En à peine deux jours, les bombardements de l’armée ukrainienne contre le territoire de la République Populaire de Lougansk (RPL) ont blessé un civil et tué un soldat de la milice populaire, alors qu’une réunion des groupes de contact a eu lieu aujourd’hui à Minsk.

Après la hausse brutale des bombardements de l’armée ukrainienne qu’a subie la République Populaire de Donetsk (RPD), c’est au tour de la RPL.

Si le nombre de violations quotidiennes reste très inférieur à ceux enregistrés en RPD, lors des dernières 48 h l’armée ukrainienne a tiré 26 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, ainsi que 10 munitions de véhicule de combat d’infanterie contre le territoire de la RPL.

Le 28 janvier 2020, c’est 16 obus de mortier de 120 mm que l’armée ukrainienne a tirés sur le village de Berezovskoye. Les rapports initiaux ne faisaient pas état de blessés parmi les civils, mais aujourd’hui le neveu d’un monsieur de 80 ans, a amené son oncle à l’hôpital, après que ce dernier ait reçu des éclats d’obus lors du bombardement de la veille.

Le vieux monsieur n’a initialement pas réalisé la gravité de ses blessures, et n’a donc pas demandé d’aide médicale.

« Il pensait que tout cela (la blessure) passerait probablement tout seul, mais à l’endroit de la blessure, sur le tibia, là où l’éclat est arrivé, il a commencé à avoir une rougeur, et sa température a augmenté. Son neveu l’a donc amené ici (à l’hôpital) pour des soins médicaux », a déclaré Lydia Kornienko, l’adjointe du médecin en chef de l’hôpital de Kirovsk.

« Il (la victime) a reçu des soins médicaux, l’éclat a été enlevé, la blessure a été traitée et un drainage a été mis en place, et il est actuellement sous traitement dans le service de traumatologie », a-t-elle ajouté.

Les enquêteurs du bureau du procureur général de la RPL se sont rendu sur les lieux du bombardement pour interroger les habitants sur ce qui s’est passé, afin d’engager des poursuites pour « utilisation de moyens et de méthodes de guerre prohibés » et « génocide ».

Le monsieur qui a été blessé lors du bombardement a confirmé aux enquêteurs du bureau du procureur général de la RPL que le bombardement avait été mené par les Forces Armées Ukrainiennes (FAU).

Les habitants de Berezovskoye ont aussi déclaré aux enquêteurs que depuis ces dernières semaines, l’armée ukrainienne a commencé à être plus active.

« Souvent, on peut entendre le grondement de l’armement de l’autre côté (contrôlé par Kiev), quelques coups de feu, puis le silence à nouveau, puis encore … Parfois, ils frappent le village (les obus), les gens souffrent », a déclaré Ivan, un des villageois.

Un autre habitant, Sergueï a déclaré qu’avec « l’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, rien n’a changé, il n’y a pas d’espoir de paix ».

Et malheureusement les civils de la RPD et de la RPL ne sont pas les seuls à payer le prix fort suite aux bombardements de l’armée ukrainienne. Après que la RPD ait perdu un de ses soldats la semaine dernière, c’est au tour de la RPL d’avoir perdu un de ses défenseurs aujourd’hui.

À 14 h 55 aujourd’hui, l’armée ukrainienne a tiré au mortier de 82 mm et au véhicule de combat d’infanterie vers le village de Jelobok en RPL, blessant mortellement un des soldats de la République.

Des tirs qui ont eu lieu alors que se tenait aujourd’hui à Minsk une réunion des groupes de contact, qui, si elle n’a pas vu de sabotage majeur de la part de l’Ukraine, n’a pas non plus vu d’avancée réelle.

Ainsi, sur le dossier sécuritaire, il s’avère que sur les neuf zones de retrait proposées par l’Ukraine, la RPD et la RPL, il n’y a qu’une seule zone en commun, mais seulement à peu près ! Il s’agit de la zone située autour du point de passage de la ligne de front de Gnoutovo-Oktiabr, dans le sud de la RPD.

Mais l’Ukraine et la RPD n’ont pas proposé le même endroit dans cette zone, ce qui promet de longues et difficiles négociations pour arriver à un accord.

En plus l’Ukraine a tellement fait traîner les discussions sur le choix des trois nouvelles zones pilotes de retrait, que le groupe de contact n’a pas eu le temps de discuter des mesures additionnelles pour faciliter les futures procédures de désengagement.

Résultat, je vois mal comment, en continuant à cette « vitesse », le désengagement pourra être mené d’ici la fin du mois de mars 2020, comme il est pourtant inscrit dans le communiqué publié à l’issue de la réunion au Format Normandie de décembre 2019.

Comme l’a déclaré récemment Viktor Medvedtchouk, député ukrainien d’opposition, à cette allure là on n’est pas prêts de voir la prochaine réunion au Format Normandie.

Et pendant que Zelensky et son équipe glosent sur la réécriture des accords de Minsk, et falsifient l’histoire, les habitants de la RPD et de la RPL continuent d’être blessés et tués par les bombardements de l’armée ukrainienne.

Christelle Néant

