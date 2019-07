Stanitsa Louganskaya - Retrait accompli et Kiev accepte de réparer le pont

Trois ans après la date initialement prévue pour le retrait des forces près du point de passage de Stanitsa Louganskaya, situé entre la République Populaire de Lougansk (RPL) et l’Ukraine, le désengagement entamé le 26 juin a enfin été pleinement réalisé.

Photo : Lugansk Media Center

Après plus de 80 tentatives qui s’étaient soldées par des échecs et les informations que la RPL avait reçues sur un éventuel nouveau sabotage de Kiev, il y avait peu d’espoirs que le désengagement soit mené à terme. Pourtant cette fois-ci ces espoirs ce sont réalisés.

La Mission Spéciale de Surveillance (MSS) de l’OSCE et le ministre des Affaires étrangères de la RPL, Vladislav Deïnego, ont en effet confirmé aujourd’hui que Kiev avait finalisé la procédure de désengagement des forces et du matériel militaire dans la zone de Stanitsa Louganskaya.

Le 26 juin, l’OSCE avait noté que les deux armées avait quitté leurs positions les plus avancées, avec leurs armes. Puis le 29 juin, la MSS a reçu une note verbale du ministère ukrainien des Affaires étrangères notifiant que les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) avaient achevé leur désengagement près de Stanitsa Louganskaya.

Le 30 juin, la MSS de l’OSCE a reçu une lettre de la milice populaire de la RPL, notifiant qu’elle avait achevé elle aussi le désengagement près de Stanitsa Louganskaya.

Vladislav Deïnego, ministre des Affaires étrangères de la RPL s’est dit satisfait du désengagement des forces opéré, tout en rappelant qu’il aurait déjà dû avoir lieu il y a trois ans, et que Kiev l’avait saboté 81 fois ! Il a aussi rappelé qu’il était nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de la formule Steinmeier et que Kiev devait se retirer de nouveau dans les zones de désengagement de Petrovskoye et Zolotoye.

Natalia Nikonorova, ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk (RPD), a elle aussi exprimé sa satisfaction devant cette avancée dans l’application des accords de Minsk, tout en rappelant que Kiev devait faire de même dans les deux autres zones de désengagement pilotes prévues.

L’autre bonne nouvelle du week-end fut l’annonce de la volonté de Kiev de réparer le pont de Stanitsa Louganskaya, comme demandé par la RPL depuis des années.

L’information a été divulguée vendredi 28 juin au soir par le chef de la RPL, Léonid Passetchnik sur son profil Twitter.

« Une autre victoire de la RPL ! Le pont à proximité de Stanitsa Louganskaya sera bientôt réparé. Nous avons réussi à faire en sorte que l’Ukraine accepte de restaurer ce qu’elle a détruit », a-t-il écrit.

Passetchnik a dit que les réparations seront « la petite compensation de l’Ukraine pour les souffrances des personnes qui ont dû traverser la ligne de contact à travers une rampe en bois sur les parties effondrées du pont ».

La RPL s’est dite satisfaite du fait que les autorités ukrainiennes ont finalement accepté de réparer le passage de Stanitsa Louganskaya conformément au projet prévoyant un pont de 3 mètres de large accessible aux ambulances.

« J’espère qu’une ossature métallique sera installée sous peu sur la partie effondrée du pont », a déclaré Vladislav Deïnego. « La largeur prévue est de trois mètres, la capacité de charge est de cinq tonnes. Elle doit faciliter le passage des piétons et rendre le pont accessible aux ambulances. C’est ce sur quoi nous avons insisté dès le début, car la vie et la santé [des civils NDLR] peuvent en dépendre. »

« Nous avons demandé l’accord de Kiev pour des réparations pendant quatre ans, et depuis deux ans, le CICR a exigé que Kiev accepte son projet. Mais l’Ukraine l’a rejeté sous différents prétextes », a ajouté M. Deïnego. « Nous sommes satisfaits que l’Ukraine ait été obligée de faire un compromis avec nous et de réparer le pont. C’est une sorte de petite compensation pour les dommages infligés à la République. »

D’après Léonid Koutchma, ancien président de l’Ukraine et représentant de Kiev à Minsk, le CICR aurait alloué 60 millions d’euros au projet de réparation.

Ma crainte est que ces fonds étant remis à l’Ukraine, ceux-ci ne disparaissent dans les poches de quelques fonctionnaires ou oligarques au lieu d’aller réellement à la construction de ce nouveau pont.

Comme pour le désengagement des forces, je ne crierai victoire que lorsque ce sera réellement fait, mais ces quelques avancées après des années de blocage total laissent entrevoir un petit espoir d’amélioration.

Christelle Néant

