes de retrait des troupes grâce au sabotage constant de l’Ukraine qui propose des zones qui ne conviennent pas et refusant celles qui conviennent, montrant ainsi clairement que Kiev n’a aucune intention d’appliquer ce qu’elle a signé, aussi bien sur le volet sécurité que sur le volet politique des accords de Minsk.

En effet, alors que la réunion du groupe de contact sur les questions politiques n’a pas pu avoir lieu hier, même en vidéo-conférence, soi-disant à cause de l’état de santé du représentant ukrainien, Alexeï Reznikov, ce dernier a néanmoins eu la force de communiquer avec les journalistes ukrainiens pour raconter partout qu’il serait de toute façon impossible de parvenir à des accords écrits au sein du groupe de contact, étant donné que la réunion se tiendra en mode vidéo-conférence.

Ce qui montre que non seulement Reznikov a menti sur son état de santé qui prétendument ne permettait pas d’assister à la réunion via vidéo-conférence, mais qu’en plus l’Ukraine fait montre de la mauvaise volonté la plus crasse. Car comme l’a souligné la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, quand on veut réellement on peut, surtout à l’ère du numérique.

« Une fois de plus, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que dans le règlement de tout conflit, même le plus grave et le plus difficile, le plus important est la volonté et la bonne foi des deux parties pour résoudre les contradictions qui sont apparues. Il existe de nombreux exemples différents, tirés de la pratique mondiale, qui montrent comment et dans quel format des accords peuvent être adoptés et consolidés même lorsque les parties ne peuvent pas se rencontrer en personne, en particulier à l’époque de la numérisation généralisée de la diplomatie. Nous demandons donc à Kiev de ne pas prendre la situation épidémiologique défavorable dans le monde comme une excuse de plus pour ne pas remplir ses obligations et de commencer enfin à mettre en œuvre les accords conclus à Minsk, » a déclaré la ministre.

Alors que la RPD a soutenu l’appel du secrétaire général de l’ONU à un cessez-le-feu mondial pour faire face à l’épidémie de coronavirus, on peut voir que l’Ukraine n’a aucune intention de respecter celui qu’elle a signé à de nombreuses reprises, ni les accords de Minsk, montrant encore une fois, s’il en était besoin, que c’est bien Kiev qui est responsable de l’échec de ces accords et non la Russie.

Christelle Néant

