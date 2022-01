Surprises de la paix et de la guerre : comment l’Ukraine s’est retrouvée prise entre la Russie et les États-Unis

Comme on pouvait s’y attendre, le 13 janvier 2022, le troisième cycle de discussions entre la Russie et l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à Vienne sur les garanties de sécurité et de stabilité stratégique proposées par Moscou s’est terminé de manière non concluante.

Et le monde des experts a entamé une descente prévisible vers un état de dissonance cognitive effrayante. On parle de bipolarité, lorsque des nouvelles ou des messages contradictoires sont tout aussi effrayants les uns que les autres.

Jugez-en par vous-même. D’une part, Michael Carpenter, le représentant permanent des États-Unis auprès de l’OSCE, a déclaré que l’Europe devait se préparer à une éventuelle escalade dans la région. Car, a-t-il dit, « nous sommes maintenant confrontés à une crise de la sécurité européenne, le tambour de la guerre retentit fortement et la rhétorique s’est durcie ». Et le ministre polonais des affaires étrangères, Zbigniew Rau, qui assure la présidence de l’OSCE, lui a fait écho : « Il semble que le risque de guerre dans la zone de responsabilité de l’OSCE soit aujourd’hui plus élevé que jamais au cours des 30 dernières années ». Car, selon lui, l’Europe fait face depuis quelques semaines à une escalade militaire en Europe de l’Est, pointant du doigt les tensions en Ukraine, les conflits en Géorgie, en Arménie, en Moldavie et au Kazakhstan.

D’autre part, en parallèle, le même Carpenter a dit à tout le monde que les États-Unis préféraient « la voie du dialogue et de la désescalade ». Et le conseiller présidentiel américain pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, évaluant la principale crainte de ces dernières semaines – l’invasion militaire russe de l’Ukraine, a déclaré : « La communauté du renseignement n’a fait aucune évaluation selon laquelle les Russes ont effectivement décidé d’opter pour une action militaire en Ukraine. »

Tout n’est pas clair non plus en ce qui concerne les sanctions américaines. Les États-Unis sont certains que des sanctions doivent être imposées à la Russie pour avoir « envahi l’Ukraine ». Les démocrates ont publié le projet de loi sur les sanctions à l’encontre de la Russie, promis précédemment, qui comprend des sanctions contre le président russe Vladimir Poutine. Ces sanctions comprennent une interdiction d’entrée aux États-Unis et un gel des avoirs américains non seulement de Poutine, mais aussi de hauts responsables russes : le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, contre « les commandants de diverses branches des forces armées, y compris l’armée de l’air et la marine » et d’autres personnes que la Maison Blanche juge impliquées dans « l’agression contre l’Ukraine ».

Sans parler des sanctions financières – le document oblige le président américain à imposer des restrictions à au moins trois des banques et institutions financières énumérées : Sberbank, VTB, Gazprombank, Moscow Credit Bank, Alfa Bank, Otkritie Bank, PSB, Sovcombank, Transcapitalbank, le Fonds russe d’investissement direct (RDIF) et VEB.

Des restrictions sont imposées aux installations de messagerie SWIFT, aux services fournis aux banques sanctionnées et aux transactions portant sur la dette publique russe primaire et secondaire. Et l’on sait que l’UE a prolongé les sanctions économiques contre la Russie pour six mois supplémentaires.

Mais dans le même temps, le Sénat américain a rejeté un projet de sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 (NS2) proposé par le républicain Ted Cruz. Il avait prévu que son amendement soit inclus dans le budget de la défense du pays pour 2022, mais la version adoptée du projet de loi n’a pas inclus cette clause. Pour ne pas effrayer et irriter de la même manière l’alliée Allemagne et « l’ennemi » Russie, pour ne pas leur permettre, même théoriquement, de s’unir dans une extase anti-américaine sur fond de crise énergétique menaçante et ruineuse pour l’économie européenne (et allemande aussi). La Maison Blanche n’a pas non plus soutenu le projet, craignant qu’il ne « mine l’unité des alliés européens ».

En Russie, il est difficile de trouver un dirigeant de haut rang qui ne dise pas qu’il n’y a aucun projet d’attaque contre l’Ukraine et qu’il ne peut y en avoir. Mais Moscou promet également une réponse ferme à tous les gestes inamicaux de l’Occident à son égard. Par exemple, on dit déjà que les « sanctions contre Poutine » pourraient entraîner une rupture complète des relations avec les États-Unis. Et alors toute possibilité de dialogue diplomatique pour résoudre les conflits s’effondrerait.

En outre, le chef de la délégation russe aux pourparlers de l’OTAN à Bruxelles, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko, a déjà promis que la Russie répondrait à toute dissuasion par une contre-dissuasion, à toute intimidation par une contre-intimidation et à toute menace par une contre-menace. Il a dit : « La Russie a indiqué : nous avons un ensemble de mesures militaro-techniques légitimes que nous appliquerons si nous ressentons une réelle menace pour la sécurité. Et nous le faisons déjà – si notre territoire est considéré comme une cible pour des frappes, nous ne pouvons évidemment pas accepter [cela]… Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour parer aux menaces par des moyens militaires, sinon par des moyens politiques. »

L’Occident se demande maintenant comment la Russie pourrait réagir. L’éventail des hypothèses est large : rompre les relations diplomatiques, se retirer définitivement des négociations sur la stabilité stratégique avant que l’Occident ne devienne sobre, reconnaître les républiques autoproclamées du Donbass et, après avoir signé des traités avec elles comme avec l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, y déployer ses troupes ; démontrer l’essai de nouveaux types d’armes et leur déploiement, par exemple à Cuba ou en Amérique latine ; annoncer que la Russie se libère les mains pour toute mesure visant à assurer sa sécurité dans sa zone d’influence et sur les « lignes rouges » proches des frontières avec l’OTAN (dans les États baltes, par exemple).

Toutefois, le vice-ministre Grouchko a souligné après les entretiens avec l’OTAN : La Russie a déclaré à plusieurs reprises que « l’on ne peut pas laisser les choses en arriver là, nous devons aller de l’avant selon les lignes que nous avons esquissées et explicitement énoncées dans nos propositions ». En d’autres termes, dans deux documents que la Russie a proposés aux États-Unis et à l’OTAN le 17 décembre de l’année dernière mais qui, comme nous pouvons le constater, ont été vivement rejetés.

Il en va de même pour l’Ukraine. Les démocrates du Sénat américain, dans un projet de loi distinct sur l’aide à l’Ukraine, proposent de fournir à Kiev une aide d’urgence de 500 millions de dollars, ainsi que de lui donner des armes provenant d’Afghanistan. Mais le président de l’OSCE, M. Rau, un Polonais, est sur le point de s’y rendre et même de visiter en personne le Donbass en proie aux combats pour constater par lui-même la menace militaire russe. Il semble avoir l’intuition que si les hostilités éclatent, la Pologne sera l’un des premiers pays à en faire les frais, et il ne le souhaite pas.

La même demande de Moscou et de Washington à Kiev d’appliquer les accords du 12 février 2015, communément appelés Minsk 2, ne clarifie rien non plus. Elle unit et divise à la fois les États-Unis et la Russie. C’est parce que les raisons et les justifications sont directement opposées. Par exemple, la Russie et les États-Unis souhaitent tous deux que l’Ukraine soit unifiée. Mais Moscou considère qu’une Ukraine unie qui a restauré son intégrité territoriale dans le Donbass est sa zone d’intérêt, et si elle n’est pas amicale, elle est au moins neutre, non alignée, non russophobe et plus chargée de « contenir la Russie ».

Washington voit idéalement une telle Ukraine unie, sinon comme un membre à part entière de l’OTAN, du moins comme orientée vers l’Alliance et aussi dépendante d’elle que possible. De sorte que, dans les deux cas, les missiles occidentaux puissent être déployés aussi près que possible des frontières de la Russie et que leur temps de vol vers Moscou soit aussi court que possible, ce que le Président Poutine qualifie toujours d’inacceptable.

En outre, la Russie est favorable à la mise en œuvre inconditionnelle de Minsk-2, car elle lui donne la possibilité de reformater l’Ukraine dans le format souhaité par Moscou. Les États-Unis et l’OTAN, ainsi que leur allié ostensible – l’actuel régime de Kiev de Zelensky – n’aiment pas Minsk-2, car il est extrêmement nuisible. Parce qu’ils peuvent arracher toute l’Ukraine et son peuple à l’influence pro-occidentale. Et c’est la raison pour laquelle Washington, Bruxelles et Kiev se contentent de faire semblant de respecter Minsk-2. Mais en fait, ils ne veulent pas les mettre en œuvre et ne les considèrent que comme un prétexte pour accuser la Russie « d’agressivité » et de non-respect de ses obligations, et les utilisent donc comme un moyen de maintenir les sanctions internationales contre la Russie elle-même.

Cependant, il y a un autre aspect au problème : si Minsk-2 est mis en œuvre, la guerre civile armée dans le Donbass cessera, ce qui signifie que la désescalade viendra naturellement. Les États-Unis et l’OTAN ne rempliront pas l’Ukraine de leurs armes, et la Russie soutiendra la RPD et la RPL et ses corps de milice, qui seront approvisionnés en tout ce dont ils ont besoin pour la guerre par le « commerce militaire » russe. Et cela donnera à la Russie et aux États-Unis un répit bien nécessaire dans une confrontation qui est en quelque sorte au point mort depuis les pourparlers de stabilité stratégique du 9 au 13 janvier de cette année.

Et la configuration géopolitique des semaines (mois, années) à venir se dessine progressivement. Les États-Unis tenteront, comme maintenant, de travailler sur deux fronts – contre la Russie et la Chine, pour empêcher un rapprochement entre Moscou et Pékin. En Europe et en Asie. Le but de ce « travail » est simple. Puisque la situation ne peut pas dégénérer en guerre et que les problèmes n’ont pas encore été résolus par la diplomatie, en démilitarisant l’Ukraine, les États-Unis, l’OTAN et la Russie peuvent en faire une zone tampon entre les camps en guerre en Europe. Ce faisant, les États-Unis auront toujours à l’esprit et compteront sur l’Ukraine comme un bélier visant à la fois les dessous géopolitiques de la Russie et de l’Europe, entravant leur rapprochement et leur coopération.

Il est donc naïf de penser que les États-Unis laisseront l’Ukraine tranquille. Sans être contraint à la paix par la Russie, sur le modèle géorgien. Mais une telle évolution a jusqu’à présent été rejetée par la Russie, et l’Ukraine fait de son mieux pour ne pas provoquer la Russie, même en dépit des souhaits voilés de Washington de tenir la Russie en haleine.

D’autant plus que, selon Interfax, les faucons de guerre ukrainiens mettent en garde les États-Unis contre la perte de prestige en Ukraine et leur demandent de ne pas les abandonner. L’expert militaire ukrainien, le colonel de réserve Oleg Jdanov, a écrit dans une chronique pour la ressource Internet Glavred ce qui suit : « Les États-Unis ne peuvent pas céder l’Ukraine à la Russie et la perdre… Si les États-Unis perdent l’Ukraine, ils apparaîtront comme des moins que rien et la Russie s’essuiera les pieds, les pointera du doigt et se moquera d’eux ».

Et c’est exactement la même situation que l’Occident semble avoir voulu inventer au Kazakhstan – pour en faire une source de tension très similaire à l’Ukraine sur les 7 598 kilomètres de la frontière kazakho-russe. Mais cela n’a pas encore marché, et le Kazakhstan est également destiné à un rôle de pont entre la Russie et la Chine, si la mission des gardiens de la paix de l’OTSC a finalement pacifié le Kazakhstan et guéri ses élites de la nature multi-vectorielle notoire. Ou un tampon entre eux, ou un bélier à double tranchant contre la Russie, si l’Occident parvient d’une manière ou d’une autre à faire dérailler le rapprochement entre Moscou, Nour-Soultan et Pékin.

Mais même si le Kazakhstan se range finalement dans l’orbite de la Russie, les États-Unis disposent toujours d’un autre bélier contre la Chine en Asie, qui ressemble beaucoup à l’Ukraine d’aujourd’hui. Il s’agit de Taïwan, où la Chine hésite encore à lancer une opération d’imposition de la paix.

Ce n’est donc qu’un début. Plus exactement, tout est en cours. Et tout le monde devrait être préparé aux surprises les plus inattendues.

Vladimir Tkatchko

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider