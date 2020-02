Mikheïl Saakachvili, l’ancien président géorgien, a déclaré sur le plateau de la chaîne télévisée ukrainienne 112, que l’effondrement de l’Ukraine était inévitable et qu’elle va éclater en cinq morceaux.

L’ex-président géorgien, et ex-gouverneur d’Odessa, Mikheïl Saakachvili fait de nouveau parler de lui avec cette déclaration fracassante balancée sur le plateau de la chaîne TV 112.

Mais il ne s’est pas limité qu’à prédire l’avenir l’Ukraine, il a aussi déclaré que l’Ukraine, et sa capitale, Kiev, étaient en bien meilleur état du temps de l’URSS. De quoi filer quelques remontées gastriques à Porochenko, Zelensky et un paquet de nationalistes et néo-nazis ukrainiens.

« Les villes ukrainiennes n’ont jamais été dans un si mauvais état, et chaque année, la situation empire », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « Kiev et l’Ukraine sont aujourd’hui bien pires que Kiev et l’Ukraine du temps de l’URSS ».

« Je viens à Kiev depuis 1985… C’est de pire en pire, vous pouvez voir tout ça. Les routes, les façades des bâtiments, l’infrastructure de la ville », a-t-il expliqué en se défendant de toute nostalgie pour l’époque soviétique.

Et après avoir fait le constat de l’état présent du pays et de son évolution depuis l’effondrement de l’URSS, Saakachvili a prédit quel sera le futur de l’Ukraine : l’effondrement inévitable et l’éclatement du pays en cinq états indépendants.

« Sans rectification du système politique, les voleurs ne seront pas les seuls à continuer – il y aura du séparatisme, l’Ukraine se désintégrera littéralement.

Vous devez comprendre que ces gens, qui sont maintenant couverts d’argent, ont des armées privées – par exemple, Troukhanov (le maire d’Odessa) a une armée privée, Kernes (le maire de Kharkov) a ses propres gars. Ces gens ne vont pas n’importe où comme ça. Ils préparent l’infrastructure pour que l’Ukraine devienne cinq autres Ukraines, car il y a encore des forces extérieures impliquées, etc…

La principale chose que nos fonctionnaires doivent comprendre, c’est qu’il n’y a pas de temps à perdre. À 3 % de croissance et plus, la situation restera la même, tout s’envolera à nouveau dans les tuyaux. L’Ukraine n’a pas le temps.

Je ne m’attends pas à de grands cataclysmes économiques, mais simplement à une croissance aussi faible, sans changements, les principaux indicateurs par lesquels les gens jugent, après un certain temps nous entrons à nouveau dans une très grande crise. Et cette grande crise va entraîner l’effondrement du pays » a déclaré M. Saakachvili.

Pour l’ancien président géorgien, cette situation vient du fait que depuis l’indépendance, les Ukrainiens « n’ont pas vu un exemple de réussite » qui puisse les convaincre du potentiel du pays.

« Maintenant, le principal défi est de réaliser, au moins quelque part, des progrès pour que les gens puissent croire que quelque chose peut marcher (dans ce pays) », a-t-il ajouté.

Cette prédiction de Saakachvili rejoint celle faite par Tatiana Montian, l’avocate ukrainienne, qui dénonce régulièrement ce qui se passe en Ukraine.

Il y a trois ans elle avait prédit que l’Ukraine allait se néo-féodaliser autour des oligarques qui ont le contrôle de l’une ou l’autre région du pays et qui se sont constitué de véritables armées privées. Tatiana Montian qui visite actuellement la République Populaire de Donetsk (RPD) pour voir de ses yeux quelle est la situation sur place.

Ces prédictions de Saakachvili et Montian sont confirmées par l’état financier, économique et politique actuel de l’Ukraine qui se somalise de plus en plus vite, et de manière de plus en plus visible. L’Ukraine continue sa descente aux enfers, plus ou moins rapidement, mais elle continue vers la même destination, qui provoquera l’éclatement du pays.

Christelle Néant

