Sur fond de sabotage flagrant des négociations au sein de la plateforme de Minsk par l’Ukraine, un sniper ukrainien a abattu aujourd’hui un civil, un retraité de 71 ans, vivant dans le village d’Alexandrovka en RPD (République Populaire de Donetsk). Le corps n’a toujours pas pu être récupéré car les soldats ukrainiens tirent sur l’équipe d’évacuation.

Quelques jours après le sabotage plus que visible de la dernière réunion du groupe de contact trilatéral par Kiev, l’armée ukrainienne vient de commettre un nouveau crime de guerre contre un civil de la RPD.

Ce soir à 17 h 30, alors qu’il se trouvait dehors, dans la cour de sa maison située dans la rue Tcheliouskintsev à Alexandrovka, un civil de 71 ans a été délibérément visé par un sniper ukrainien, qui l’a abattu d’une balle dans la tête. La zone du corps visée, l’âge du retraité et l’endroit où il se trouvait excluent toute possibilité d’un tir accidentel ou d’une confusion avec un soldat.

En effet la rue où habitait ce retraité est la dernière du village au sud-ouest, avant la ligne de front et un terrain dégagé qui offre une vue parfaite aux snipers ukrainiens.

Leur vue sur cette rue d’Alexandrovka est tellement dégagée, que les soldats ukrainiens ont vu qu’une équipe d’évacuation était arrivée et lui ont tiré dessus pour l’empêcher de pouvoir récupérer le corps du pauvre civil que leur sniper a assassiné. Histoire peut-être de rajouter une couche d’ignominie à leur crime de guerre déjà passablement immonde.

Quand les journalistes et les médias occidentaux vous parlent des milliers de victimes civiles du conflit dans le Donbass sans mentionner qui les a tués, voilà ce qu’ils vous cachent. Que les snipers ukrainiens tirent délibérément sur des grand-mères, des grand-pères, des femmes et des enfants ! Qu’ils les tuent sans le moindre remord et empêchent même leur corps d’être récupéré.

La milice populaire de la RPD pense que ce tir avait pour but de provoquer des tirs de réponse de sa part. Des tirs qui seront dûment enregistrés par les médias étrangers (dont Reuters et France Presse) arrivés le 21 mars dans la zone de conflit, afin de justifier les actions de l’Ukraine dans le Donbass.

Comme pour les victimes civiles dont les assassins ne sont pas désignés par ces médias, les tirs de la milice populaire ne seront, de manière quasi certaine, pas précisés comme étant des tirs de réponse visant à protéger les dits civils, ou les équipes d’évacuation. Permettant ainsi de pointer du doigt la RPD comme étant celle qui viole le cessez-le-feu, alors que c’est l’Ukraine qui est fautive.

Il faut rappeler que les tirs de sniper aussi sont interdits par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu que Kiev a signées l’an passé, et dont elle refuse de discuter du mécanisme de coordination depuis des mois, après l’avoir totalement détruit, allant jusqu’à saboter grossièrement les réunions du groupe de contact trilatéral afin d’éviter une discussion qui ne sera pas à son avantage.

Sabotage qui fut tellement flagrant et qui entachait tellement l’image de l’Ukraine, que cette dernière n’a pas hésité la semaine dernière à réclamer une nouvelle réunion urgente du groupe de contact trilatéral en charge des questions de sécurité afin de discuter de « l’augmentation des violations du cessez-le-feu », à peine deux jours après la dernière réunion régulière !

Donc Kiev sabote la réunion bimensuelle à ce sujet en disant qu’elle ne voit pas l’intérêt de discuter des violations du cessez-le-feu puis en digressant sur le sujet du déminage (qui ne peut avoir lieu tant qu’il y a des bombardements réguliers), avant de réclamer une réunion en urgence pour discuter du sujet qu’elle a refusé d’aborder deux jours plus tôt ! Le tout pour se donner une bonne image médiatique, comme l’a dénoncé la RPD !

Alors que j’écris ces lignes, l’armée ukrainienne a tiré 12 obus de mortier de 120 mm sur la périphérie nord-ouest de Donetsk.

Et pendant que Paris et Berlin se gargarisent des efforts imaginaires de l’Ukraine pour appliquer les accords de Minsk, les civils du Donbass continuent de mourir, assassinés par les soldats ukrainiens, dans le silence assourdissant des chancelleries et des médias de masse occidentaux.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider