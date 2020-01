Le 10 janvier 2020, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont bombardé la ville de Kirovsk, en République Populaire de Lougansk (RPL) à coup d’artillerie lourde, blessant un civil, et endommageant cinq habitations et plusieurs pièces d’infrastructure.

Vendredi 10 janvier 2020, à 17 h 50, les FAU ont ouvert le feu depuis leurs positions situées à Gorskoye, sur la ville de Kirovsk, située en RPL, tirant six obus d’artillerie lourde. Au vu de la distance entre la ligne de front et la ville visée, il s’agit clairement un crime de guerre délibéré de la part de l’armée ukrainienne (impossible de faire croire ici à une erreur de tir, un dommage collatéral ou autre excuse bidon).

Initialement, la représentation de la RPL au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), avait annoncé qu’il s’agissait d’artillerie de 122 mm, mais une fois sur place, ils ont découvert des restes d’obus d’artillerie de 152 mm. L’analyse des fragments retrouvés sur place a permis de déterminer que ces obus ont été tirés par un obusier MSTA-B (obusier tracté de 152 mm).

Ces tirs des FAU contre le territoire de la RPL ont blessé un civil (un homme de 58 ans), et endommagé cinq habitations, ainsi qu’un gazoduc et des lignes électriques, laissant 60 habitations sans courant et sept sans gaz.

Photos : Lug Media Centre

Photos : Représentation de la RPL au sein du CCCC

« Cet incident confirme une fois de plus que les déclarations des autorités de Kiev sur leur engagement en faveur du cessez-le-feu ne sont pas vraies », a souligné le bureau de la représentation de la RPL au sein du CCCC.

Suite à ce bombardement mené par les FAU, le ministre de l’Intérieur de la RPL, Igor Kornet, s’est rendu sur les lieux avec des inspecteurs pour s’entretenir avec les témoins du bombardement contre ce quartier résidentiel purement civil et recueillir leurs déclarations.

« J’ai 83 ans, j’ai déjà vu deux guerres, et voilà le cadeau qu’ils m’ont envoyé pour la nouvelle année », a déclaré le propriétaire d’une maison endommagée par les bombardements, Alexandre Plechakov.

« Ce ne sont pas des gens, mais des animaux. Est-il possible de tirer sur des maisons, même en hiver ? Depuis longtemps il faut mener le retrait des troupes partout, arrêter de tirer et s’asseoir à la table [des négociations – NDLR], résoudre les problèmes. Le plus important c’est de ne pas tirer, » a déclaré le retraité.

Alexandre Plechakov a ajouté qu’en raison des bombardements, de nombreux habitants de la ville ont déménagé et sont partis vivre dans des zones plus sûres en RPL ou en Russie.

« Cela fait longtemps que je suis invité à partir d’ici, et je ne veux pas partir parce que presque tous mes proches sont morts et ont été enterrés ici dans le cimetière, » a déclaré un autre habitant de Kirovsk.

La femme de l’homme qui a été blessé lors du bombardement a expliqué ce qui s’est passé.

« Des coups de feu avaient été tirés plus tôt, c’est plus ou moins calme ces derniers temps. Un [projectile – NDLR] a touché la cour, blessé mon mari, détruit la maison, ruiné nos vies, et les enfants souffrent, » a déclaré Ekaterina Boïko.

Elle a expliqué qu’au moment du bombardement, elle était dans la rue avec son petit-fils, et qu’ils ont survécu par miracle, car les obus ont explosé tout près d’eux.

« Mon mari m’a dit « l’essentiel, couche-toi, laisse-toi tomber ». Mais nous savons déjà comment nous comporter en cas de bombardement, car il y a eu [auparavant – NDLR] des bombardements et la maison voisine a été détruite », a déclaré madame Boïko.

Son mari, Sergueï Boîko, qui a été blessé lors du bombardement des FAU, a déclaré que l’obus tiré par les soldats ukrainiens est tombé à trois mètres de lui, alors qu’il courait pour se cacher dans la cave. L'homme a reçu un choc traumatique dû à l'explosion de l'obus, ainsi que des blessures légères provoquées par les éclats.

Photo : Lug Media Centre

« Ce sont des bâtards [les soldats ukrainiens – NDLR] : soit ils ne savent pas tirer, soit ils se font plaisir. Ils tirent sur des enfants et des adultes à travers toute la ville, » a-t-il déclaré.

Monsieur Boïko a déclaré que pendant les vacances du Nouvel An, il avait entendu des bombardements, mais il ne s’attendait pas à ce que les Forces Armées Ukrainiennes bombardent les quartiers résidentiels de la ville de manière aussi cynique.

La milice populaire de la RPL a souligné que la situation sur cette portion du front s’est violemment aggravée après l’arrivée de la 93e brigade des FAU sur les positions situées face à Kirovsk. Cette brigade est connue dans le Donbass depuis longtemps pour ses crimes de guerre.

Suite à la rotation des unités qui se trouvent sur le front, la 93e brigade des FAU s’est installée sur cette portion du front fin 2019. Depuis lors, la situation s’est aggravée et le nombre des bombardements a augmenté.

Ainsi, durant les dernières 24 h, cette même brigade a tiré 40 munitions d’armes légères et de lance-grenades contre le territoire de la RPL.

La 93e brigade des FAU s’est aussi illustrée hier par l’incendie d’une de leurs fortifications, près de Kriakovka. Un des soldats, en état d’ébriété, a tiré une fusée éclairante dans l’abri fortifié, qui a été détruit par l’incendie qui en a résulté. Trois soldats ukrainiens ont été grièvement brûlés lors de cet incident.

Comme on peut le voir les belles paroles de paix de Zelensky, et de ses ministres, montrent toute leur vacuité face aux faits. L’envoi sur le front d’unités connues pour leurs crimes de guerre, et l’absence de toute sanction envers les soldats et les commandants qui mènent ces bombardements criminels contre des civils, montrent que l’Ukraine n’a toujours pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk, ni même de simplement mettre en œuvre le cessez-le-feu pourtant prescrit par ces mêmes accords.

Christelle Néant

