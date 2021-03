Le 25 mars 2021, l’armée ukrainienne a ouvert le feu avec des armes légères sur le village de Zolotoye-5, en RPL (République Populaire de Lougansk), endommageant une école et trois habitations. Et pendant que son armée continue de violer le cessez-le-feu, la diplomatie ukrainienne fait semblant de vouloir préserver ce dernier.

Hier, 25 mars 2021, dès 21 h, l’armée ukrainienne a tiré sur le village de Zolotoye-5 en RPL, avec des lance-roquettes, des lance-roquettes antichars, des lances-grenades automatiques et des armes légères. Au total ce sont plus de 34 munitions qui sont tombées sur la zone résidentielle du village, endommageant une école et trois habitations, ainsi que la clôture d’une quatrième.

Voir les photos prises sur place par la représentation de la RPL au sein du CCCC :

Comme on peut le voir sur la carte, l’école et les habitations touchées à Zolotoye-5 sont loin de la ligne de front, l’armée ukrainienne ne peut donc pas prétendre qu’il s’agit d’une erreur de tir ou d’un dommage collatéral.

La vidéo de la chaîne Lougansk 24 monte clairement qu’il s’agit d’une zone résidentielle, où il n’y a ni positions, ni soldats, ni pièces d’armement.

De plus l’école de Zolotoye-5 n’a pas changé d’emplacement depuis le début de la guerre, donc l’armée ukrainienne savait très bien qu’elle tirait sur une infrastructure civile. Il s’agit donc d’un crime de guerre délibéré (encore un).

Si le bombardement d’hier a eu lieu à une heure où il n’y a pas d’élèves, ce ne fut pas le cas le 10 mars, lorsque l’armée ukrainienne a tiré sur Zolotoye-5 en pleine journée, obligeant le personnel de l’école à évacuer les enfants afin de les mettre en sécurité.

Et alors que les membres du CCCC enregistraient aujourd’hui les conséquences du bombardement de la veille, l’armée ukrainienne a une nouvelle fois tiré sur Zolotoye-5, alors qu’ils se trouvaient toujours sur place.

« Alors que les officiers-observateurs de la représentation de la RPL au sein du CCCC enregistraient les conséquences des violations du cessez-le-feu dans la localité de Zolotoye-5 (Mikhaïlovka), l’armée ukrainienne a ouvert le feu à 14 h 40 avec des armes légères et des lance-grenades (AGS-17) », indique la milice populaire de la RPL.

Ces tirs ont eu lieu immédiatement après le départ de la mission de surveillance de l’OSCE qui était venue elle-aussi enregistrer les conséquences du bombardement de la veille. Cela montre clairement que l’armée ukrainienne surveille de près tous les mouvements de la MSS de l’OSCE afin de commettre leurs crimes de guerre hors du regard des observateurs internationaux.

Et pendant que l’armée ukrainienne continue de violer le cessez-le-feu, Zelensky appelle les leaders du Format Normandie de tout faire pour maintenir un cessez-le-feu complet et global. Là c’est ce qui s’appelle toucher le fond de l’hypocrisie la plus crasse.

Où étaient ses appels à respecter le cessez-le-feu lorsqu’un sniper ukrainien a abattu un retraité de 71 ans à Alexandrovka ? Où est la punition de ce sniper pour avoir violé non seulement le cessez-le-feu mais aussi les mesures additionnelles signées par l’Ukraine l’an passé, et qui prévoient des sanctions contre les soldats qui ne respectent pas la trêve ?

Kiev continue dans le même temps sa stratégie de communication visant à faire croire que la guerre dans le Donbass est une guerre entre l’Ukraine et la Russie, comme lorsque le Président ukrainien signe un décret déclarant que la Russie est un ennemi militaire de l’Ukraine (sans pour autant lui déclarer officiellement la guerre sous prétexte que Moscou n’a pas notifié l’Ukraine qu’elle l’attaquait – je vous jure que ce n’est pas une blague), ou lorsque le ministère ukrainien des Affaires étrangères prétend que le conflit pourrait être réglé en une semaine si la Russie le voulait.

Sauf que de un, la Russie n’est pas partie au conflit du Donbass, elle n’est (et je le dis pour la 300e fois) qu’un médiateur au même titre que la France, l’Allemagne et l’OSCE. Il suffit de lire les accords de Minsk pour s’en rendre compte. Il y est inscrit noir sur blanc que l’Ukraine doit négocier avec les autorités de la RPD et de la RPL (appelés dans le documents représentants de certains districts de Donetsk et de Lougansk). Nulle part dans les accords de Minsk il n’est écrit que l’Ukraine est en guerre avec la Russie et doit négocier avec elle. NULLE PART !!!

Et deuxièmement concernant le temps nécessaire pour résoudre le conflit du Donbass, ce n’est pas Moscou qui fait traîner les négociations depuis six ans sous des prétextes tous plus farfelus les uns que les autres, qui peut faire appliquer le cessez-le-feu et le retrait des troupes, qui peut faire voter les amendements à la constitution ukrainienne, la loi d’amnistie, ou faire annuler les lois ukrainiennes qui contreviennent aux accords de Minsk. Ça c’est du ressort de Kiev !

Comme on peut le voir l’Ukraine continue sa préparation médiatique afin de justifier sa future offensive contre le Donbass, en se présentant comme la victime de la méchante Russie, pendant que l’armée ukrainienne continue de commettre des crimes de guerre, comme à Alexandrovka ou Zolotoye-5. Et pendant ce temps-là à Paris et Berlin, les garants occidentaux des accords de Minsk se font remarquer par leur silence…

Christelle Néant

