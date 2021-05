Selon les ONGs ’’B’Tselem’’ (Israël) et ’’Human Rights Watch’’ (USA), Israël = Apartheid + Persécution

Comme on pouvait s'y attendre, les avis exprimés divergent grandement sur cette accusation mise en avant par ces ONGs. Je propose d'aborder le sujet sous trois aspects : > Explicitation de la nature/ substance de l' accusation. > Opinion sur les processus associés à l'actuelle situation. > Conclusion que je fais faire à Aimé Césaire.

Image : Mur West Bank - Credit : Justin Mc Intosh – CC A 2.0 G -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mural_on_Israeli_wall.jpg

Le 'mot qui fâche' est quand même utilisé depuis bien des années. Avec parcimonie cependant : Monde Diplomatique en 2003 (1) – CJPME Canada en 2009 (2).

En 2004, la Cour Internationale de Justice juge illégale la barrière israélienne en territoire Palestinien. (10)

Ces derniers mois, on vantait beaucoup les prouesses vaccinales dans les Médias Grand Public, tandis que d'autres n'hésitaient pas à pointer du doigt un « Apartheid Vaccinal » : Orient XXI (3) – Haaretz (4)

>> EXPLICITATION DE LA SUBSTANCE DE L' ACCUSATION

Les approches continuent donc à être contrastées. Ce qui fait le 'buzz' depuis quelques jours, c'est le gros Rapport de l' ONG Américaine Human Rights Watch. (HRW) (https://www.hrw.org/fr)

Ce Rapport (en Anglais, Arabe et Hébreu) du 27 Avril 2021 titre « Un Seuil Franchi. Les Autorités Israéliennes et les Crimes d' Apartheid et de Persécution. » Il est disponible ici :

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

L'Apartheid est considéré comme un Crime contre l'Humanité. La définition du terme 'Apartheid' est constituée de trois éléments :

« L'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre ; L'oppression systématique d'un groupe racial sur un autre ; et un ou plusieurs actes inhumains dans le cadre de cette oppression. »

(ref. : 1973 Apartheid Convention – 1998 Rome Statute of the International Criminal Court)

La Persécution est un Crime contre l'Humanité pour la Rome Statute of the International Criminal Court. Elle est définie comme une intention discriminatoire, conduisant à une grave dépréciation des droits fondamentaux d'un groupe racial, ethnique ou autre.

HRW considère que ces éléments sont constitués du fait de la politique du Gouvernement Israélien de maintien de la domination par les Juifs Israéliens sur les Palestiniens d'Israël et des territoires occupés.

Une synthèse vidéo claire (Anglais) est proposée par HRW :

https://youtu.be/6TLe4J7Dvd0

Dès Juillet 2020, le journal Israélien Haaretz titrait : « Oui, c'est l'Apartheid Israélien, même sans Annexion » (5).

Avec la publication du Rapport de HRW, des voix contradictoires s'élèvent. exemple : TheGuardian (6) Haaretz (7)

L'affaire est scrutée aux USA où il est suggéré ''un agenda anti-Israël'', des ''mensonges et inventions'' qui sont ''à la limite de l'antisémitisme''. Ref. Times of Israel (8)

En outre, le Gouvernement Israélien rejette catégoriquement le terme 'Apartheid', affirmant que les restrictions qu'il impose à Gaza et en Cisjordanie sont des mesures temporaires nécessaires à la sécurité.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

Je remarque que l' ONG Israélienne B'TSELEM avait produit un Rapport que le journal Haaretz a signalé dès janvier 2021 sous le titre : « Israël est un État 'd'Apartheid', selon le Groupe Israélien de Défense des Droits de l' Homme B'Tselem » (9) Rappelons que B'Tselem a reçu le « Prix des Droits de l'Homme de la République Française » en 2018.

Ce Rapport de B'Tselem (en Français) est disponible en pdf ici :

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202101_this_is_apartheid_fr.pdf

Le Rapport est intitulé « Un régime de suprématie juive de la Méditerranée au Jourdain : c’est un apartheid. »

Outre les considérations introductives et conclusives, le Rapport compte 4 parties :

> Immigration – exclusivement pour les Juifs

> S'emparer des terres pour les Juifs tout en entassant les Palestiniens dans des enclaves

> Restrictions de la liberté de déplacement des Palestiniens

> Déni du droit des Palestiniens à une participation politique

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :

Plusieurs journaux ont aussitôt rapporté le Rapport de l'ONG Human Rights Watch. Par exemple :

https://www.lepoint.fr/monde/israel-accuse-de-crime-d-apartheid-contre-les-palestiniens-par-une-grande-ong-27-04-2021-2423858_24.php

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/27/kenneth-roth-israel-commet-le-crime-d-apartheid-dans-les-territoires_6078225_3210.html

:: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Je joins quelques liens sur des sujets connexes en (11) ; Liens qui apportent d'autres informations & éclairages sur la complexité des processus ayant conduit à la situation actuelle et à la confusion qui l'accompagne.

>> OPINION SUR LES PROCESSUS ASSOCIÉS

En synthèse, mon opinion est que les processus menant à la situation actuelle (qui ont débuté voici plus d'un siècle dans un monde occidental de mentalité majoritairement colonialiste) se trouveraient à présent embourbés dans un conflit entre nos propres aspirations humanistes affichées et notre collaboration dans la mise en œuvre de volontés de dominance. Car la source des problèmes dénoncés en Palestine, et plus largement au Moyen Orient, prend ses anciennes et récentes racines chez nous, en Occident.

En tout cas, si 'Apartheid & Persécution' il y a, il conviendrait encore d'attendre pour savoir si ces accusations sont jugées -ou non- de niveaux ''acceptables''.

Le problème fondamental initial a été l'incapacité (ou le manque de volonté ?) de résoudre le problème de l'antisémitisme en Europe. « Qui est à blâmer - nous ou les autres ? Peut-être les deux, ou plutôt des conditions de longue date, qui ne pouvaient pas être éradiquées par des lois et des ordonnances. » (Theodor Herzl). Effectivement.

Certains Chrétiens Européens, depuis plusieurs siècles, parlaient déjà d'un ''retour'' des Juifs en Palestine. [voir à ce sujet (11 N) (11 O) (11 L)] Cette idée de ''retour'' est aussi passée chez les Chrétiens d'outre-Atlantique, où elle a amplifié progressivement son audience. (11 I) Jusqu'à se manifester de nos jours avec force dans la sphère politique, et se traduire par de puissants soutiens tant politiques que financiers pour Israël. Cependant, une des finalités du Sionisme Chrétien -et non des moindres- est à mon sens antisémite (= l'idée étant d'oeuvrer pour faire en sorte que les Juifs soient à terme contraints de devoir choisir entre la conversion au Christianisme ou l' Enfer...). (11 J) Par ailleurs, ces croyances religieuses dérivent d'interprétations de Textes fort respectables mais constitués de "constructions théologiques" (= réalités imaginaires) extrêmes qui ne devraient pas, à mon sens, se retrouver dans la sphère Politique à l'international. (11 L) (11 N) (11 O)

Voici environ un peu plus d'un siècle, l'idée est venue à Theodor Herzl de mettre en œuvre le Sionisme Juif : « Vaincre l'antisémitisme par le Sionisme. » (11 B) C'est-à-dire remplacer la ''question Juive'' par la ''question de Sion''. Peut-être l'idée de ''se débarrasser'' du problème de l'antisémitisme en en 'exportant' les victimes avait-t-elle alors effleuré quelques-uns parmi les politiques ?

En tout cas les deux mouvements oeuvrent efficacement ''de concert''. Tous deux s'appuient sur plusieurs mythes, dont celui de l'exil des Juifs hors de Palestine par les Romains (en fait, ils ont été chassés hors de Jérusalem, vers la Palestine.) (11 L)

L'analyse des processus impliqués durant cette longue période montrent à l'évidence (11 E) que, voici un siècle, l'idée initiale était de créer un État Juif. Le moyen identifié était d'établir une colonisation. Theodor Herzl voulait faire abandonner la stratégie ''d'infiltration'' qui, selon lui, se terminerait mal, et lui préférer une colonisation autorisée par les grandes puissances (= consultations diplomatiques + propagande à grande échelle). (11 M) (11 K) Colonisation à formaliser par la création d'un État reconnu en Droit International. (11 B)

Mon sentiment est que Herzl se rendait parfaitement compte de ce qu'impliquait ''une colonisation''. Les sujets qu'il ne traite pas dans ''Der Judenstaat'' en témoignent. Par ailleurs, il disait : ''Nous annonçons nos intentions au plein jour... et nous désirons recevoir l'autorisation avant d'entreprendre une mission qui serait autrement la plus injustifiable des expérimentations . '' Les discussions diplomatiques de Herzl lui ont fait pratiquer nos ''politiciens professionnels''. Il semble clair que Theodor Herzl les porte en peu d'estime. Il les a utilisés ''pour ce qu'ils sont''. Dans le ''Altneuland'' de Herzl, la Politique ne doit être ''ni un business ni une profession''...

Le temps passant, la mentalité des peuples évoluait, et la décolonisation se mettait en œuvre un peu partout. On tranquillisa les 'indigènes' de Palestine (et les 'Arabes' de la région) sur la garantie de leurs droits (Déclaration Balfour, ''Sacred Trust of Civilization'', etc). L’État d'Israël étant entendu comme État-refuge pour les Juifs. (11 G)

Précédée & suivie de moult péripéties (11 G) (11 E), l'ONU accouchait finalement en 1947 de deux États décrits comme véritablement démocratiques . Dans chacun les droits sont égaux pour tous les citoyens : deux États sans discrimination aucune de sexe, religion, etc etc. La Déclaration d'Indépendance de 1948 de l’État d’Israël reprenait les mêmes termes, et affirmait qu'il appliquerait les résolutions de l'ONU.

Néanmoins, les indigènes ont tout de suite été particulièrement maltraités : expulsion massive de populations ''Arabes'' (au moins 750.000) chassés manu militari vers l'exil, et massacres aussi à l'occasion. D'autres populations (Juives) ont été ''importées'' pour prendre leur place (Marocains, Irakiens, Syriens, etc). Le tout ayant été planifié de longue date... (11 E) (11 G)

Car l'idée véritable demeurait un État Juif. (11 F) Et cela correspond à l'idée autrefois promue par Herzl (et semble-t-il acceptée par les ''Nations Civilisées'' d'alors … et d'après) de disposer d' un État Juif dans la région : un ''avant-poste occidental'', une ''villa'' dans la jungle... (11 F)

Durant toutes ces décades, les Médias Grand Public ont librement renoncé à faire le travail de ''journalisme d'investigation'' et ont préféré s'activer dans le ''journalisme d'opinion''. Il semble que cela fut un choix quasi général, qui n'a pas aidé à savoir ce qui se passait effectivement sur le terrain. (11G) (11M) Les Politiques ont suivi le mouvement. La qualité de l'information n'y a pas gagné. (11 K)

Le Général De Gaulle, qui connaît le sujet, avait prévu que la situation sur le terrain génèrerait des mouvements de résistants qui ne manqueraient pas d'être déclarés ''terroristes''.

En 2018, tombait la Loi « État-nation » (11 D) : Un État Juif. Avec la colonisation inscrite comme Valeur nationale . Ce qui implique les discriminations qui vont techniquement avec, dès l'instant où des non-juifs sont citoyens/ résidents permanents en Israël ou dans des zones sous contrôle d'Israël. Cette Loi Etat-nation complique une situation intérieure déjà compliquée pour les différentes ''tribus'' d'Israël. (11 C)

Avraham Burg, est une éminence au parcours remarquable : il est en effet passé successivement par la Présidence de l'Organisation Sioniste Mondiale, par celle de l' Agence Juive, par celle de la Knesset, et est passé à la Présidence de l’État d'Israël par intérim. Il a publié un Article dans Le Monde fin 2003 intitulé « La révolution Sioniste est morte ». En 2007, il expliquait déjà qu' « ' Avoir défini l’État d'Israël comme un État Juif est la clef de sa perte . » et il qualifie l'occupation de la Cisjordanie ''d'Anschluss''. Avraham Burg est franco-israélien, et vient de demander (2021) à l’État d'Israël d'annuler son enregistrement en tant que Juif sur ses pièces d'identité. Car il dit qu'un « Israël fondamentaliste n'est plus Juif ». (11 K)

Mon analyse se calque sur les vues de cette ''éminence''. Ce qui impliquerait, me semble-t-il, de revenir à un État d'Israël qui soit un « État Refuge » pour les Juifs persécutés du monde, plutôt qu'un « État Juif » pour tous les Juifs du monde. Ou un Etat simplement laïque ? En tout cas, bien sûr, un Etat véritablement démocratique : sans 'apartheid' ni persécution.

Clairement, les frontières de l’État (qui ne sont pas aujourd'hui définies par l’État d'Israël) seraient aussi à clarifier par ce même État. Simple question de transparence et de confiance.

Dans ces perspectives, il conviendrait aussi que l'Occident (y compris Israël) cesse ses actions (pour fragmenter/ affaiblir/ déstabiliser les autres États de la région). (11 E) L'objectif initial de ces actions étant clairement de permettre de créer puis de pérenniser une suprématie régionale incontestable pour Israël. Mais ces actions sont aussi habillées des plumes de la vertu, ou justifiées simplement ''pour se défendre'', préventivement ou non.

En outre, sans doute conviendrait-il de considérer adhérer au traité de non-prolifération nucléaire ?

Être perçu comme un pays normal parmi les autres est important pour des relations paisibles.

>> CONCLUSION que je fais faire à Aimé Césaire (12)

Au final, je dirais que les Israéliens d'aujourd'hui sont quelque part aussi les victimes de cette ''aventure coloniale'' mise en oeuvre dans une période de décolonisation. Les principaux responsables étant à plus d'un titre les élites des pays occidentaux qui n'ont pas su/ pu/ voulu épargner à leurs propres concitoyens l' état civilisationnel dégradé que déplorait un Aimé Césaire intemporel sur le thème "Colonisation et Civilisation'' :

« La malédiction la plus commune en cette matière est d’être la dupe de bonne foi d’une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu’on leur apporte. » En effet, « (...) nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément ; qu’une nation qui colonise, qu’une civilisation qui justifie la colonisation -donc la force- est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte (...) » Car « (…) la colonisation (...) déshumanise l’homme même le plus civilisé (…). »

« (…) si l'Europe occidentale ne prend d'elle-même (…) l'initiative d'une politique fondée sur le respect des peuples et des cultures (…) l' Europe se sera enlevé à elle-même son ultime chance et, de ses propres mains, tiré sur elle-même le drap des mortelles ténèbres. »

Car Aimé Césaire fait très judicieusement remarquer que « ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent. C'est d'abord par le cœur. »

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: ::

….. (12) – Ouvrage « Discours sur le colonialisme » par Aimé Césaire – Ed. Présence Africaine. Paris 1955 (Les Presses Jurassiennes – Dole – 1962)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::