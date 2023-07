Shimon Peres et l’aspiration au rêve de paix

Le sionisme n’est pas un rêve de paix car Dieu qui connait les âmes, c’est à dire intentions cachées, disait le 18 août 1945 :

En vérité, le vieil Israël, avec ses pharisaïsmes sans charité, est ressuscité plus fort qu’avant : il est encouragé par le rationalisme qui abrutit les gens en ce qui concerne le surnaturel, et par le nouveau jansénisme qui glace les âmes et les entrave (fatalisme).

Ce n’est pas une avancée vers les lumières des derniers temps, mais bien un recul non seulement à l’époque préchrétienne, mais même aux méthodes inhumaines et ténébreuses des peuples païens. Car on barre désormais ma route, celle pour laquelle je vous ai appelés, en s’érigeant contre ma volonté.

http://www.maria-valtorta.org/Thematiques/Temps.htm#Autres