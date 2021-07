Le 7 juillet 2021 au soir, l’armée ukrainienne a bombardé le village de Donetski, en RPL (République Populaire de Lougansk), à coup d’obus de mortier de 120 mm, endommageant trois habitations et blessant grièvement une civile de 61 ans. La milice populaire de la RPL a répondu et bombardé les positions de tirs de l’armée ukrainienne afin de protéger les civils.

Le 7 juillet au soir, l’armée ukrainienne s’est déchaînée sur la RPL, violant six fois le cessez-le-feu en un peu plus de 3 h. Utilisant des lance-grenades automatiques, des lance-roquettes antichars et des obus de mortier de 120 mm, les soldats ukrainiens ont bombardé Jelobok, Zolotoye-5, Kalinovka et Donetski.

En tout 10 obus de mortier de 120 mm tirés par l’armée ukrainienne depuis ses positions près de Novotochkovskoye sont tombés sur le village de Donetski, endommageant trois habitations et blessant grièvement une civile née en 1960.

Carte et photos fournies par la représentation de la RPL au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

La femme a été emmenée à l’hôpital de Kirov, où elle a été immédiatement opérée. Les médecins ont réussi à stopper l’hémorragie provoquée par les éclats d’obus qu’elle a reçus à l’abdomen. Le rein touché a pu être suturé ainsi que son estomac, mais sa rate a dû être retirée. Les médecins estiment désormais que sa vie n’est plus en danger et que son état est modérément grave mais stable. Elle a été envoyée à la clinique républicaine de Lougansk pour la suite de son traitement.

L’Ukraine refusant d’appliquer le mécanisme de coordination, et conformément aux ordres du chef de la RPL, Léonid Passetchnik, la milice populaire a ouvert le feu en retour afin de faire cesser les tirs et d’éviter d’autres victimes parmi les civils.

Le chef de la République a commenté ce nouveau crime de guerre de l’armée ukrainienne en déclarant qu’avec ce bombardement du village de Donetski, l’Ukraine a une nouvelle fois démontré son manque de volonté de mettre en œuvre les accords de Minsk.

« L‘Ukraine a une fois de plus montré son « désir et sa volonté » de mettre en œuvre des accords de Minsk. Quelques heures seulement après la vidéoconférence du groupe de contact trilatéral, qui s’est une fois de plus déroulée sans aucune discussion constructive, le gouvernement ukrainien est passé des paroles aux actes. De manière sournoise et cynique, l’armée ukrainienne a tiré des mortiers de 120 mm sur la population civile de la localité de Donetski », a déclaré Léonid Passetchnik.

Il a rappelé qu’à la suite de ces bombardements, « une habitante a été grièvement blessée » et « les défenseurs de la République ont été contraints de riposter avec des armes non interdites par les accords de Minsk ».

« M. Zelensky, quand en aurez-vous assez de la guerre ? Ou bien avez-vous besoin de cela pour justifier devant le monde entier votre désir de clôturer le Donbass avec un « mur », en vous cachant derrière l’organisation d’un référendum approprié ? Vous avez récemment parlé de tels projets. Je vous le répète : il est dans notre intérêt d’arrêter le fratricide et les destructions ! Vous, Volodymyr Alexandrovich, êtes arrivé au pouvoir précisément avec ces slogans. Travaillons donc à une résolution pacifique du conflit ! », a insisté le chef de la RPL.

Lydia, une voisine de la femme blessée, a déclaré que depuis le début de l’année, le village menait une vie relativement paisible, « les gens avaient même cessé d’avoir peur de sortir dans la rue, ils croyaient au cessez-le-feu », des enfants se trouvaient même sur le terrain de jeu du village quand le bombardement a eu lieu, mais avec la reprise des tirs, les habitants du village ont de nouveau cessé de se sentir en sécurité.

« Ils (les soldats ukrainiens) sont des salauds, toutes les terres qu’ils disent venir libérer, mais c’est notre terre ! Nos grands-pères, arrière-grands-pères et enfants sont nés ici. Nous sommes nés ici, dites-moi, alors de qui nous défendez-vous – de nous, des Russes ? Nous ne les avons jamais vus ici (les soldats russes), ce sont tous nos gars (ceux qui défendent la localité) », a déclaré la femme.

La représentante de la RPL au sein du groupe de travail sur les questions humanitaires du groupe de contact trilatéral, Olga Kobtseva, a déclaré que ces bombardements de l’armée ukrainienne, comme celui mené contre le village de Donetski, se font avec la complicité de la communauté internationale.

« Je voudrais noter que de tels crimes de la part de l’Ukraine se produisent et continueront de se produire tant que la communauté internationale permettra au gouvernement ukrainien et à l’armée ukrainienne de le faire », a déclaré Mme Kobtseva.

Elle a souligné que ce n’est qu’avec « la connivence » des curateurs occidentaux que « l’Ukraine s’éloigne de la mise en œuvre des accords de Minsk et mène de telles provocations », avec « des civils et des infrastructures civiles pris pour cible par l’armée ukrainienne ».

Malheureusement l’analyse de Mme Kobtseva est juste, et tant que les pays occidentaux ne feront pas pression sur l’Ukraine, l’armée ukrainienne continuera de bombarder des zones résidentielles, et de tuer ou de blesser des civils, comme le 7 juillet 2021 à Donetski.

Christelle Néant

