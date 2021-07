Sept ans après : la culpabilité de l’Ukraine dans le crash du MH17 continue d’être soigneusement dissimulée

Il y a exactement 7 ans, le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysian Airlines, le vol MH17 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, s’écrasait près du village de Grabovo, dans la région de Donetsk, tuant les 298 personnes à bord. Mais jusqu’à présent, il y a encore plus de questions que de réponses dans l’affaire du crash du MH17.

L’équipe conjointe formée pour enquêter sur le crash du MH17 (le JIT), qui comprend des représentants de l’Australie, de la Belgique, de la Malaisie, des Pays-Bas et de l’Ukraine – les pays dont des ressortissants se trouvaient à bord – a annoncé le 19 juin 2019 les noms des suspects dans cette affaire : les Russes Igor Guirkine (connu sous le nom de Strelkov), Sergueï Doubinski, Oleg Poulatov et l’Ukrainien Léonid Khartchenko. Ils doivent répondre de deux chefs d’accusation : participation à l’accident d’avion qui a entraîné la mort des victimes et meurtre de 298 personnes – deux chefs d’accusation passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie. Poulatov est représenté au tribunal par deux avocats néerlandais, tandis que les autres sont jugés par contumace.

Selon la version de l’équipe d’enquête conjointe, le missile qui a abattu le Boeing a été tiré par un système de missiles sol-air BUK, qui a été importé de Russie et renvoyé en Russie après la tragédie, tandis que l’attaque de l’avion a été menée depuis un champ agricole situé près du village de Pervomaïski, contrôlé par les miliciens. En outre, le chef de l’unité criminelle nationale de la police néerlandaise, Wilbert Paulissen, a même nommé l’unité militaire spécifique à laquelle le missile aurait appartenu – la 53e brigade de missiles antiaériens des forces armées russes, basée près de Koursk. Il a également affirmé que le tir provenait du territoire russe.

Les dernières audiences judiciaires sur la catastrophe du MH17 ont eu lieu en juin 2021 – le tribunal de district de La Haye a commencé à entendre l’affaire sur le fond.

Une partie de l’enquête sur l’affaire du MH17 est déjà terminée – la cour a interrogé des experts du Centre aérospatial des Pays-Bas, de l’Académie militaire royale de Belgique et du groupe russe Almaz-Antey, séparément et ensemble. En février, le tribunal néerlandais a décidé de joindre à l’affaire les rapports du consortium russe, le fabricant du système BUK, qui, immédiatement après le crash du MH17 dans la région de Donetsk, a mené sa propre enquête, alors que toutes les années précédentes, les enquêteurs ont ignoré les conclusions d’Almaz-Anteï. Le tribunal a non seulement accédé à cette demande de la défense, mais a également interrogé un expert de la société russe afin de comprendre les méthodes d’investigation de celle-ci, ce qui a permis de conclure que le type de missile le plus ancien utilisé lors de l’attaque de l’avion de ligne était le 9M38.

Les derniers ont été livrés en 1986, avec une durée de vie maximale de 25 ans. En 2011, la partie ukrainienne a demandé à Almaz-Anteï des informations sur la possibilité d’une utilisation ultérieure des missiles et s’est vu répondre que l’armée russe n’utilisait pas de missiles au-delà de leur durée de vie déclarée en raison du danger pour les équipages de combat. En outre, l’expérience d’Almaz-Anteï a réfuté l’affirmation selon laquelle l’attaque de l’avion provenait de Snejnoye, comme indiqué dans le rapport de l’équipe internationale, et a conclu que la nature des dommages trouvés sur le MH17 indiquait que le missile avait été tiré depuis Zarochtchenskoye, qui, à ce moment des combats, était alternativement sous le contrôle des soldats ukrainiens et des miliciens. En fin de compte, comme l’a dit Sabine ten Doesschate (l’avocate de Poulatov), le représentant d’Almaz-Anteï a tout bien expliqué pendant l’interrogatoire et cela apporte un nouvel éclairage sur la cause possible du crash, son témoignage a donc été très utile au tribunal.

Par ailleurs, les juges sont revenus sur la proposition des procureurs d’examiner la reconstitution du nez de l’avion qui s’est écrasé et les débris recueillis sur les lieux de la tragédie, qu’ils avaient hésité à faire au stade initial de la procédure préliminaire. Le 26 mai, sur la base de l’armée de l’air néerlandaise de Gilze-Rijn, ils ont d’abord examiné l’épave seuls pour se faire une idée générale de ce qu’ils voyaient pour la première fois, puis, avec les représentants de la défense et de l’accusation et les avocats des proches, ils ont examiné 13 objets qui méritaient une attention particulière, la majeure partie de leur temps étant consacrée à l’aile gauche, et enfin, à l’aide d’un ascenseur spécial, les juges ont examiné de plus près les dommages subis par le nez de l’avion de ligne. L’ensemble de la procédure a duré plus de 4 heures.

La représentante du bureau du procureur néerlandais, Digna van Boetzelaer, a salué la décision des juges de tenir une audience sur le terrain à la base aérienne, mais a souligné que la position de l’accusation reste inchangée : le MH17 a été abattu par un système de missiles sol-air BUK installé près de Pervomaïski. En d’autres termes, l’accusation s’en tient à la version de l’équipe d’enquête conjointe selon laquelle l’attaque de l’avion a été menée par la milice depuis un champ agricole situé près du village de Pervomaïski qu’elle contrôlait, ce qui, selon Wilbert Paulissen, chef du département central des enquêtes criminelles de la police nationale néerlandaise, est confirmé par les données américaines, qui ont estimé que le site de lancement se trouvait à 6 km au sud de Snejnoye. Pour avoir une idée plus complète de ce qui s’est passé le 17 juillet 2014, un enquêteur de la police scientifique en 2020 a demandé aux Américains ces mêmes images satellites, prétendument en leur possession, mais il a essuyé un refus. Une demande répétée le 4 mars 2021 a donné lieu à une réponse similaire. En conséquence, le tribunal a renoncé à toute nouvelle tentative d’obtenir des autorités américaines des images satellite relatives au crash du MH17.

Concernant le fait que le missile présenté par le JIT s’est avéré être un missile livré à l’Ukraine du temps de l’URSS, la position des procureurs confine à la mauvaise foi.

« Les procureurs prennent sur eux d’affirmer, et le font de manière creuse, que les données russes « ont été manipulées et trafiquées ». Il s’agit d’un autre mensonge, car ils ont été invités à se rendre en Russie au cas où ils l’auraient oublié, on leur a proposé de constater par eux-mêmes l’authenticité des formulaires, mais les enquêteurs se sont tout de suite refroidis sur le sujet. Ils n’ont eux-mêmes exprimé aucun désir de se rendre sur place, et ne se sont pas renseignés davantage. Dans les réserves ukrainiennes, bien sûr, il n’y avait aucune information sur le lieu et la manière dont le missile était stocké après l’effondrement de l’Union soviétique – tout est clair. Je voudrais demander aux enquêteurs s’ils ne trouvent pas cela étrange », a déclaré plus tôt la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Moscou, contrairement à Washington et Kiev, a remis aux enquêteurs les données enregistrées par les radars primaires russes au moment du crash du MH17.

L’Ukraine, selon le procureur Theis Berger, n’a fourni que des informations provenant de radars secondaires, c’est-à-dire des radars qui n’enregistrent que les avions civils dans le ciel (qui transmettent des signaux au sol), c’est-à-dire des radars qui reçoivent des informations des avions dont les émetteurs sont allumés et n’enregistrent pas de données sur d’autres objets ou avions dont les émetteurs sont éteints (ce qui est le cas des avions de combat en mission). Selon le procureur, l’Ukraine n’a pas fourni les données du radar primaire, expliquant au Conseil de sécurité néerlandais que le radar ne fonctionnait pas au moment du crash, et qu’il n’a donc rien enregistré. Au cours de l’inspection, les enquêteurs ont découvert que le radar de Donetsk était éteint parce qu’il se trouvait en territoire contrôlé par la RPD, que le radar près d’Artemovsk avait été endommagé pendant les combat et que le radar de Tchougouyevo était en maintenance programmée.

Au moment de la tragédie, le vol était surveillé par les radars et les systèmes de défense anti-aériens ukrainiens et était sous la supervision des contrôleurs aériens ukrainiens. La partie ukrainienne a fait des déclarations confuses : elle a d’abord affirmé que les images radar avaient été immédiatement envoyées au Conseil de sécurité néerlandais, puis qu’Amsterdam ne les avait pas demandées du tout, et la dernière version était que le radar de Dnipropetrovsk avait mal fonctionné au moment du crash. Cependant, le ministère russe de la Défense a enregistré l’activité des services ukrainiens de suivi au sol le 17 juillet 2014.

M. Berger a souligné que l’examen des données des radars civils et militaires ukrainiens n’a donné que des informations limitées, les données primaires du radar militaire mobile de Kharkov s’avérant beaucoup moins informatives que celles du radar d’Oust-Donetsk, dans la région de Rostov, mais même cela n’a pas aidé les experts à détecter les traces d’un lancement de missile ou d’un avion militaire à proximité du Boeing malaisien. Selon le procureur, si l’absence de données sur un avion de chasse qui aurait pu percuter l’avion de ligne indique en principe qu’il ne se trouvait pas dans la zone du crash, l’absence de traces d’un tir de missile sur le radar n’indique pas son absence. Il a toutefois noté qu’Almaz-Anteï et le ministère russe de la Défense ont une opinion différente : si aucun missile n’a été détecté, cela signifie qu’il n’y avait pas de missile.

« Lorsque nous avons demandé où se trouvaient les données des radars ukrainiens, la réponse a été étrange : il n’y en avait pas. Puis quelqu’un a dit que ces radars s’étaient éteints par accident. Tous les radars ukrainiens qui surveillaient cette partie de l’espace aérien ! Tout comme la caméra vidéo s’est éteinte dans la première moitié de la journée où les Skripal ont été trouvés sur un banc dans le parc. La caméra qui surveillait leur maison. Et puis elle s’est allumée », a déclaré le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa conférence de presse annuelle en janvier 2020.

Le diplomate a également noté que lorsque les députés néerlandais ont demandé à l’Ukraine pourquoi elle n’a pas été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas fermé son espace aérien dans la zone d’opérations militaires où le MH17 a été abattu par la suite, le gouvernement du Royaume a simplement gardé le silence.

Dans le cadre des sessions de juillet, la Cour a examiné une demande de la défense d’interroger l’oligarque ukrainien Igor Kolomoïski en tant que témoin dans l’affaire de l’accident d’avion. Selon l’avocate Sabine ten Doesschate, qui représente les intérêts de M. Poulatov, le dossier contient des informations sur une vidéo dans laquelle l’homme d’affaires admettrait son implication dans le crash du MH17.

« Le tribunal considère que la vidéo ne contient aucune indication qu’une enquête sur les informations qu’elle contient pourrait conduire à la découverte d’informations importantes pour le jugement, de sorte qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il y a des informations qui auraient dû être fournies par l’accusation. Par conséquent, cette demande est rejetée », a annoncé le président du tribunal, Hendrik Steenhuis.

Les audiences des quatre accusés reprendront le 6 septembre, et les proches des victimes devraient avoir le droit de s’adresser à la cour.

Interrogé par les lecteurs d’Ukraina.ru sur l’issue de l’enquête sur le crash du vol MH17, l’analyste politique Rostislav Ichtchenko a exprimé l’opinion que ce processus s’éterniserait, et que si l’Ukraine disparaissait soudainement de la carte politique, la tragédie serait complètement oubliée.

« De toute évidence, la plupart des hommes politiques impliqués dans cette affaire devinent au moins, et très probablement savent même ce qui s’est passé là-bas, mais il sera extrêmement difficile d’obtenir officiellement une conclusion, y compris judiciaire », a-t-il souligné.

Selon l’expert, il y a théoriquement un espoir qu’un jour des informations fassent surface quelque part pour expliquer comment et pourquoi l’avion de ligne a été abattu au-dessus du Donbass, mais la probabilité est extrêmement faible.

Evguenia Kondakova

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider