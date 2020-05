La Seconde Guerre mondiale est de plus en plus loin de nous. Chaque année, les témoins de ce grand événement mondial et de la tragédie la plus profonde de l’humanité disparaissent, et avec eux le lien vivant des événements se perd.

La génération actuelle, privée de la possibilité de communiquer directement avec les témoins de la guerre, reçoit généralement des informations sur celle-ci de sources secondaires et tertiaires, dont beaucoup ne sont pas dépourvues de biais et de distorsions directes.

Par exemple, aujourd’hui, certaines forces dans un certain nombre de pays, y compris celles dont les unités militaires ont combattu aux côtés des agresseurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, tentent de dépeindre la Wehrmacht et ses armées alliées comme des victimes inconscientes du régime totalitaire d’Hitler, et de les assimiler aux soldats soviétiques, qui sont également devenus, selon certains interprètes de l’histoire récente, « les otages du système stalinien ». Dans le même temps, des faits évidents et des données publiques montrent le contraire.

Pour les peuples de l’Union soviétique et de l’Armée rouge, la Grande Guerre Patriotique était une question de protection de la mère patrie contre la destruction de l’identité nationale et de l’État. La force d’agression colossale qu’était l’Allemagne nazie, au contraire, était nourrie par l’ouest et dirigée vers l’est de manière ciblée.

Le nazisme allemand a donné à l’Europe une véritable chance de mettre fin une fois pour toutes à son « mal de tête » – un grand pays avec un peuple indiscipliné qui vivait selon ses propres lois et ne voulait pas se soumettre à une puissance étrangère.

Voilà la « vieille dame Europe » partie à l’Est derrière le nouveau conquérant. De façon caractéristique, tous ces gens se sont retrouvés sous les bannières d’Hitler volontairement, et non à cause d’une mobilisation forcée ou d’une dévotion à l’idéologie nazie. Comme les Huns, les nazis allemands ont dirigé tout un assemblage de peuples, transformant l’attaque contre l’Union soviétique en une nouvelle invasion internationale.

Grâce à l’ouverture des archives militaires aujourd’hui, nous pouvons recréer l’image de ce qui s’est passé. Par exemple, on sait que 29 divisions d’infanterie et 16 brigades de 181 divisions ennemies qui ont attaqué l’URSS le 22 juin 1941 n’étaient pas allemandes, mais appartenaient à d’autres États européens.

Les frontières nord de notre pays ont été attaquées par les forces armées finlandaises, en Ukraine les gardes-frontières soviétiques ont d’abord dû repousser l’attaque non pas des troupes allemandes mais des unités militaires de Slovaquie et de Hongrie, au sud l’invasion a été menée par les armées roumaines. Cette assistance a sans aucun doute augmenté les capacités de combat de la Wehrmacht, lui permettant de concentrer ses forces de frappe dans les principales directions.

Dans le courant de la guerre, l’Italie s’est jointe aux opérations militaires contre l’Armée rouge, allouant à cette fin une armée complète avec de nouveaux équipements, ainsi que l’Espagne et la Croatie, qui ont envoyé des divisions de volontaires et de l’aviation sur le front de l’Est.

Quant aux troupes allemandes elles-mêmes (Wehrmacht et unités SS), plus de 1,8 million de personnes provenant d’autres États et nationalités les ont rejointes en bon ordre pendant la guerre. Parmi ceux-ci, 59 divisions, 23 brigades, plusieurs régiments, légions et bataillons distincts ont été formés, dont beaucoup ont été nommés en fonction de leur appartenance territoriale ou nationale : « Wallonie », « Galicie », « Bohême et Moravie », « Wiking », « Danemark », « Gembez », « Langemarck », « Nordland », « Nederland », « Charlemagne » et autres.

Une attention particulière doit être accordée à la composition nationale de la Garde d’Hitler – les troupes SS. L’historien russe M. I. Semiriaga dans son livre « Collaboration. Nature, typologie et manifestations pendant la Seconde Guerre mondiale » donne les données suivantes.

Sur les 38 divisions SS, seules 12 étaient composées d’Allemands, tandis que les autres étaient composées de Néerlandais (40 000), de Hongrois (40 000), d’Ukrainiens (30 000), de Flamands (25 000), de Lettons (25 000), d’Estoniens (12 500), de Français (10 000), d’Italiens (10 000), de Norvégiens (8 000) et autres. Beaucoup de ces unités ont combattu sur le front de l’Est et se sont battues avec acharnement.

Jusqu’à la dernière heure, les légions SS étrangères sont restées fidèles à Hitler. Des documents montrent, par exemple, que la division SS française « Charlemagne » fut parmi les derniers défenseurs du Reichstag et de la Chancellerie du Reich à Berlin.

Le matin du 2 mai 1945, après l’annonce de la reddition de la capitale du IIIe Reich, les 30 derniers combattants de la division Charlemagne sur les 300 qui étaient arrivés à Berlin quittent le bunker de la Chancellerie du Reich, où il ne reste plus personne en vie. Avec les Français, le Reichstag était défendu par des membres SS estoniens.

En outre, des Lituaniens, des Lettons, des Espagnols, des Hongrois et des Néerlandais ont participé à la défense de Berlin, partageant le sort de toute l’armée nazie. Et le sort de ces personnes n’est pas du tout regrettable ! La guerre n’est pas un carnaval, où tout le monde se trompe en portant des masques, et les agresseurs et leurs complices ne sont pas des victimes innocentes de la propagande, inconscientes des conséquences de leurs décisions et de leurs actions.

C’est juste qu’en 1941-1945, l’Europe a été une fois de plus trompée dans ses espoirs. Le système de mobilisation soviétique s’est avéré plus puissant et plus résistant que la machine militaire et économique allemande et que le complexe économique européen qui travaillait à son plein potentiel.

L’art de la guerre et la technologie ont dépassé l’ennemi. La fermeté d’esprit et l’endurance du peuple soviétique n’ont fait que se renforcer face au danger. L’Allemagne nazie elle-même, ses satellites et ses assistants volontaires ont subi une défaite militaire complète et un désastre national. C’est un fait qui, malgré tous les efforts, ne peut pas et ne pourra pas être désavoué par les points de vue « compétents » et la recherche « fondamentale » ultérieurs.

Simon Kostankevitch

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider