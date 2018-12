Sadate ou le patriotisme par la paix

Il voulait transformer un conflit qui était religieux en un simple conflit territorial entre deux nations.

==================================

" C’est une nouvelle écriture de l’Histoire

« dit Sadate à la Knesset. C’est à cette réécriture négationniste qu’essaiera de s’employer l’UNESCO il n’y a pas si longtemps, s’efforçant de faire croire aux imbéciles que les royaumes d’Israël et de Juda n’auraient jamais existé, que Jérusalem aurait été de tout temps, et plus de mille ans avant la naissance du Chamelier de La Mecque, une ville musulmane.

Mais c’est parfaitement idiot. Le fameux conflit n’a jamais été un conflit territorial. L’ONU en novembre 47 avait préconisé deux états. Le lendemain du 14 mai 48, jour de la déclaration d’indépendance d’Israël par Ben Gourion, rien n’aurait pu empêcher ceux qui n’étaient pas encore des »Palestiniens« de proclamer la naissance de leur état, mais ils ne voulaient accepter aucun partage : les terres qu’évoque la Bible hébraïque leur appartenaient de toute éternité, de la mer au Jourdain. La guerre immédiatement déclenchée par cinq états arabes coalisés permettrait vite d’exterminer ou de foutre à la mer les Juifs, comme le préconisait depuis des années le mufti nazi de Jérusalem. Contre toute attente, ce fut donc la »nakba« , et elle fut parfaitement méritée.



Le conflit qui perdure est un conflit religieux dont l’objectif du côté palestinien, tout aussi bien que celui des mollahs iraniens, est purement génocidaire. Aux yeux des crapules du Hamas et de certaines factions de l’Autorité, tirer à l’arme automatique sur des civils pour les tuer à un arrêt de bus (comme récemment cette jeune femme enceinte qui a perdu son enfant), c’est de »l’héroïsme« .

Nous connaissons en France, désormais, les mêmes formes de terrorisme, en plus sanglant parce que nos forces du renseignement et de police n’ont pas encore derrière elles soixante-dix années d’expérience. Quels »territoires occupés« , en France, et quelles »implantations" de Français dans ces territoires pourraient jusfifier d’aussi abominables exactions ?

Ce sont les prétentions d’un islam génocidaire qui sont en cause, et aussi longtemps que nos politicards incultes ne voudront pas le comprendre et en tirer les conséquences qui s’imposent, au lieu de faire ami-ami avec les islamo-nazis de Téhéran, les choses iront de mal en pis. Pas seulement en Israël !