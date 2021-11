L’écrivain et dramaturge de treize ans Faina Savenkova, originaire de Lougansk, qui a été incluse dans la base de données du site ukrainien Mirotvorets, a présenté à Moscou, avec l’écrivain russe de science-fiction Alexandre Kontorovitch, leur livre « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », rapporte RIA Novosti.

« Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » est un roman fantastique pour enfants, qui raconte la lutte entre le bien et le mal. Les personnages principaux sont d’énormes chats intelligents qui protègent les enfants du danger. Une partie des événements se déroule pendant le conflit du Donbass. Selon les auteurs du roman, les personnages des chats et des enfants ont été créés par Faina Savenkova, tandis que les descriptions des hostilités sont d’Alexandre Kontorovitch. Le roman a été créé en six mois seulement. Le livre a été présenté vendredi au manoir du marchand Nossov à Moscou.

Fait notable, l’âge limite du livre est de 16 ans et plus, alors que Faina Savenkova n’a eu 13 ans qu’à l’automne 2021.

Comme Faina Savenkova l’a expliqué à RIA Novosti, l’idée du livre est née de son histoire, et après avoir rencontré Kontorovitch au festival international de science-fiction « Étoiles au-dessus du Donbass » à Donetsk, un duo créatif s’est formé et l’idée d’écrire un roman est apparue. Lorsqu’on lui a demandé exactement pourquoi les chats sont devenus des protecteurs, la jeune fille a répondu en souriant que « j’aime les chats, et j’ai aimé l’idée ».

Faina Savenkova a été inscrite sur la liste des personnes qui représenteraient une menace pour la sécurité nationale de l’Ukraine, établie par Mirotvorets. La jeune fille a enregistré un message vidéo à l’intention des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, dans lequel elle exhorte l’organisation à ne pas oublier que les enfants du Donbass ont droit à l’enfance et à une vie paisible. En réponse à une question sur son inclusion dans la base de données de Mirotvorets, le bureau du représentant officiel du secrétaire général de l’ONU a demandé instamment de ne pas utiliser les enfants et les résidents des régions touchées par le conflit à des fins politiques. Faina Savenkova a également écrit une lettre au secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Dans cette lettre, elle demande l’aide du Secrétaire général des Nations unies et demande au gouvernement ukrainien de retirer d’urgence les informations personnelles de mineurs du site Web Mirotvorets et de bloquer la ressource elle-même. Une copie de la lettre a également été envoyée à l’UNICEF.

Au printemps 2016, Mirotvorets a publié des listes de journalistes, y compris étrangers, qui avaient été accrédités par la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), avec leurs coordonnées, après quoi certains d’entre eux ont reçu des menaces. Dunja Mijatovic, ancienne représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, a qualifié cette publication de « mesure alarmante qui pourrait mettre davantage en danger la sécurité des journalistes ».

Source : RIA Novosti

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider

PS : Je profite de cet article pour faire un petit sondage parmi mes lecteurs concernant justement le livre de Faina Savenkova, et Alexandre Kontorovitch. J’aimerais savoir si cela vous intéresserait de pouvoir acheter une version française de leur roman « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule ». Si oui, indiquez le moi en commentaire.