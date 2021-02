Russie-UE : La débâcle de Borrell à Moscou

La diplomatie occidentale montre les crocs face à l’URSS ou la Russie qui veulent la Paix dans le Monde (y compris avec les régimes opposés), mais rentre la queue à Münich et ose le mot de Georges Bonnet à Hitler :« vous avez les mains libres à l’Est ».

Borrell se serait élevé en évitant de se faire le perroquet de son maître Biden...

Lavrov pourrait non seulement demander à voir Assange, vraie victime et non pas agent bas de gamme comme Navalny, et même, en France, un vrai prisonnier politique maintenu en détention depuis 30 ans sur ordre américain et israélien , car la Justice française voulait le relâcher depuis ... plus de 25 ans. Le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah.