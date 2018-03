Sissi imperator.

Enfin, je lis : « C’est là la limite de la démocratie : quand le peuple choisit »librement« la dictature (théocratique ???), on fait quoi ? »

-> On considère que la démocratie était trop corrompue et truquée et que les gens se sont donc résignés en connaissance de cause : Le chaos sanglant (tout aussi « théocratique » dans les faits, cf. Morsi) où quelque chose qui ressemble à un pays, avec des gens qui peuvent y vivre à peu près normalement, et qui a une politique étrangère réaliste. Le choix est vite fait. On aura peut-être le besoin de faire ce choix bientôt en France. D’ailleurs, quelqu’un des RG peut-il déjà y penser ? ...