Cette nuit, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la périphérie de Gorlovka, tuant une civile, ainsi que le district de Telmanovo. Appelés pour éteindre un incendie provoqué par le bombardement des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), les pompiers de la République Populaire de Donetsk (RPD) se sont eux-mêmes retrouvés pris pour cible.

L’escalade meurtrière entamée il y a un mois et demi dans le Donbass se poursuit. Durant les dernières 24 h (du 10 juillet 3 h du matin au 11 juillet 3 h du matin), l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 23 reprises, tirant 248 munitions sur le territoire de la RPD, dont trois obus de char d’assaut, 134 obus de mortier de 120 mm et 32 obus de mortier de 82 mm.

Si ces tirs n’ont fait ni victimes civiles ni destructions, il n’en est pas de même pour les tirs ayant eu lieu après 3 h du matin !

À 3 h 40, l’armée ukrainienne tire à l’artillerie de 122 mm (12 obus) sur le village de Loukovo, situé dans le district de Telmanovo (sud de la RPD). Un bâtiment agricole prend feu, et les pompiers de Telmanovo sont appelés à intervenir pour éviter que l’incendie ne se propage aux maisons voisines.

Un camion et une équipe des pompiers de Telmanovo est envoyée sur place. Alors qu’ils ont presque circonscrit l’incendie, les soldats ukrainiens ont commencé à tirer sur la zone où se trouvaient les pompiers à coup de mortier de 120 mm. Ces derniers ont dû aller se cacher derrière une maison avant de descendre dans un abri pendant 30 bonnes minutes.

Au lieu de se réfugier avec les autres pompiers, le chauffeur du camion a emmené le véhicule, au péril de sa vie, dans une zone plus sûre afin d’éviter qu’il ne soit complètement détruit par les obus. Par chance aucun pompier n’a été tué, mais le camion a été légèrement endommagé.

Mais s’en prendre à des pompiers qui font leur travail ne semble pas avoir suffi aux soldats ukrainiens.

Dès 5 h 10 du matin, l’armée ukrainienne tire sur plusieurs localités de la périphérie de Gorlovka. Golmovski, Zaïtsevo et Dolomitnoye reçoivent en deux heures 28 obus d’artillerie de 122 mm et 20 obus de mortier de 120 mm.

À Golmovski, l’un des obus tiré par l’armée ukrainienne a tué une civile de 70 ans. Touchée par un shrapnel en pleine poitrine, la vieille dame n’a pas survécu à cette blessure.

Ces tirs ont aussi endommagé six habitations à Zaïtsevo et Golmovski.

Depuis 3 h du matin, l’armée ukrainienne a déjà violé le cessez-le-feu à 18 reprises en RPD, et tiré plus de 155 munitions dont 56 obus d’artillerie de 122 mm, 45 obus de mortier de 120 mm, et 17 obus de mortier de 82 mm.

Au lieu de vouloir faire une réunion au Format Normandie « agrandi », en y incluant les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ne servira à rien, Volodymyr Zelensky ferait mieux de calmer son armée (s’il en a le contrôle, ce qui est loin d’être garanti). Au vu de la situation actuelle, on comprend mieux pourquoi la Russie a décidé de juger Zelensky sur ses actes avant de le reconnaître ou non comme président légitime de l’Ukraine. Et le moins que l’on puisse dire c’est que pour l’instant c’est un zéro pointé pour Zelensky.

Christelle Néant

