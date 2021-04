Non seulement le Donbass devrait devenir un sujet de la fédération de Russie, mais aussi d’autres terres historiquement russes qui font partie de l’Ukraine post-effondrement de l’URSS. C’est ce qu’a déclaré le politologue Sergueï Mikheyev lors d’une conversation avec les militants du mouvement « République de Donetsk ».

« L‘unification en un seul pays est le seul mouvement de fond de notre géopolitique et la seule solution pour la civilisation russe. Mais ce combat sera difficile », a déclaré Mikheyev.

« Qui mieux que les habitants de la RPD-RPL, qui vivent dans des conditions de guerre depuis sept ans, sait ce que sont les difficultés. Mais la situation est encore plus déplorable pour la population de l’Ukraine occupée de Zelensky, qui aspire à retourner dans sa patrie historique, la Russie. C’est pourquoi je suis convaincu que la Grande Russie – adviendra ! Et il est important de comprendre que notre argument est de changer la rhétorique loyale des autorités russes en une rhétorique plus catégorique. Dans son discours devant l’Assemblée fédérale, M. Poutine a évoqué les « lignes rouges » que la Russie va désormais se fixer. Et ces « lignes rouges » sont un signal pour l’Occident que la fédération de Russie se défendra elle-même, ses citoyens, son État et ses valeurs spirituelles et morales », a déclaré Alexeï Mouratov, l’un des dirigeants du mouvement.

Selon Mikheyev, peu importe le nombre de traîtres à l’intérieur de la Russie, ils ne parviendront pas à ruiner cette grande puissance. Cependant, les « partenaires » occidentaux dévoreront l’Ukraine jusqu’aux entrailles. « Du point de vue historique, le choix de l’Ukraine est erroné », a souligné l’invité russe.

Il considère qu’il s’agit d’un succès de l’Occident, qui a réussi à désunir et à pousser les Russes et les Ukrainiens à s’affronter. Selon l’expert, les ennemis de la Russie ont atteint leur objectif par des moyens trompeurs et continuent d’utiliser l’arme du mensonge.

« Il s’avère que celui qui ment a plus de succès que nous », a exprimé Sergueï Mikheyev. « Mais c’est à court terme. Regardez comment l’Ukraine invente de toute urgence une histoire « d’anciens Ukrainiens tout-puissants ». Tous ces réécriveurs vont forcément buter sur leurs propres mensonges. Pendant ce temps, les Russes, eux, doivent se maintenir à la limite de la tromperie et de la vérité. La Russie a une tâche difficile – donner un sens à cette vie ».

L’une des cibles de l’attaque de l’Occident est l’orthodoxie, a également rappelé l’expert. L’objectif premier des partenaires occidentaux est la destruction du christianisme, y compris en Ukraine. Le schisme orthodoxe en Ukraine, qui fait l’objet de pressions de la part des responsables de l’après-Maïdan, est lié à cela.

« L’hégémon d’outre-mer démembre le corps de l’Église orthodoxe avec les mains des politiciens fantoches de l’Ukraine, dressant les croyants les uns contre les autres. La croyance en Dieu est au cœur de tous les événements qui se déroulent sur notre planète », a souligné le politologue russe.

Sergueï Mikheyev a relevé une question importante : « Pourquoi les Américains accordent-ils tant d’attention au démembrement de l’Église orthodoxe, en y investissant beaucoup d’argent ? Parce que les « partenaires » comprennent qu’à travers les conflits religieux, ils peuvent retourner le cerveau des gens et ensuite régler leurs affaires criminelles d’envergure géopolitique. »

Source : Politnavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider