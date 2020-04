Durant les dernières 48 h, les FAU (Forces Armées Ukrainiennes) ont violé le cessez-le-feu en RPD (République Populaire de Donetsk) à 29 reprises, tirant 256 munitions, et endommageant neuf habitations et une école. Ces tirs ont eu lieu sur fond de nouvel échec lors des négociations des groupes de contact au format vidéo-conférence.

Augmentation du nombre de bombardements des FAU contre la RPD

Après un calme relatif depuis la fin de la semaine dernière, la situation militaire s’est de nouveau aggravée en RPD depuis le 21 avril 2020, avec l’augmentation des bombardements des FAU contre le territoire de la République, et les destructions d’habitations civiles qu’ils engendrent.

Alors que la semaine passée avait été marquée par une baisse du nombre de bombardements, et de munitions de gros calibre tirées par les FAU contre la RPD par rapport à la semaine précédente, la semaine écoulée a vu ces chiffres augmenter de nouveau avec 74 violations de la trêve, 12 obus d’artillerie de 122 mm et 167 obus de mortier de 120 mm et 82 mm tirés par l’armée ukrainienne.

Ces tirs ont endommagé 19 habitations civiles et une école. Sur ce total, quatre habitations ont été endommagées du 22 au 23 avril inclus à Troudovski et Staromikhaïlovka, des villages situés à la périphérie ouest de Donetsk.

Mais les habitations civiles ne suffisent pas aux soldats ukrainiens en termes de crimes de guerre. Alors le 22 avril au soir l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur l’école d’Alexandrovka à coup de fusil de sniper et de lance-roquette. Résultat les vitres de l’école ont été endommagées, mais heureusement sans faire de victime.

Voir le reportage de la milice populaire de la RPD (en russe) :

Et rien que durant la journée du 24 avril 2020, cinq habitations de plus ont été endommagées en RPD par les tirs des FAU, dont une maison qui a totalement brûlé à Zaïtsevo après l’impact direct d’un obus de mortier de 120 mm.

Voir le reportage vidéo fourni par le maire de Gorlovka, Ivan Prikhodko, qui montre ce qui reste de la maison située au 25 de la rue Roudneva :

Les quatre autres habitations endommagées aujourd’hui sont situées à Jabitchevo, Troudovski et Staromikhaïlovka.

Les négociations des groupes de contact dans l’impasse

Cette hausse des bombardements a lieu sur fond de sabotage total des négociations des groupes de contact par l’Ukraine. Après l’échec du 21 avril 2020 en ce qui concerne les questions de sécurité, une nouvelle réunion a eu lieu au format vidéo-conférence le 22 avril.

Une réunion qui a eu lieu une nouvelle fois sans la présence du représentant ukrainien en chef, Léonid Koutchma, dont l’absence (pour la troisième fois consécutive) s’est faite remarquer. Il serait bon qu’en Ukraine quelqu’un explique à monsieur Koutchma que le coronavirus n’est pas un virus informatique, et qu’il ne risque donc pas de l’attraper en assistant à une vidé-conférence !

Car en son absence, les négociations se retrouvent dans une impasse totale. Comme lors de la réunion du 21 avril, celle du lendemain concernant les questions de sécurité n’a pas avancé d’un pouce.

Les représentants ukrainiens ont une nouvelle fois tenté de politiser le processus de désengagement des troupes et des équipements militaires, obligeant la représentation de la RPD à rappeler que le but de ce processus est de faire baisser le nombre de bombardements jusqu’à élimination complète des violations du cessez-le-feu.

Mais bien qu’aucune des parties n’ait eu la moindre objection sur plusieurs des sites pilotes de retrait proposés par la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk), il n’y a toujours aucun accord sur ce point du communiqué du dernier sommet au Format Normandie. Ce qui montre bien que l’Ukraine n’a pas du tout l’intention d’appliquer ce point des accords de Minsk.

La situation étant peu ou prou la même avec l’harmonisation du texte devant compléter la décision cadre sur le désengagement des troupes, le coordinateur de l’OSCE au sein de ce groupe de contact a décidé de prendre le taureau par les cornes et de proposer lors de la prochaine réunion une version consolidée des textes des deux parties, avec tous les points sur lesquelles elles sont d’accord et un tableau comparatif des différences.

La représentante de la RPD, Natalia Nikonorova a aussi demandé aux participants de la réunion de fournir des garanties de sécurité pour réparer les conduites d’eau dans la zone grise près d’Elenovka. En effet, les fuites constantes de la station de pompage d’Elenovka ne peuvent être réparées depuis des mois faute de garanties de sécurité de la part de l’Ukraine, ce qui impacte les civils.

La réunion du groupe de contact en charge des questions politiques n’a pas avancé plus que celle sur la sécurité malheureusement. L’Ukraine n’a toujours pas soumis la moindre proposition de texte législatif visant à mettre en œuvre le statut spécial du Donbass, ni même la liste des lois en question. Encore pire, lors de la réunion du 22 avril, les représentants ukrainiens ont même refusé de discuter du mécanisme d’harmonisation de ces lois avec la RPD et la RPL. Or c’est le but même de l’existence du groupe de contact politique !

La seule chose que les représentants ukrainiens ont bien daigné fournir c’est leur proposition sur les règles de travail du groupe de contact. Et même là c’est loin d’être une victoire car cette proposition contredit l’essence même du Paquet de mesures visant à la résolution pacifique du conflit dans le Donbass. En clair, on n’est pas sortis des ronces !

Zelensky continue son numéro d’illusionniste

Quand on voit ce résultat, et qu’on compare avec les déclarations récentes de Zelensky, disant que lui et son équipe ont « réussi à accélérer le processus » de Minsk, que chaque réunion à Minsk doit aboutir à un document sur l’accord obtenu lors de la réunion (ce que la représentation ukrainienne refuse de faire dans la réalité), et qu’il compte mettre fin au conflit dans le Donbass avant la fin de son mandat, on se demande s’il vit dans une réalité alternative ou s’il prend vraiment les gens pour des idiots (pour rester polie).

Parce que rien dans le processus de Minsk n’a accéléré avec l’équipe Zelensky. Les négociations font le même sur-place qu’à l’époque de Porochenko ! Et Zelensky peut continuer à utiliser les écrans de fumée médiatique autant qu’il veut, cela ne change rien à la réalité et aux faits !

Et alors que Kiev pousse pour avoir une réunion au Format Normandie le 30 avril via vidéo-conférence, je pense que lors des négociations en cours entre les ministres des quatre pays, la Russie doit gentiment rappeler à l’Ukraine qu’elle n’a avancé sur aucun des points de la réunion précédente.

Il n’y a aucun intérêt à faire une nouvelle réunion, même au format vidéo-conférence, si rien n’a avancé ! Le seul intérêt pour Kiev est encore une fois de faire croire que l’Ukraine veut faire avancer le processus de Minsk, tout en le sabotant, pour pouvoir ensuite jeter les accords à la poubelle sous prétexte que cela n’a pas avancé assez vite, ou venir vers la Russie avec des demandes délirantes que Moscou refusera pour pouvoir ensuite dire « voyez, la Russie ne veut pas de la paix ».

D’ailleurs Zelensky l’a dit ouvertement dans un documentaire sur sa première année en tant que Président. Si d’ici la fin de l’année les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre, l’Ukraine en sortira. Le fameux « plan B » ou « scénario chypriote » est annoncé de manière totalement ouverte.

« J’ai dit que j’étais prêt à attendre un an, à travailler pendant un an. Si le processus de Minsk ne fonctionne pas, nous changerons de tactique. Nous sommes prêts pour cela. L’année n’est pas encore écoulée », a-t-il déclaré.

Denis Pouchiline, le chef de la RPD, a d’ailleurs déclaré que ces paroles de Zelensky expliquent pourquoi l’Ukraine veut amener les accords de Minsk dans une impasse.

« La raison pour laquelle la partie ukrainienne fait tout son possible pour que les accords de Minsk finissent dans une impasse devient évidente. Kiev cherche à imposer son plan [de résolution du conflit] qui est n’est bénéfique que pour l’Ukraine », a déclaré le chef de l’État.

Autant dire qu’à ce rythme là les accords de Minsk ne sont pas près d’être mis en œuvre, ni cette année, ni avant la fin du mandat de Zelensky, puisque tel n’est pas le but.

En attendant, les civils de la RPD continuent de subir les bombardements des FAU, et de voir leurs habitations endommagées ou détruites, quand ils ne sont pas blessés ou tués, par ces tirs qui ne devraient même plus avoir lieu si l’Ukraine respectait les accords de Minsk.

Quand on voit que faire respecter le cessez-le-feu ressemble à une mission impossible pour Zelensky après un an de présidence, je vois mal comment qui que ce soit peut espérer que les autres points des accords de Minsk seront mis en œuvre d’ici la fin de son mandat…

Christelle Néant

