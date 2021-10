Situation tendue en RPD après que l’armée ukrainienne a tenté de capturer un village de la zone grise

Les 25 et 26 octobre 2021, l’armée ukrainienne a non seulement bombardé plusieurs localités de la RPD (République Populaire de Donetsk), mais elle a aussi tenté de capturer le village de Staromarievka, situé dans la zone grise, obligeant la milice populaire à répondre pour faire reculer les soldats ukrainiens.

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021, l’armée ukrainienne a tenté de s’emparer du village de Staromarievka, situé dans la zone grise, près de Telmanovo, en RPD.

Les points rouges indiquent les zones qui ont été bombardées par l’armée ukrainienne le 26 octobre 2021

Si le média ukrainien Babel indique que l’armée ukrainienne a repris le contrôle de ce village de la zone grise, le média Strana rapporte de son côté que le quartier général de l’Opération des Forces Interarmées nie ce fait, et a déclaré que « les positions de l’armée ukrainienne restent inchangées ».

La vérité est ici entre ces deux déclarations. D’après les informations que j’ai obtenues, l’armée ukrainienne a bien tenté de capturer le village de Staromarievka, situé dans la zone grise, mais que devant le refus de l’Ukraine de se conformer aux accords de Minsk, et de repartir d’elle-même, la milice populaire de la RPD aurait ouvert le feu pour faire reculer les soldats ukrainiens.

Un fait qui semble confirmé par les photos publiées côté ukrainien, montrant des cratères sur les positions de l’armée ukrainienne, situées près de Granitnoye.

Suite à ces tirs de la milice populaire de la RPD visant à faire reculer l’armée ukrainienne, cette dernière a décidé de répondre par des tirs de mortier et d’artillerie lourde.

Dès 6 h 20 du matin, l’armée ukrainienne a ainsi tiré 10 obus de mortier de 120 mm et 10 obus de mortier de 82 mm, depuis ses positions situées près de Granitnoye, contre le village de Novaya Marievka, dans le district de Telmanovo, non loin du village de Staromarievka. Ces tirs ont endommagé une habitation.

Puis, à 8 h du matin, l’armée ukrainienne a tiré 12 obus de mortier de 120 mm, depuis ses positions situées près d’Avdeyevka vers le village d’Iakolevka, situé au nord de Donetsk. Ces tirs ont endommagé le gazoduc approvisionnant la station électrique de la mine Zassiadko, ainsi qu’un bâtiment résidentiel.

Photo fournie par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

Puis à 14 h 40, l’armée ukrainienne a tiré trois obus d’artillerie de 122 mm sur le centre de Telmanovo, à 13 km de là (ce qui n’est pas un problème pour l’artillerie lourde qui peut tirer facilement à 15 km de distance), endommageant deux habitations.

Les journalistes qui se trouvaient dans le district de Telmanovo ce matin ont échappé de justesse aux tirs de l’armée ukrainienne, découvrant des cratères aux endroits où ils se trouvaient quelques minutes auparavant. En entendant de nouveaux tirs venant du côté ukrainien, ils ont préféré partir pour leur propre sécurité.

Comme l’a rappelé la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, cette tentative de l’armée ukrainienne de capturer le village de Staromarievka dans la zone grise, est non seulement une violation des accords de Minsk (la zone grise devant rester une zone tampon démilitarisée entre les deux parties au conflit), mais aussi les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu signées en juillet 2020. En effet ces dernières interdisent toute action offensive, ou tentative de changer les positions de l’une ou l’autre des forces armées des parties au conflit.

« De telles provocations de la part des forces armées ukrainiennes sont catégoriquement inacceptables, comme nous en avons informé aujourd’hui le chef de la MSS de l’OSCE et le représentant spécial de l’OSCE pour l’Ukraine et au sein du Groupe de contact dans une note correspondante. Nous appelons les pays garants et la communauté internationale à utiliser tous les moyens de pression possibles sur Kiev afin de mettre immédiatement fin aux actions irresponsables des autorités ukrainiennes et de les ramener sur la voie d’un règlement diplomatique du conflit. Dans le cas contraire, de telles actions agressives et ouvertement terroristes de la part des FAU entraîneront inévitablement des conséquences désastreuses pour les millions d’habitants du Donbass », a déclaré la ministre.

Ces tirs de l’armée ukrainienne et cette tentative de capturer un village de la zone grise ont eu lieu alors que commence aujourd’hui une nouvelle session du groupe de contact trilatéral, dont la question principale à l’ordre du jour sera la libération du représentant de la RPL au sein du CCCC, enlevé par l’Ukraine le 13 octobre 2021, Andreï Kossiak.

Malheureusement, comme on pouvait le craindre, l’absence de réponse internationale face à cet acte terroriste de l’Ukraine pousse cette dernière à l’escalade dans le Donbass, et il est à craindre que les bombardements contre les zones résidentielles continuent d’augmenter dans les jours et semaines qui viennent.

Résultat, d’après certaines sources, de nombreux habitants de Telmanovo sont partis se réfugier chez des proches vivant plus loin de la ligne de front, et ceux qui ne le peuvent pas prévoient de dormir cette nuit dans les abris anti-bombardements, tant la situation reste tendue sur cette partie de la ligne de front, par la faute du silence complice des Occidentaux qui refusent de condamner les crimes de Kiev.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider