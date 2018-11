Scientifiquement Fille ou Garçon ?

@popov

La « communauté scientifique » ?

vous ne connaissez pas ?

C’est comme la « communauté internationale » !

C’est tout ce qui va dans le sens du clan Sorros/Clinton/Obama pour mettre en avant-scène les sujets sociétaux et faire croire aux jeunes générations que leurs quéquettes et leurs zigounettes sont bien plus importants que le chômage, la couverture santé, les retraites et la famille.

Les chromosomes x et y, c’est de la connerie, qu’elle dit, la communauté scientifique !

C’est super de pouvoir remplacer les pharmaciens par les herboriste, la chirurgie par le courrier du cœur et la météo par l’horoscope.

Popov, vous vivez dans l’ancien monde, mon vieux !