L’abjection ne connaissant aucune limite en Ukraine, la jaune auteure de Lougansk de 12 ans, Faina Savenkova, vient d’être ajoutée à la liste des « ennemis de l’Ukraine » du site Mirotvorets. Si elle n’est pas le premier enfant du Donbass à s’y retrouver, sa présence au sein de cette base de données montre qu’il est temps de régler ce problème qui n’a que trop duré. Car il est inadmissible que les données personnelles d’une enfant de 12 ans se trouvent ainsi exposées publiquement afin de la mettre en danger ! Et ce simplement parce que ce qu’elle dit déplaît aux autorités et aux néo-nazis ukrainiens (il faut vraiment croire que ce qu’elle dit les terrifie pour en arriver là). Il est temps que la France, qui est garante des accords de Minsk, et qui aide financièrement l’Ukraine, fasse pression sur Kiev pour faire fermer une bonne fois pour toutes ce site ignoble. En attendant, Faina Savenkova a elle-même démystifié avec beaucoup d’intelligence et d’humour les accusations portées contre elle sur le site Mirotvorets.

« Hé, vous, les petits garçons, les petits garçons ! Ou est-ce que nous, les garçons, jouons seulement aux bâtons et à la corde à sauter ? Nos pères sont partis et nos frères sont partis. Ou devons-nous, les garçons, nous asseoir et attendre que les bourgeois viennent nous emmener à leur maudite bourgeoisie ? »

Eh bien, nous y voilà – hier, le merveilleux écrivain Oleg Divov m’a qualifié de vétéran de l’Apocalypse dans son billet, et aujourd’hui, il s’avère que mes coordonnées figurent sur le site Web Mirotvorets. Bien sûr, de nombreuses personnes considèrent la base de données de Mirotvorets comme une liste de citoyens honorables, mais j’ai quelques « mais » à ce sujet.

Une particularité de ma spécialisation en physique et mathématiques est que je dois prouver mes dires en classe. J’exige la même chose des autres lors de débats et de discussions. C’est une habitude, tu sais. Une habitude utile dans certains cas, comme celui-ci, par exemple.

« Participation à des événements de propagande anti-ukrainienne ». Lesquelles ? Point par point, s’il vous plaît. Que sont pour vous les « événements de propagande anti-ukrainienne » ? Les événements de l’école le jour de la connaissance et le « dernier appel » à la fin de l’année scolaire ? « Étoiles au-dessus du Donbass » ? Désolé, c’est un festival littéraire et ses participants ont le droit d’avoir leurs propres opinions, quelles qu’elles soient. Ce n’est pas ma faute si les écrivains ukrainiens ne veulent pas y participer et exprimer leurs opinions. Je le répète, « Étoiles au-dessus du Donbass » est un festival littéraire. Ou – oh, horreur – s’agit-il de ma présence aux concerts et aux représentations des théâtres de Lougansk ? Pourtant je ne suis pas une participante, mais une spectatrice. Je ne participe pas à d’autres événements, excusez-moi. Je n’ai pas le temps pour ça.

« Elle se dit romancière, dramaturge et AUTEURE DE SCIENCE-FICTION ! » La prose est là, le drame est là. Comment devrais-je m’appeler ? Au fait, à quoi fait allusion ce beau « AUTEURE DE SCIENCE-FICTION » en majuscules ? Ou pensez-vous que l’histoire « Enseignants et disciples », par exemple, est une chronique d’événements plutôt qu’une fiction ? Si c’est le cas, vous commencez à me faire peur, vraiment.

Ensuite, « répandant en fait de fausses informations et ses propres spéculations ». Une « fausse information » c’est quelque chose de faux, de mensonger, de falsifié, qui passe pour vrai, réel, crédible dans l’intention de tromper (Wikipédia). Quel genre de fausse information étais-je en train de répandre ? Comme d’habitude – avec des exemples concrets. L’Ukraine bombarde la RPL et la RPD ? Oui. Les civils en souffrent-ils ? Oui. Il n’y a pas d’autres allégations de ma part, je ne peux donc pas diffuser de fausses informations. Je n’ai pas pour vocation de publier des informations décrivant des faits et accusant qui que ce soit. J’ai 12 ans et je ne suis pas les nouvelles. Je ne suis pas non plus sur les lieux des bombardements pour dire qui a utilisé des armes et quand. J’écris juste mes sentiments sur la vie en temps de guerre. Mais peut-être avez-vous des objections concernant les bombardements de la part de l’Ukraine ? L’armée ukrainienne est-elle près de la ligne de contact ? Y a-t-il des armes à feu ? Vous n’allez pas prétendre que pas un seul coup de feu n’a été tiré d’une seule arme ukrainienne depuis 2014, n’est-ce pas ? Dois-je vous rappeler le bombardement du bâtiment de l’administration régionale de Lougansk par des avions ukrainiens le 2 juin ? Je demande toujours la fin de la guerre, pas sa continuation. Il y a donc encore des mensonges sur Mirotvorets.

« A participé à toutes sortes de concours d’auteurs en fédération de Russie ». Est-ce quelque chose d’illégal ? Je ne comprends pas vraiment depuis quand c’est un crime pour un enfant. Il n’est pas illégal pour les citoyens ukrainiens de participer à des compétitions russes. Ou ai-je tort après tout ? Ou bien ne me considérez-vous pas comme un citoyen de l’Ukraine ? Désolé, mais le seul document qui prouve mon identité est mon acte de naissance en UKRAINE. Je n’ai pas encore d’autres documents officiels.

Et voici le plus surprenant : « Victime de violence psychologique et de propagande russo-terroriste ». Encore votre « propre spéculation » ? Mais ce n’est même pas la question. Vous devriez définir vous-même qui je suis : une criminelle digne de figurer sur le site Mirotvorets ou une « victime de violence psychologique ». Sinon, vous vous contredisez. Ou est-ce simplement la norme dans l’Ukraine moderne de soumettre une victime d’abus psychologique à l’intimidation ? En publiant mes données, le site web Mirotvorets ne se livre pas seulement à des pressions psychologiques, mais viole également la loi sur les données personnelles.

C’est pourquoi je souhaite m’adresser publiquement au président ukrainien Volodymyr Zelensky, et au médiateur ukrainien pour les droits des enfants, en leur demandant de bloquer le site web Mirotvorets, ses copies « miroir » et d’autres sites similaires, car non seulement ils publient et diffusent des accusations délibérément fausses à mon encontre, mais ils violent également les droits des enfants et les lois ukrainiennes, mettant en danger la vie et la santé des mineurs en publiant leurs données personnelles.

Je voudrais m’adresser publiquement à l’UNICEF pour lui demander d’influencer le gouvernement ukrainien afin qu’il résolve ce problème et protège les droits des enfants dont les données sont publiées sur le site web Mirotvorets, en violation de la législation ukrainienne et de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Faina Savenkova

