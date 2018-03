Russie : les russes majoritaires à regretter l’Union Soviétique !

Alors que la campagne électorale pour la présidentielle vient de démarrer et que le candidat du parti communiste (KPRF) sera le principal opposant à Vladimir Poutine, les sondages se suivent et se ressemblent, démontrant que désormais c’est une majorité de russes qui regrettent la disparition de l’URSS.

Et de fait les résultats de la présidentielles russes – et l’on peut douter de la fiabilité des chiffres annoncés – démontrent que le candidat communiste du Parti Communiste de la Fédération de Russie est bien le principal opposant à Poutine

Au delà des sondages, à la rédaction d’Initiative Communiste, on a voulu avoir le sentiment d’un compatriote. Victor, ingénieur français d’une trentaine d’année qui se dit apolitique, tout juste de retour d’une mission pour son entreprise à Moscou avec qui nous avons pu échanger nous le confirme, tout étonné lui qui comme la majorité des jeunes français biberonnés à la propagande anti soviétique avait une image très négative de l’URSS : tous les russes avec qui il a pu échanger sur place lui ont dit spontanément leur regret de l’Union Soviétique… Les énormes inégalités, l’injustice permanente, l’effondrement du niveau de vie, l’insécurité et la crise économique sont autant de raisons qui expliquent sans difficulté pourquoi les russes regrettent l’URSS. Ce regret majoritaire de l’URSS est d’autant moins une surprise que les soviétiques s’étaient massivement prononcés contre la fin de l’URSS, à plus de 70%, lors du referendum organisé sur le sujet. Un vote piétiné par ces grands démocrates Gorbatchev et Eltsine plongeant le pays dans le chaos et livrant ses richesses aux mafias et aux oligarques. Faut-il ici rappeler que l’un des premiers actes des “démocrates capitalistes” adoubés par l’occident dirigés par Eltsine arrivés au pouvoir aura été de faire bombarder le parlement russe par des tanks ? Contrairement à ce qui est raconté en France la contre révolution ne s’est pas faite sans violence : lors du coup d’état de Eltsine en 1993, plus de 25 000 personnes sont arrêtées, tandis que les troupes envoyées par Eltsine assassinent plus de 2000 civils. Les faits sont têtus, d’un coté Eltsine et les capitalistes ont bombardé le parlement russe et se sont arrogés ainsi le pouvoir dans un coup d’état violant la constitution, de l’autre les soviétiques ont voté d’abord pour conserver l’Union Soviétique par referendum puis en Russie pour un parlement refusant de céder au coup d’état de Eltsine. Gorbatchev, Elstine : détestés par les russes Gobatchev et Eltsine sont les dirigeants russes les plus détestés par les russes. A l’inverse, Staline, Lénine et Poutine sont très populaires. C’est bien simple, en 2016 d’après un sondage de l’institut indépendant Levada, 67% des russes considéraient que Gorbatchev a fait du mal au pays, et lorsqu’il s’est présenté aux élections présidentielles en 1996, il ne recueille que 0,5% des voix ! Eltsine qui après avoir saccagé la Russie, et plongé l’URSS dans la guerre, sera contraint à la démission avec moins de 2% d’opinion favorable dans les sondages. Le très anti communiste journal américain Washington Post était obligé de reconnaitre dans un article en 2017 , dix ans après la mort de Eltsine, que “Les deux dirigeants russes avec le plus faible taux d’opinion positive sont le dernier leader soviétique Michael Gorbatchev et son successeur Boris Eltsine (…). Gorbatchev et Elstine ne recueillent respectivement que 8% et 16% d’opinion positive. Tous les deux ont des appréciations négatives particulièrement élevées, avec plus de 60% des russes déclarant qu’ils ont de la détestation ou de la haine, en particulier pour Gorbatchev”. Washington Post

A l’inverse, le pourcentage de russes qui ont une opinion positive de Joseph Staline atteint son plus haut niveau depuis 16 ans. 46% des russes ont une opinion positive de Staline, un résultat au plus haut depuis que l’institut de sondage pose la question en 2001. 32% déclarent avoir du “respect” pour Staline et en outre 10% disent l’aimer tandis que 4% soulignent leur “admiration”. A contrario, 12% déclare détester Staline tandis que pour 7% il inspire de la peur et pour 2% de la haine. 22% sont indifférents vis à vis de l’ancien leader de l’URSS tandis que 10% n’ont pas donné de réponse. En réalité pour 3 russes ayant une opinion négative de Staline, on trouve 7 russes qui ont une opinion positive.

Levada a également questionné les russes sur leurs opinons vis à vis d’autres leaders russes ou soviétiques. Seul Léonid Brejnev – tant moqué en occident – fait mieux que Staline, ainsi que Poutine. Ce dernier – actuellement en exercice – recueille 83% d’opinion positive contre 5% d’opinion négative. Lénine recueille lui 44% d’opinion positive contre 12% d’opinion négative. De fait, en mettant de coté le président russe en exercice, il apparait que les russes ont une appréciation très positive des dirigeants soviétiques, qui plus est de plus en plus positive, alors qu’ils jugent très négativement les dirigeants responsables de la contre révolution que sont Elstine et Gorbatchev. En 15 ans, l’appréciation des dirigeants de l’Union Soviétique, Lénine et Staline compris s’est amélioré et plus de 40% des russes ont une opinion positive des leaders soviétiques !