Sabotage des négociations sur le Donbass - La technique de l’illusionniste

Depuis l’arrivée de Volodymyr Zelensky à la tête de l’Ukraine, les déclarations officielles et les actes concernant le conflit et les négociations sur le Donbass se suivent et se contredisent les uns les autres. Un véritable numéro d’illusionniste, visant à faire croire que l’Ukraine est prête à appliquer les accords de Minsk, alors qu’il n’en est strictement rien. Retour et explication sur cette méthode un peu particulière.

Après l’énonciation de la « formule Zelensky » par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui déclarait que Kiev se donnait moins d’un an pour appliquer les accords de Minsk, alors que l’armée ukrainienne est toujours incapable de respecter ne serait-ce que le cessez-le-feu, avant de menacer de mesures radicales si ce but n’était pas atteint, j’avais clairement expliqué qu’il s’agissait à la fois de montrer patte blanche à la communauté internationale tout en essayant de faire du chantage sur les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), pour les forcer à accepter des accords de Minsk version édulcorée si elles ne voulaient pas voir la guerre à grande échelle reprendre sur leur territoire.

La réunion des groupes de Contact qui a eu lieu à Minsk hier a confirmé que la stratégie de Zelensky est celle de l’illusionniste (semblable d’ailleurs en cela à la technique d’Emmanuel Macron, auquel Zelensky ressemble sur bien des aspects).

Kiev fait ainsi des déclarations grandiloquentes devant la presse sur le fait que Zelensky veut régler le conflit dans le Donbass en moins d’un an, que l’Ukraine va réparer le pont de Stanitsa Louganskaya d’ici le 30 novembre, ou comme récemment, qu’il veut lancer le désengagement des hommes et des équipements militaires non pas sur quelques sites pilotes mais sur la totalité de la ligne de front.

À lire ces nouvelles on croirait que Zelensky est plus attaché aux accords de Minsk que ne le sont la Russie, la RPD et la RPL. Or c’est exactement cela le but : paraître plus catholique que le pape, ou plus royaliste que le roi ! Cette technique n’est ni plus ni moins qu’une bonne vieille méthode de communication pourtant bien connue : l’écran de fumée !

Cet écran de fumée est destiné à la communauté et à la presse internationales, ainsi qu’à la population ukrainienne. Zelensky veut ainsi se donner l’image d’un président pour la paix. Le but étant ensuite de mettre l’échec de l’avancée des accords de Minsk sur le dos de l’adversaire, en utilisant cet écran de fumée comme « preuve » que Zelensky est de « bonne volonté », alors qu’il ne s’agit que de mots qui ne sont en rien suivis par des actes.

Si Zelensky était réellement aussi attaché aux accords de Minsk, pourquoi n’applique-t-il pas de mesures disciplinaires contre les soldats ukrainiens qui violent le cessez-le-feu comme le prévoient les mesures additionnelles de contrôle de la trêve ?

Pourquoi son armée continue de tirer inlassablement sur le territoire de la RPD et de la RPL, et surtout sur les civils, comme le montre ce rapport de la représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) remis hier à Minsk, et qui indique qu’en deux semaines, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 204 reprises, tirant 1 715 munitions, endommageant 37 habitations et cinq pièces d’infrastructure et blessant 9 civils sur le territoire de la République !

Si Zelensky a réellement donné l’ordre à son armée de se préparer au désengagement des forces sur l’ensemble de la ligne de front, comme l’a annoncé le commandant en chef de l’Opération des Forces Interarmées (OFI), Vladimir Kravtchenko, pourquoi y a-t-il 276 pièces d’équipement militaire ukrainien hors des zones de stockage et déployées près de la ligne de front en violation des accords de Minsk ? Pourquoi déployer 138 chars d’assaut, 106 pièces d’artillerie, quatre lance-roquettes multiples, 25 systèmes de défense antiaérienne et trois systèmes antichars, dans la zone où ces armements ne devraient pas se trouver, si Kiev prévoit réellement de mettre en œuvre le retrait de ses troupes ?

Pourquoi Zelensky déclare qu’il ne veut pas d’un désengagement petit à petit via des sites pilotes sur la ligne de contact, parce que je cite cela prendrait « 300 ans », alors que des véhicules blindés ukrainiens ont été vus dans la zone pilote de désengagement de Petrovskoye, ainsi que des mines antichars sur la route menant au village, ce qui est une violation flagrante de ce même désengagement ?

C’est sûr qu’avec de telles violations constantes le désengagement va prendre 300 ans, mais c’est de la faute de Kiev si cela va prendre un tel temps de mener à bien ce que l’Ukraine a signé. Ce n’est pas la RPD qui a mis ces véhicules blindés et ces mines antichars dans la zone de désengagement, mais bien l’armée ukrainienne ! Alors pourquoi se plaindre du temps que cela prend, quand on est soi-même responsable de cette situation si ce n’est pour essayer de faire porter la faute à l’autre ?

Pourquoi Kiev repousse-t-elle la signature de la formule Steinmeier sous des prétextes bidons, en exigeant par exemple que l’OSCE puisse travailler pleinement sur tout le territoire ukrainien, alors qu’en deux semaines, l’armée ukrainienne a empêché l’OSCE de travailler à 15 reprises, soit en brouillant le signal de ses drones, soit en empêchant les observateurs d’accéder aux sites de stockage des pièces d’armement lourd ? Ou en exigeant que le cessez-le-feu soit totalement respecté, alors que l’armée ukrainienne le viole tous les jours ?

Pourquoi Kiev demande-t-elle à grands cris une réunion au Format Normandie, avant de tout saboter en refusant de signer la formule Steinmeier, qui était le pré-requis pour l’organisation de ce sommet ? Refus de signer qui s’accompagne comme d’habitude d’exigences bidons, et de conditions qui changent l’ordre d’application des accords de Minsk, ce qui bloque totalement le processus. En effet, en exigeant le retour du contrôle de la frontière avec la Russie AVANT d’appliquer la formule Steinmeier, Kiev exige de mettre la charrue avant les bœufs, puisque ce point est le dernier des accords de Minsk, qui ne pourra avoir lieu qu’une fois tout le reste appliqué.

Sans parler du blocage de l’échange de prisonniers entre l’Ukraine, la RPD et la RPL, qui s’est doublé de la nécessité de mettre au point de nouvelles procédures visant à empêcher les fuites de listes de personnes à échanger, suite au fait qu’un prisonnier assigné à résidence à Marioupol, a été assassiné chez lui après que son nom soit apparu publiquement comme faisant partie du prochain échange. Une méthode qui fait penser à ce message de Babtchenko appelant à tuer les détenus avant même leur procès.

En bref, comme à l’époque Porochenko, Kiev joue la technique du serpent qui se mord la queue pour bloquer les négociations et l’application des accords de Minsk. La seule différence avec l’ancienne administration, c’est que Zelensky joue la surenchère communicationnelle, pour essayer de faire croire qu’il fait quelque chose alors qu’il ne brasse que du vent, et faire porter à la RPD, la RPL et la Russie la responsabilité des échecs dus aux actes de Kiev !

Comme Denis Pouchiline, le chef de la RPD, je crains malheureusement que le conflit du Donbass ne dure encore très longtemps. Et si certains avaient encore des illusions sur le fait que Zelensky mettrait fin à la guerre, je pense qu’ils sont maintenant redescendus de leur nuage.

Zelensky n’est qu’un illusionniste qui utilise les médias et la propagande de masse pour faire croire qu’il veut la paix, alors qu’il poursuit la même politique que son prédécesseur.

Le problème, c’est que pour être un bon illusionniste, il faut que le truquage ne se voit pas. Or là la différence flagrante entre les paroles et les actes de Kiev saute aux yeux pour qui accepte de voir la réalité. Et comme le dit l’adage, si les mensonges prennent l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, mais elle finit toujours par arriver à destination. Et ni la Russie, ni la RPD, ni la RPL ne sont dupes de ce numéro de prestidigitateur bon marché.

Christelle Néant

