Subsistances du Wakhan Afghan. La route vers l’enfer

University of Central Asia : Marcheriez-vous 80 minutes dans chaque sens pour pouvoir apprendre une nouvelle langue ? Assad Wakhani le fait. Alors que certains d'entre nous ont le luxe d'avoir des informations à portée de main, Assad doit marcher une heure et 20 minutes dans chaque sens pour se connecter à un réseau mobile qui lui permet de rejoindre un cours d'anglais en ligne proposé par la School of Professional and Formation continue (SPCE) à Faizabad. Assad est originaire du district du Wakhan (également connu sous le nom de corridor du Wakhan), la région la plus reculée de Badakhshan, située près des montagnes du Pamir dans le nord-est de l'Afghanistan. Afin de participer au cours en ligne dispensé par Abdul Saboor Farid de la SPCE, Assad doit se rapprocher de la frontière tadjike et utiliser une carte SIM tadjike pour rejoindre le réseau. Il reconnaît que le trajet - un total de 160 minutes vers et depuis la frontière - est difficile. Mais il sent aussi que le sacrifice en vaut la peine et qu'il mérite de recevoir une éducation. « Je suis très heureux de pouvoir avoir une telle opportunité. Il n'y a pas de différence entre les cours en ligne et hors ligne, [en fait, en ligne] vous avez plus de temps pour partager vos réflexions, être plus actif et en apprendre davantage », dit-il. « Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent et soutiennent de tels programmes dans le Badakhshan. » L'histoire d'Assad ne vous inspire-t-elle pas et ne prouve-t-elle pas que rien n'est impossible si vous y mettez tout votre cœur ?