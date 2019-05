RPD - Une civile blessée et 24 habitations endommagées par les tirs des FAU en 48 h

Suite à la visite du nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le Donbass, la situation s’est violemment dégradée sur la ligne de front, principalement pour les civils. En 48 h, une civile a été blessée et 24 habitations endommagées par les tirs, ou les largages de grenades par des drones de l’armée ukrainienne. Encore aujourd’hui, la station d’épuration de Golmovski a été touchée par des tirs de l’armée ukrainienne.

Photo : Maison endommagée à Nikitovski par une grenade larguée par un drone

Le moins que l’on puisse dire c’est que la visite du nouveau président ukrainien dans le Donbass aura montré, s’il en était besoin, que rien ne semble prêt de changer dans la façon qu’a Kiev de traiter le Donbass.

Cela s’est vu tout d’abord lors de la visite de Volodymyr Zelensky, qui a eu lieu le 27 mai 2019. Le nouveau président est venu, en gilet pare-balles et casque, voir les conditions de vie des soldats ukrainiens, qu’il a trouvées déplorables. Jusqu’ici rien que de très normal me direz-vous, après tout il est désormais le commandant en chef de l’armée ukrainienne.

Le problème c’est qu’il s’est limité à ça : aller voir les soldats ukrainiens. Lui qui disait vouloir rétablir la paix dans le Donbass, ne s’est focalisé que sur ceux qui font la guerre, et s’est abstenu d’aller voir ceux qui la subissent, et qui rêvent plus que quiconque de voir la paix revenir : les civils !

Alors qu’après la dissolution de la Rada, Zelensky va avoir besoin de mobiliser l’électorat ukrainien pour obtenir une majorité au parlement, son « oubli » risque de lui coûter très cher. Comme l’a si bien dit Xavier Moreau lors de sa dernière interview, vu que Zelensky dit tout et son contraire, il nous faut regarder ses actes.

Et là son premier acte de président dans le Donbass montre bien, que comme son prédécesseur, il n’en a rien à faire des habitants qui subissent la guerre et les vexations et violences des soldats ukrainiens, qui se comportent en véritable force d’occupation. Seuls les soldats méritaient son attention semble-t-il. Et quels soldats !

À peine Zelensky était-il reparti, que les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont tenu à montrer à la République Populaire de Donetsk (RPD) que le changement de président à la tête du pays ne modifierait rien à la situation dans le Donbass, ni aux méthodes terroristes employées par les soldats ukrainiens.

Ainsi, dans la nuit du 27 au 28 mai, un drone de l’armée ukrainienne a largué une grenade sur une maison du district de Nikitovski, au nord de Gorlovka, endommageant la maison et blessant grièvement une civile âgée de 70 ans, Vera Sapone.

La vieille dame a été hospitalisée dans un état modérément grave, souffrant de commotion cérébrale (avec possible hématome intracrânien), de traumatisme dû à l’explosion, et de multiples blessures sur tout le corps dues aux fragments de grenade et aux morceaux de vitre qui ont été projetés.

L’utilisation de telles méthodes terroristes a été dénoncée par Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD, qui a rappelé que de telles méthodes sont prohibées par la convention de Genève.

« L’utilisation de drones pour attaquer des zones résidentielles est une méthode de guerre interdite qui va à l’encontre des principes fondamentaux de la Convention de Genève pour la protection des civils en temps de guerre. La RPD exhorte la communauté internationale à évaluer juridiquement les actions de l’Ukraine et à utiliser tous les moyens disponibles pour empêcher une nouvelle escalade », a déclaré la médiatrice.

En tout, sept habitations ont été endommagées à Dokoutchayevsk, Gorlovka et sa périphérie, par les tirs ou les drones de l’armée ukrainienne entre le 27 et le 28 mai. Durant la même période, l’armée ukrainienne a tiré 143 munitions sur le territoire de la RPD dont 25 obus de mortier de 120 mm et 82 mm. Une hausse vertigineuse par rapport à la veille, où les FAU avaient tiré 35 munitions dont seulement un obus de mortier de 120 mm.

Et cette tendance à la hausse s’est poursuivie durant les dernières 24 h, puisque du 28 au 29 mai 2019, l’armée ukrainienne a tiré 219 munitions sur le territoire de la RPD, dont 83 obus de mortier de 120 mm et 82 mm. Ces tirs ont délibérément visé les zones résidentielles, endommageant 17 habitations, à Alexandrovka, Troudovski et Yassinovataya !

Face à ces tirs visant délibérément les civils, la milice populaire de la RPD a répondu avec des armes d’un calibre inférieur à celui interdit par les accords de Minsk, tuant un soldat ukrainien et en blessant trois autres. Plus tôt dans la semaine, de tels tirs de réponses avaient déjà été effectués et avaient fait deux morts et trois blessés parmi les soldats ukrainiens.

Il semble néanmoins que cela n’a pas découragé les FAU, puisque ce matin à 11 h 30, l’armée ukrainienne a bombardé la station d’épuration de Golmovski avec des obus de mortier de 82 mm, endommageant un des bâtiments et un des bassins de traitement des eaux. Heureusement le personnel s’est réfugié dans les abris anti-bombardements et il n’y a pas eu de victimes civiles. Pour rappel, tirer sur des infrastructures civiles vitales, comme les stations d’épuration ou de pompage de l’eau, est un crime de guerre interdit par la Convention de Genève que l’Ukraine a signée !

Cette escalade des tensions et des crimes de guerre sur fond de retour de Mikhaïl Saakachvili en Ukraine, et de visite purement militaire de Zelensky sur le front du Donbass n’augure rien de bon. Il semble que Zelensky va suivre peu ou prou le même chemin que son prédécesseur, pour le plus grand malheur du Donbass et de l’Ukraine.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider