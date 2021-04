Sept ans après sa proclamation, Denis Pouchiline commente la situation militaire, économique et sociale de la RPD

À l’occasion des sept ans de la proclamation de la RPD (République Populaire de Donetsk), le chef de l’État, Denis Pouchiline, a répondu à de nombreuses questions sur la situation militaire, économique et sociale de la République lors d’une grande conférence de presse.

Escalade de la situation militaire en RPD

Au vu de l’actualité il était logique que le chef de l’État soit questionné par les journalistes sur l’évolution de la situation militaire. Denis Pouchiline n’a pu que constater que la situation dégénère, entre autre lorsque des « invités » occidentaux viennent visiter la partie du Donbass sous contrôle de l’Ukraine.

« La situation s’aggrave, le nombre de bombardements augmente. Depuis hier, nous avons constaté qu’un nouveau cycle d’escalade a commencé, avec la venue de nouveaux invités. Nous sommes habitués au fait que dès que de nouveaux invités européens ou américains arrivent pour des excursions – il n’y a pas d’autre façon de le dire – il y a une démonstration de force de la part des forces armées ukrainiennes. Sûrement sur commande. Hier, des représentants du bureau de l’attaché de sécurité de l’ambassade des États-Unis étaient présents sur le territoire du Donbass temporairement sous contrôle ukrainien – et à 16 h 40, le village de Vassilievka a subi un nouveau bombardement. Dans un premier temps, une ligne à haute tension a été endommagée par les tirs d’un véhicule de combat d’infanterie, et plusieurs villages se sont retrouvés sans électricité. Ensuite, une station de pompage d’eau a été endommagée. Nous constatons que l’Ukraine, dans ses actions blasphématoires, ne pense même pas aux citoyens qui vivent sur le territoire qu’elle contrôle », a déclaré Denis Pouchiline.

Le chef de l’État a ajouté que les personnes vivant des deux côtés de la ligne de contact se sont retrouvées sans eau suite à ce bombardement. Il a aussi déclaré que le nombre total d’obus de différents calibres tirés par l’Ukraine sur le territoire de la République cette année est de plus de 2 500.

« Le nombre de bombardements au cours du premier trimestre de cette année a doublé par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière », a déclaré Denis Pouchiline.

« La quantité d’équipement militaire qui a été déployée vers la ligne de contact, qui est enregistrée dans les rapports de la MSS de l’OSCE, et la quantité de personnel qui est concentrée près de la ligne de contact, indique que l’Ukraine est prête à reprendre des opérations de combat à grande échelle », a déclaré le chef de la RPD.

Denis Pouchiline a déclaré que le Donbass ne veut pas la guerre et fera de son mieux pour résoudre le conflit de manière diplomatique, mais les forces armées de la RPD sont prêtes à tout développement.

Il a également parlé du dernier crime de guerre de l’Ukraine – la mort du petit Vladislav, tué par un engin explosif largué par un drone de l’armée ukrainienne – qui a été qualifié par le bureau du Procureur général de la RPD d’acte de terrorisme.

« Ce crime monstrueux est précisément un acte de terrorisme, une méthode que l’Ukraine ne dédaigne pas depuis longtemps. Nous avons pu le constater auparavant », a déclaré le chef de la RPD.

Denis Pouchiline a indiqué que le comité d’enquête a ouvert un dossier pénal en rapport avec le décès de l’enfant. Il a ajouté que les détails de l’enquête seront publiés, au fur et à mesure des résultats des examens qui ont été effectués. Le chef de l’État s’est également étonné que la MSS de l’OSCE n’ait pas examiné la scène du crime jusqu’à ce jour et présenté un rapport succinct qui englobe la mort des soldats des FAU, qualifiant l’ampleur de cette tragédie d’incomparable.

Il semble que l’OSCE a entendu les plaintes envers son attitude concernant la mort de Vladislav, car les observateurs de la MSS se sont enfin rendu sur place aujourd’hui pour examiner l’endroit. Ils ont admis devant la grand-mère de Vladislav que l’engin explosif est venu d’en haut à en juger par l’impact laissé au sol.

Le chef de la République a également appelé les organisations internationales à assumer leurs responsabilités.

« Cela pourrait contribuer à ce que l’Ukraine ne prenne pas de telles mesures désespérées et ne tue pas des civils, des enfants », a déclaré le chef de l’État.

La qualité du travail de l’OSCE dans le Donbass se détériore

Et si l’Ukraine se croit tout permis, c’est entre autre parce que les rapports de la MSS de l’OSCE sont devenus complètement creux et peu informatifs. Denis Pouchiline a donné l’exemple du meurtre par un sniper ukrainien d’un retraité à Alexandrovka. Le rapport de l’OSCE sur ce crime de guerre ne précisait pas la direction du tir, empêchant ainsi de pointer du doigt les responsables.

« Ils n’adhèrent pas au principe d’impartialité qui devrait les guider. Ils adoptent une position ouvertement ukrainienne. C’est anormal et inacceptable. Pour notre part, nous allons initier la possibilité pour la MSS de l’OSCE d’agir conformément à son mandat – auparavant la MSS de l’OSCE enregistrait les faits et l’OSCE faisait de la médiation sur la plateforme de Minsk et essayait de trouver des points de compromis entre les points de vue et les positions des parties au conflit, entre l’Ukraine et le Donbass.

Aujourd’hui, nos négociateurs ont parfois l’impression que la position ukrainienne nous est imposée par l’OSCE et que nous devons l’accepter. Non ! Ce n’est pas comme ça que ça marche ! Les conflits ne se terminent pas de cette façon et ne peuvent être résolus. Surtout dans la période actuelle, où la situation est tendue. Nous devons y réfléchir très sérieusement ! », a déclaré Denis Pouchiline.

Cette position de l’OSCE encourage clairement l’Ukraine à poursuivre l’escalade des tensions dans le Donbass, et l’aggravation de la situation, qui se solde par des morts de civils et des destructions.

Première conscription en RPD

Cette dégradation de la situation militaire a poussé la RPD à changer sa politique en matière de service militaire et de lancer la première conscription de l’histoire de la République. Le reporter de guerre russe, Alexandre Sladkov, a interrogé le chef de l’État sur ce changement radical de cap (jusqu’ici tous les hommes servant dans la milice populaire étaient volontaires, il n’y avait pas de service militaire obligatoire), et a demandé si la mobilisation générale avait été déclarée en RPD, et si tous les volontaires qui voulaient défendre leur famille les armes à la main auraient la possibilité de le faire.

« La conscription est prévue depuis longtemps. Nous avons connu sept années pendant lesquelles les jeunes hommes n’ont pas été appelés dans les forces armées. C’est un luxe trop grand, tant pour un État en guerre qu’en général, si l’on se concentre sur les prochaines générations. Il est important que les hommes sachent tenir une arme et aient des spécialités militaires. Peu importe que cela soit utile ou non à l’avenir, il est préférable que cela ne le soit pas. Mais comme l’a montré l’année 2014 de manière concrète, la guerre peut survenir à tout moment. Et donc, grâce à ces hommes qui ont fait leur service militaire obligatoire, qui ont eu l’expérience de la guerre en Afghanistan, qui pouvaient tenir une arme dans leurs mains, le Donbass a survécu.

Il est important que dans chaque pays, les hommes soient prêts au combat. Et nous sommes obligés par la situation d’avoir une conscription. La conscription est à l’essai et volontaire. Ensuite, nous prévoyons d’avoir un projet général lorsque tout sera prêt pour cela. Ce premier projet est petit, seulement 200 personnes. Il y a déjà actuellement beaucoup plus de volontaires.

Les jeunes hommes qui sont actuellement enrôlés et qui obtiendront leur spécialité militaire ne seront pas envoyés sur la ligne de contact. Nous les formerons loin de la ligne de contact, mais en utilisant toutes les opportunités que nous avons.

Quant à la mobilisation générale, j’espère vivement qu’on n’en arrivera pas là. Pour le moment, il n’y a pas besoin d’une mobilisation totale. Mais c’est pour le moment. Nos forces armées, nos forces de l’ordre sont des unités suffisamment bien coordonnées et prêtes à faire face. En tenant compte de ce que l’Ukraine décide de faire, nous prendrons les décisions appropriées.

Quant à la réserve. Nous l’avons aussi. Il y a également beaucoup de volontaires d’autres pays qui postulent », a déclaré Denis Pouchiline.

L’Ukraine a transformé le processus de Minsk en bacchanale

L’aggravation de la situation militaire est aussi la conséquence de l’échec total des négociations au sein de la plateforme de Minsk. Un échec dû au fait que l’Ukraine a transformé le processus de négociation en véritable bacchanale d’après le chef de la RPD. Le chef de l’État a aussi commenté les nombreuses critiques de l’existence même des accords de Minsk.

« J’ai entendu beaucoup de critiques sur les accords de Minsk et j’ai passé beaucoup de temps dans le processus de négociation. Aujourd’hui encore, j’ai la main sur le pouls et je sais ce qui s’y passe. Maintenant, c’est devenu une sorte de bacchanale, l’Ukraine a tout bloqué.

Nous devons séparer cette question : les accords de Minsk étaient-ils nécessaires dans leur ensemble pour arrêter la guerre et la mort des civils ? Même en tenant compte de nos victoires, en tenant compte des chaudrons, mais c’est la guerre, la douleur, la destruction… Cela sera traité par les historiens. Mais les accords de Minsk ont mis fin aux hostilités à grande échelle », a souligné Denis Pouchiline.

Il a noté que ces accords constituaient une étape importante dans l’établissement de la RPD. « Nous avons pu construire l’État et lancer l’économie », a-t-il déclaré.

Le chef d’État a ajouté que l’Ukraine a tendance à ne rien faire et à tout bloquer.

« Ce que l’Ukraine fait maintenant, ce qu’elle est obligée de faire, ce que ses négociateurs doivent faire, c’est de ne rien faire et de tout bloquer. Ce comportement est ridicule. Ils ne peuvent pas se retirer des accords de Minsk, dire qu’ils ne veulent plus y participer. Ils n’ont pas cette possibilité ni ce droit. C’est pourquoi ils essaient d’interpréter que tout est de la faute du Donbass, de la Russie, et qu’ils sont eux-mêmes censés être fidèles aux accords de Minsk. Nous comprenons combien les histoires de l’Ukraine sur son engagement envers les accords de Minsk sont ridicules », a résumé Denis Pouchiline.

L’économie de la RPD se développe

La guerre n’était pas le seul sujet important de cette conférence de presse. Le développement de l’économie de la RPD était aussi à l’ordre du jour. Le chef de la République a dressé un portrait de l’évolution de la situation économique et la façon dont les industries et l’autonomie de la RPD se développent.

« L’objectif principal du ministère de l’Industrie et du commerce est le suivant : tout ce qui peut être produit dans la République Populaire de Donetsk doit l’être ici », a déclaré Denis Pouchiline, qui a cité en exemple les travaux de réparation des ascenseurs dans le cadre du programme de réhabilitation et de développement.

« Notre système d’ascenseurs était en très mauvais état. Et ce n’était pas seulement à cause de la guerre, mais pendant des décennies, aucune attention n’a été accordée aux réparations importantes et courantes. Les ascenseurs tombaient tout simplement en ruine », a déclaré le chef de la RPD.

Il a ajouté que l’année dernière les sociétés industrielles de la République ont assuré la production de 69 pièces de rechange et d’équipement sur les 170 pièces d’ascenseur nécessaires dans le cadre de la relocalisation de la production. En 2021, déjà 140 pièces seront produites, soit 80 %.

Le chef de l’État a souligné le travail de l’usine électrotechnique de Donetsk, sur la base duquel la révision de la voiture de tramway Tatga T3 a été effectuée.

Ensuite, le chef de la RPD a parlé du relancement des entreprises qui étaient auparavant en arrêt forcé.

« L’usine métallurgique Iouzovski a produit environ 70 000 tonnes d’acier depuis son relancement », a déclaré Denis Pouchiline, qui a noté l’augmentation du personnel et des salaires dans l’entreprise.

Il a ajouté que le relancement de l’usine métallurgique de Donetsk est en phase finale.

« Un nouvel investisseur est entré en scène. Les plans, qu’il a présentés pour quatre ans, indiquent que plus d’un millier d’emplois supplémentaires seront créés, les salaires seront augmentés. Il est maintenant prévu de lancer un haut fourneau, pendant que le deuxième haut fourneau est en cours de réparation », a précisé le chef de l’État.

Denis Pouchiline a noté le potentiel d’exportation de l’usine de construction de machines de Yassinovataya, et a également fait part de son intention de développer les entreprises de Khartsyzsk, notamment via l’introduction du programme de prêts.

Denis Pouchiline a ajouté que les performances de l’industrie pharmaceutique et légère ont augmenté pendant la pandémie.

« Nous faisons tout notre possible pour que l’économie ne reste pas figée à un certain niveau, mais pour qu’elle se développe et que cette dynamique soit évidente et visible pour nos citoyens », a déclaré le chef de l’État, qui a souligné que les gens devaient ressentir les changements, qui se traduisent par l’augmentation des salaires et la disponibilité d’emplois à des salaires décents.

L’amélioration de l’économie est nécessaire pour éviter l’exode des travailleurs

Si l’amélioration de l’économie et des salaires est si importante c’est parce qu’avec la délivrance de passeports russes, l’écart salarial entre la RPD et la Russie pousse certains à aller travailler dans le pays voisin, privant la République de spécialistes dans certains domaines. Des journalistes de Torez ont demandé à Denis Pouchiline s’il ne craignait pas un exode de la population grâce à l’octroi de la nationalité russe, alors qu’il y a déjà une pénurie de personnel dans certains secteurs.

« Vous savez, si nous raisonnions de la sorte – pour que personne ne parte, nous ne délivrerions pas de passeports, puis fermerions la frontière avec la Russie, et clôturerions également l’intérieur des villes – ce serait ridicule.

Nous ne ferons qu’accélérer la délivrance des passeports de la République Populaire de Donetsk, car elle est très étroitement liée à la possibilité d’obtenir un passeport russe. Et ici, nous travaillons sur une base permanente à cet égard.

Quant à l’exode de personnel, la migration est permanente. Nous ne pouvons l’influencer que de la manière suivante. S’il s’agit de jeunes travailleurs, nous devons nous concentrer sur des questions aussi simples : où ils iront travailler et si tout est comme le disent les officiels. D’une part, nous avons une pénurie de spécialistes de la construction, et le programme de relance et de développement a montré que nous avons un manque important de personnel. Mais d’un autre côté, en visitant l’Académie de construction et d’architecture du Donbass, en discutant avec les étudiants, j’ai découvert la chose suivante : ils ne savent pas où ils vont aller travailler. Ils n’ont aucune information sur le déficit de personnel. C’était surprenant pour eux de l’entendre.

Les gars qui sont en dernière année sont prêts à aller travailler. Nous avons déjà réglé cette question avec le ministère de l’éducation et des sciences. Des plans individuels seront élaborés pour les étudiants de dernière année afin qu’ils puissent obtenir un stage dans des entreprises correspondant à leur spécialisation » a déclaré le chef de l’État.

« Mais ce n’est pas tout ce qui doit être fait », a poursuivi Denis Pouchiline. « Nous devons développer l’économie en fonction des salaires. Nous devons nous concentrer davantage sur l’accomplissement des tâches du programme qui ont été annoncées mais dont la mise en œuvre est lente. »

« Prenons l’exemple de notre ministère de la Santé. Vous connaissez la pénurie de professionnels de la santé, notamment dans les zones rurales. Si un étudiant vit à Donetsk ou Makeyevka et est envoyé à Telmanovo, cela pose immédiatement des problèmes concernant l’endroit où il va vivre. Nous travaillons incontestablement dans cette direction, en cherchant des options, mais c’est trop long et trop tardif. Le programme que nous avons annoncé est assez simple. Telmanovo a besoin de spécialistes : médecins, enseignants – formez le nombre nécessaire de personnes, envoyez-les étudier dans nos établissements d’enseignement supérieur, en tenant compte du fait qu’ils reviendront. Ils ont déjà un endroit où vivre, ils rentreront chez eux. Tout cela semble simple et logique, mais les choses vont lentement », a déclaré le chef de la RPD.

Il a souligné que l’accent devait être mis sur l’amélioration du niveau de vie dans la République, afin de motiver les jeunes travailleurs avec des salaires décents.

« Nous devons développer notre économie. Sans créer un niveau de salaire décent, un niveau de vie décent dans la République, dire que maintenant on va délivrer des passeports et tout le monde va partir, les gens vont partir si on ne fait rien. Si le gouvernement ne réfléchit pas aux solutions pour chacun de ces secteurs. Si ces solutions ne sont pas mises en œuvre, il n’y a pas grand-chose à dire à leur sujet. Nous avons souvent entendu dire que de bonnes décisions sont annoncées, que des ordres sont donnés et que, soudain, tout s’arrête. Pourquoi cela se produit-il ? Ce n’est pas clair. La responsabilité, bien sûr, c’est la responsabilité !

Pour que nos spécialistes ne partent pas nous n’allons pas ne pas leur délivrer de passeport. Nous délivrerons des passeports et augmenterons le niveau de vie et les salaires, c’est le seul moyen », a résumé Denis Pouchiline.

L’heure viendra où le Donbass, comme la Crimée, rentrera à la maison, en Russie

Mais le but ultime de la RPD n’est pas seulement d’égaler le niveau de vie de la fédération de Russie, c’est aussi d’en faire partie, comme l’a souligné le chef de l’État en début de conférence de presse.

« Nous nous souvenons de ces rassemblements de plusieurs milliers de personnes, du grand nombre de personnes qui n’étaient pas d’accord avec le coup d’État qui a eu lieu à Kiev. Des personnes qui ne voulaient pas supporter la russophobie sauvage déjà proclamée par les nouvelles autorités de Kiev. Sous nos yeux, il y avait des affiches avec des inscriptions dont nous nous souvenons très bien : « Le Donbass est la Russie », « La Crimée et le Donbass sont la Russie », « Le fascisme ne passera pas », « Référendum ! »…

Bien sûr, nous n’avons pas pu nous entendre [avec Kiev – NDLR] et sommes devenus une sorte de barrière contre la russophobie, le néo-nazisme, contre la destruction de leurs concitoyens russes, qui sont devenus inintéressants pour les nouvelles autorités de Kiev.

Mais la chose la plus importante est que la Russie a toujours été avec nous. Aujourd’hui, le soutien à la Russie a déjà pris une autre ampleur. Je suis sûr que l’heure viendra où le Donbass, comme la Crimée, rentrera à la maison », a déclaré Denis Pouchiline.

Christelle Néant

