Sergeï Lavrov à l’ONU : « Je n’attends pas de réponse »

Ce discours a pour titre « Promouvoir la mise en œuvre des principes et des objectifs de la Charte des Nations Unies par un multilatéralisme efficace : maintenir la paix et la sécurité de l'Ukraine » Il a été prononcé le 20 septembre 2023, à New York par le Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie S.V. Lavrov. Cela lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le thème « Maintenir la paix et la sécurité internationales »

Monsieur le Président,



Monsieur le Secrétaire Général,



Chers Collègues,



L’ordre international existant a été construit sur les ruines et la tragédie colossale de la Seconde Guerre mondiale. Sa base était la Charte des Nations Unies, la source clé du droit international moderne. En grande partie grâce à l'ONU, il a été possible d'éviter une nouvelle guerre mondiale lourde de conséquences nucléaires.



Malheureusement, après la fin de la guerre froide, « l’Occident collectif », dirigé par les États-Unis, a arbitrairement assumé le rôle d’arbitre des destinées de toute l’humanité et, submergé par un complexe d’exclusivité, a commencé à ignorer de plus en plus l’héritage de la guerre froide, celui des pères fondateurs de l'ONU.



Aujourd’hui, l’Occident considère les normes et principes statutaires de manière sélective, au cas par cas, uniquement en fonction de ses besoins géopolitiques égoïstes. Cela conduit inévitablement à la détérioration de la stabilité mondiale, à l’exacerbation des sources de tension existantes et à l’alimentation de nouvelles sources de tension. Les risques de conflit mondial augmentent également. C'est précisément pour les atténuer, pour orienter les événements dans une direction pacifique, que la Russie a insisté sans cesse pour que toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies soient respectées, et appliquées non pas de manière sélective, mais dans leur intégralité et leur interconnexion, y compris les principes d'égalité souveraine des États. Sans oublier la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le respect de l'intégrité territoriale et le droit des peuples à l'autodétermination.

*

Cependant les actions des États-Unis et de leurs alliés témoignent d’un déséquilibre systématique des exigences inscrites dans la Charte.



Depuis l’effondrement de l’URSS et la formation d’États indépendants à sa place, les États-Unis et leurs alliés se sont ingérés brutalement et ouvertement dans les affaires intérieures de l’Ukraine. Ainsi, comme l’a admis publiquement et même fièrement la secrétaire d’État adjoint des États-Unis, V. Nuland, fin 2013, Washington a dépensé 5 milliards de dollars pour encourager les politiciens de Kiev obéissants à l’Occident.



Tous les faits de « l'ingénierie » de la crise ukrainienne sont connus depuis longtemps, mais ils tentent par tous les moyens de les faire taire, d'« annuler » toute l'histoire d'avant 2014. C'est pourquoi le sujet de la réunion d'aujourd'hui, proposé par la Présidence albanaise est très opportune et nous permet de rétablir la chaîne chronologique des événements, et ce, précisément dans le contexte des relations entre les principaux acteurs pour mettre en œuvre les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies.



En 2004-2005 L'Occident, afin de porter au pouvoir un candidat pro-américain, a sanctionné le premier coup d'État à Kiev, obligeant la Cour constitutionnelle ukrainienne à prendre la décision illégale d'organiser un troisième tour d'élections non prévu par la Constitution du pays. Une ingérence encore plus brutale dans les affaires intérieures a été évidente lors du deuxième Maïdan en 2013-2014. Ensuite, toute une série de voyageurs occidentaux ont directement encouragé les participants aux manifestations antigouvernementales à commettre des actes violents. La même V. Nuland a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev de la composition du futur gouvernement que formeront les putschistes. Dans le même temps, elle a souligné à l’Union européenne sa véritable place dans la politique mondiale du point de vue de Washington. Nous nous souvenons tous de sa phrase obscène de deux mots. Il est significatif que l’Union européenne ait « avalé » cela.



En février 2014, des personnages sélectionnés par les Américains sont devenus des acteurs clés de la prise de pouvoir sanglante, organisée, je vous le rappelle, au lendemain d'un accord conclu sous les garanties de l'Allemagne, de la Pologne et de la France, entre le président légalement élu de l'Ukraine, V.F. Ianoukovitch et les dirigeants de l'opposition. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures a été bafoué à de nombreuses reprises.



Immédiatement après le coup d’État, les putschistes ont déclaré que leur priorité absolue était de restreindre les droits des citoyens russophones d’Ukraine. Et les habitants de Crimée et du sud-est du pays, qui ont refusé d'accepter les résultats de la prise de pouvoir inconstitutionnelle, ont été déclarés terroristes et une opération punitive a été lancée contre eux. En réponse à cela, la Crimée et le Donbass ont organisé des référendums dans le plein respect du principe d'égalité et d'autodétermination des peuples, consacré au paragraphe 2 de l'article 1 de la Charte des Nations Unies.



Les diplomates et hommes politiques occidentaux, en ce qui concerne l'Ukraine, ferment les yeux sur cette norme la plus importante du droit international dans le but de réduire l'ensemble du contexte et de l'essence de ce qui se passe à l'inadmissibilité de la violation de l'intégrité territoriale.

*

A cet égard, je voudrais vous rappeler que la Déclaration des Nations Unies de 1970 relative aux principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies a été adoptée à l'unanimité. Elle stipule que le principe du respect de l'intégrité territoriale s'applique à « des États qui respectent dans leurs actions le principe d’égalité et d’autodétermination des peuples [...] et, par conséquent, d’avoir des gouvernements représentant [...] toutes les personnes vivant sur un territoire donné ». Le fait que les néo-nazis ukrainiens qui ont pris le pouvoir à Kiev ne représentaient pas la population de Crimée et du Donbass n’a pas besoin d’être prouvé. Et le soutien inconditionnel des capitales occidentales aux actions du régime criminel de Kiev n’est rien d’autre qu’une violation du principe d’autodétermination suite à une ingérence flagrante dans les affaires intérieures.



L'adoption de lois racistes interdisant tout ce qui est russe - l'éducation, les médias, la culture, la destruction de livres et de monuments, interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne et la saisie de ses biens - qui a suivi le coup d'État sous le règne de P.A. Porochenko puis de V.A. Zelensky, est devenue une violation flagrante de l’article 1 de la Charte des Nations Unies sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous – sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Sans parler du fait que ces actions contredisaient directement la Constitution ukrainienne, qui établit l’obligation de l’État de respecter les droits des Russes et des autres minorités nationales.





Lorsque nous entendons des appels à la mise en œuvre de la « formule de paix » et au retour de l’Ukraine aux frontières de 1991, la question se pose : ceux qui appellent à cela connaissent-ils les déclarations des dirigeants ukrainiens sur ce qu’ils vont faire des habitants des régions et territoires correspondante ? Ils sont menacés à plusieurs reprises publiquement, au niveau officiel, d'extermination légale ou physique. Non seulement l’Occident ne retient pas ses protégés à Kiev, mais il encourage aussi avec enthousiasme leurs politiques racistes.



D’ailleurs, de la même manière, les membres de l’UE et de l’OTAN encouragent depuis des décennies les actions de la Lettonie et de l’Estonie visant à porter atteinte aux droits de centaines de milliers de résidents russophones, appelés « non-citoyens ». Ils discutent désormais sérieusement de l'introduction d'une responsabilité pénale pour l'utilisation de leur langue maternelle. De hauts responsables déclarent officiellement que la diffusion d'informations sur la possibilité pour les étudiants locaux de suivre des programmes d'enseignement à distance russes devrait être considérée comme une menace pour la sécurité nationale et nécessite l'attention des forces de l'ordre.



Retour en Ukraine. La conclusion des accords de Minsk en février 2015 a été approuvée par une résolution spéciale du Conseil de sécurité - en pleine conformité avec l'article 36 de la Charte, qui soutient « toute procédure de résolution d'un différend acceptée par les parties ». Dans ce cas – Kiev, RPD et RPL. Cependant, l'année dernière, tous les signataires des accords de Minsk, à l'exception de V.V. Poutine (A. Merkel, F. Hollande et P.A. Porochenko), ont admis publiquement et même avec plaisir qu'en signant ce document, ils n'avaient pas l'intention de le mettre en œuvre. Ils cherchaient seulement à gagner du temps pour renforcer le potentiel militaire de l’Ukraine et lui fournir des armes contre la Russie. Toutes ces années, l’UE et l’OTAN ont directement soutenu le sabotage des accords de Minsk, poussant le régime de Kiev à résoudre par la force le « problème du Donbass ».

*

Cela a été fait en violation de l’article 25 de la Charte, selon lequel tous les membres de l’ONU sont tenus « d’obéir et de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité ».



Permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre des accords de Minsk, les dirigeants de la Russie, de l'Allemagne, de la France et de l'Ukraine ont signé une déclaration dans laquelle Berlin et Paris s'engagent à faire beaucoup, notamment en aidant à restaurer le système bancaire dans le Donbass. Mais ils n’ont pas levé le petit doigt. Ils ont simplement vu, contrairement à toutes ces obligations, P.A. Porosheno déclarer un blocus commercial, économique et de transport du Donbass. Dans la même déclaration, Berlin et Paris se sont engagées à promouvoir le renforcement de la coopération trilatérale au format UE-Russie-Ukraine pour résoudre pratiquement les problèmes commerciaux qui préoccupent la Russie, ainsi qu'à promouvoir « la création d'un espace humanitaire et économique commun à partir du De l’Atlantique au Pacifique ». Cette déclaration a également été approuvée par le Conseil de sécurité et était soumise à sa mise en œuvre conformément à l'article 25 mentionné de la Charte des Nations Unies. Mais cet engagement des dirigeants allemands et français s’est avéré être un « mannequin », une autre violation des principes statutaires.





Le légendaire ministre des Affaires étrangères de l'URSS A.A. Gromyko a noté à plusieurs reprises et à juste titre que « dix ans de négociations valent mieux qu'un jour de guerre ». À la suite de cet accord, nous avons négocié pendant de nombreuses années, recherché la conclusion d'accords dans le domaine de la sécurité européenne, approuvé l'Acte fondateur Russie-OTAN, adopté les déclarations de l'OSCE sur l'indivisibilité de la sécurité au plus haut niveau en 1999 et 2010, et depuis 2015, avons insisté sur la mise en œuvre inconditionnelle des accords de Minsk issus des négociations. Tout cela en pleine conformité avec la Charte des Nations Unies, qui exige « d’assurer les conditions d’équité et de respect des obligations découlant des traités et autres sources du droit international ». Les collègues occidentaux, eux, ont foulé aux pieds ce principe en signant tous ces documents, sachant d'avance qu'ils ne les respecteraient pas.



En parlant de négociations. Nous ne les refusons toujours pas. Le président russe V.V. Poutine en a parlé à plusieurs reprises, notamment récemment. Je voudrais rappeler au distingué secrétaire d'État que le président ukrainien V.A. Zelensky a signé un décret interdisant les négociations avec le gouvernement de V.V. Poutine. Si les États-Unis s’y intéressent autant, je pense qu’il ne sera pas difficile de « donner l’ordre » pour que le décret de V.A. Zelensky soit annulé.



Aujourd’hui, dans la rhétorique de nos adversaires, nous n’entendons que des slogans : « invasion, agression, annexion ». Pas un mot sur les causes sous-jacentes du problème, sur la façon dont ils ont entretenu pendant de nombreuses années un régime ouvertement nazi, réécrivant ouvertement les résultats de la Seconde Guerre mondiale et l’histoire de leur propre peuple. L’Occident évite toute conversation de fond basée sur des faits et sur le respect de toutes les exigences de la Charte des Nations Unies. Apparemment, il n’a aucun argument en faveur d’un dialogue honnête.



Il existe une forte impression, que les représentants occidentaux ont peur des discussions professionnelles qui exposent leur démagogie. Tout en prononçant des incantations sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, les anciennes métropoles coloniales gardent le silence sur les décisions de l'ONU sur la nécessité pour Paris de rendre Mayotte « française » à l'Union des Comores, et pour Londres de quitter l'archipel des Chagos et de commencer à négociations avec Buenos Aires sur les îles Malouines.

*

Ces « défenseurs » de l’intégrité territoriale de l’Ukraine prétendent désormais ne pas se souvenir du sens des accords de Minsk, qui était la réunification du Donbass avec l’Ukraine avec des garanties de respect des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la langue maternelle. L’Occident, qui a contrecarré leur mise en œuvre, porte la responsabilité directe de l’effondrement de l’Ukraine et de l’incitation à la guerre civile dans ce pays.



Parmi les autres principes de la Charte des Nations Unies, dont le respect pourrait empêcher une crise de sécurité en Europe et aider à convenir de mesures de confiance fondées sur un équilibre des intérêts, je voudrais mentionner l'article 2 du chapitre VIII de la Charte. Il consacre la nécessité de développer la pratique du règlement pacifique des différends avec l'aide des organisations régionales.



Conformément à ce principe, la Russie et ses alliés ont toujours préconisé l'établissement de contacts entre l'OTSC et l'OTAN pour faciliter la mise en œuvre pratique des décisions susmentionnées des sommets de l'OSCE de 1999 et 2010 sur l'indivisibilité de la sécurité, en prévoyant , en particulier, qu '« aucun État, aucun groupe d'États ou aucune organisation ne peut se voir confier la responsabilité principale du maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l'OSCE ni considérer une partie de cette région comme sa sphère d'influence ». Tout le monde sait que c’est exactement ce que faisait l’OTAN : essayer de créer tout son avantage en Europe, et maintenant dans la région Asie-Pacifique. Cependant, de nombreux appels lancés par les plus hautes instances de l'OTSC à l'Alliance de l'Atlantique Nord ont été ignorés. La raison d’une telle position arrogante des États-Unis et de leurs alliés, comme tout le monde peut le constater aujourd’hui, est la réticence à mener un dialogue égal avec qui que ce soit. Si l’OTAN n’avait pas rejeté les propositions de coopération de l’OTSC, cela aurait peut-être permis d’éviter bon nombre des processus négatifs qui ont conduit à la crise européenne actuelle, dus au fait que pendant des décennies ils ont refusé d’écouter la Russie ou ont été trompés.



Aujourd’hui, alors que, à la suggestion de la Présidence, nous discutons du « multilatéralisme efficace », nous ne devons pas oublier les nombreux faits liés au rejet génétique de l’Occident de toute forme de coopération égale. Considérez la perle de J. Borrell selon laquelle l’Europe est « un jardin fleuri entouré de jungle ». Il s’agit d’un syndrome purement néocolonial qui méprise l’égalité souveraine des États et la tâche de « renforcer les principes de la Charte des Nations Unies par un multilatéralisme efficace », qui sont évoqués aujourd’hui.





Dans un effort pour empêcher la démocratisation des relations interétatiques, les États-Unis et leurs alliés privatisent de plus en plus ouvertement et sans cérémonie les secrétariats des organisations internationales, faisant adopter, contournant les procédures établies, des décisions sur la création de mécanismes qui leur sont subordonnés avec des mandats non consensuels, mais avec une revendication du droit de blâmer ceux qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas cela à Washington.



À cet égard, je voudrais vous rappeler la nécessité d'une mise en œuvre stricte de la Charte des Nations Unies, non seulement par les États membres, mais également par le Secrétariat de notre organisation. Conformément à l'article 100 de la Charte, le Secrétariat est tenu d'agir de manière impartiale et ne doit recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.



Nous avons déjà parlé de l'article 2 de la Charte. Je voudrais attirer l’attention sur son point clé 1 : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine des États de tous ses membres ».

*

Développant ce principe, l’Assemblée générale de l’ONU, dans la Déclaration du 24 octobre 1970 que j’ai évoquée, a confirmé « le droit inaliénable de tout État de choisir son système politique, économique, social et culturel sans ingérence de quiconque ». À cet égard, nous avons de sérieuses questions sur les déclarations du secrétaire général A. Guterres du 29 mars de cette année, selon lesquelles « le régime autocratique ne garantit pas la stabilité, il est un catalyseur du chaos et des conflits », mais « les sociétés démocratiques fortes sont capables de s’auto-corriger et de s’auto-améliorer. Elles peuvent stimuler le changement, même radical, sans effusion de sang ni violence ». On oublie involontairement les « changements » provoqués par les aventures agressives des « démocraties fortes » en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et dans bien d’autres pays.



En outre, le respecté A. Guterres a déclaré : « Elles (les démocraties) sont des centres de large coopération, enracinées dans les principes d’égalité, de participation et de solidarité. » Il est à noter que tous ces discours ont été prononcés lors du « sommet pour la démocratie » convoqué par le Président Biden en dehors de l'ONU, dont les participants ont été sélectionnés par l'administration américaine sur le principe de loyauté - non pas tant envers Washington, mais envers le pouvoir, celui du Parti démocrate aux États-Unis. Les tentatives visant à utiliser de tels forums internes pour discuter de questions de nature mondiale contredisent directement le paragraphe 4 de l'article 1 de la Charte des Nations Unies, qui stipule la nécessité de « garantir le rôle de l'Organisation en tant que centre de coordination des actions pour atteindre des objectifs communs ».



Contrairement à ce principe, la France et l'Allemagne ont proclamé il y a quelques années une « alliance des multilatéralistes », à laquelle elles n'invitaient également que ceux qui obéissaient, ce qui en soi confirme une fois de plus l'inéluctabilité de la mentalité coloniale et l'attitude des initiateurs du principe du « multilatéralisme efficace » inscrit à notre ordre du jour aujourd’hui. Dans le même temps, un « récit » sur l’Union européenne comme idéal de ce même « multilatéralisme » a été implanté. Bruxelles appelle désormais à élargir le plus rapidement possible le nombre de membres de l'UE, notamment aux pays des Balkans. Mais le pathos principal ne concerne pas la Serbie, ni la Turquie, qui mènent des négociations d’adhésion désespérées depuis des décennies, mais l’Ukraine. Se présentant comme l'idéologue de l'intégration européenne, J. Borrell n'a pas hésité récemment à s'exprimer en ce sens que le régime de Kiev devait être accepté au plus vite dans l'Union européenne. On dit que sans la guerre, cela aurait pris des années, mais cela est possible et nécessaire sans aucun critère. La Serbie, la Turquie et d'autres attendront. Mais nous acceptons les nazis dans l’UE à contretemps.



D'ailleurs, lors du même « sommet pour la démocratie », le secrétaire général a déclaré : « La démocratie découle de la Charte des Nations Unies. Les premiers mots de la Charte – « Nous, les peuples » – reflètent la source fondamentale de la légitimité : le consentement des gouvernés. Il est utile de mettre en corrélation cette thèse avec le « bilan » du régime de Kiev, qui a lancé une guerre contre une grande partie de son propre peuple – contre ces millions de personnes qui n’ont pas consenti à se voir gouvernées sous les couleurs des néo-nazis et des russophobes qui Ils ont illégalement pris le pouvoir dans le pays et enterré les accords de Minsk approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU, portant ainsi atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

*

Ceux qui, contrairement à la Charte des Nations Unies, divisent l’humanité entre « démocraties » et « autocraties », feraient bien de répondre à la question de savoir dans quelle catégorie ils classent le régime ukrainien ? Je n'attends pas de réponse.



Parlant des principes de la Charte, la question se pose de la relation du Conseil de sécurité avec l'Assemblée générale. Le « collectif occidental » défend de manière agressive et depuis longtemps le thème de « l'abus du droit de veto » et est parvenu - grâce à des pressions pas tout à fait correctes sur d'autres membres de l'ONU - à une décision qui, après chaque utilisation de ce droit, que l'Occident provoque de plus en plus délibérément, le sujet correspondant devrait être examiné à l'Assemblée générale . Cela ne nous pose aucun problème. Les approches de la Russie sur toutes les questions à l'ordre du jour sont ouvertes, nous n'avons rien à cacher et il n'est pas difficile de réaffirmer cette position. En outre, le recours au veto est un outil tout à fait légitime prévu par la Charte pour empêcher l'adoption de décisions qui seraient lourdes de division au sein de l'Organisation. Mais puisque la procédure de discussion des cas d'usage du veto à l'Assemblée générale a été approuvée, alors pourquoi ne pas penser aux résolutions du Conseil de sécurité qui n'ont pas fait l'objet d'un veto, ont été adoptées, y compris il y a de nombreuses années, mais ne sont jamais mises en œuvre, malgré les dispositions de l'article 25. de la Charte. Pourquoi l'Assemblée générale ne devrait-elle pas examiner les raisons de cet état de choses - par exemple, en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité sur la Palestine et sur l'ensemble des problèmes de la région MENA, sur le JCPOA, ainsi que la résolution 2202, qui a approuvé l'accord de Minsk, les accords sur l’Ukraine.



Le problème lié aux régimes de sanctions mérite également qu’on s’y attarde. C'est déjà devenu la norme : le Conseil de sécurité, après de longues négociations - en stricte conformité avec la Charte - approuve des sanctions contre un pays spécifique, puis les États-Unis et leurs alliés imposent des restrictions unilatérales « supplémentaires » contre ce même État, qui étaient n’ont pas été approuvés par le Conseil de sécurité et n’ont pas été inclues dans sa résolution au sein du « paquet » convenu. Dans cette même série, un autre exemple frappant est la décision que viennent de prendre Berlin, Paris et Londres, à travers leurs normes législatives nationales, de « prolonger » les restrictions imposées à l'Iran expirant en octobre, et qui sont sujettes à une levée légale conformément au Conseil de sécurité de l'ONU. Résolution 2231. Autrement dit, les pays européens et la Grande-Bretagne déclarent que la validité de la décision du Conseil de sécurité a expiré, mais cela ne les intéresse pas, ils ont leurs propres « règles ».



Tout cela rend d’autant plus urgent d’envisager la question de garantir qu’après l’adoption par le Conseil d’une résolution de sanctions, aucun des membres de l’ONU n’ait le droit de la dévaluer en introduisant ses propres restrictions illégitimes contre le même pays.



Il est également important que tous les régimes de sanctions mis en place par le Conseil de sécurité soient limités dans le temps, car leur nature illimitée prive le Conseil de flexibilité pour influencer les politiques des « gouvernements sanctionnés ».



La question des « limites humanitaires des sanctions » mérite également notre attention. Il serait juste que désormais la présentation de tout projet de sanctions au Conseil de sécurité soit accompagnée d’une évaluation de leurs conséquences pour les citoyens par l’intermédiaire des agences humanitaires de l’ONU, et non d’exhortations démagogiques de collègues occidentaux selon lesquelles « les gens ordinaires ne souffriront pas ».

*

Chers collègues,



Les faits témoignent d’une crise profonde dans les relations internationales, et d’un manque de désir et de volonté de la part de l’Occident pour surmonter cette crise.



J'espère qu'il existe encore une issue à cette situation et qu'elle sera trouvée. Tout d’abord, chacun doit prendre conscience de sa responsabilité dans le sort de notre Organisation et du monde – dans un contexte historique, et non du point de vue d’alignements électoraux opportunistes et momentanés lors des prochaines élections nationales d’un État membre particulier. Permettez-moi de vous le rappeler : il y a près de 80 ans, en signant la Charte des Nations Unies, les dirigeants du monde ont convenu de respecter l'égalité souveraine de tous les États - grands et petits, riches et pauvres, monarchies et républiques. En d’autres termes, dès cette époque, l’humanité reconnaissait la nécessité d’un ordre mondial égalitaire et polycentrique comme garantie de la durabilité et de la sécurité de son développement.



Par conséquent, il ne s’agit pas aujourd’hui de se soumettre à une sorte d’« ordre mondial fondé sur des règles », mais que chacun remplisse ses obligations assumées lors de la signature et de la ratification de la Charte, dans leur intégralité et leur interconnexion.

Source : canal Telegram RussieJournal