Le service des renseignements extérieurs de la fédération de Russie (SVR) a dénoncé la façon dont les États-Unis essayent de faire croire que Moscou veut attaquer l’Ukraine, alors que dans le même temps, Washington pousse Kiev à relancer la guerre dans le Donbass.

C’est tout d’abord le chef du SVR, Sergueï Narychkine, qui a déclaré au journaliste de la chaîne Rossia 1, que derrière les informations selon lesquelles la Russie se préparerait à envahir l’Ukraine se cache la volonté de Washington de pousser Kiev à attaquer le Donbass

« L’objectif est d’essayer de pousser le gouvernement de Kiev, peu contrôlé, à rallumer le conflit qui se déroule dans l’est de l’Ukraine. Et pour les États-Unis, l’Ukraine n’est qu’un consommable dans toute cette histoire, mais ils veulent raviver le conflit avec une vigueur renouvelée. Nous devons évidemment garder notre sang-froid et renforcer la capacité de défense de notre pays », a-t-il déclaré.

Le chef du SVR a aussi tenu à démentir les informations disant que la Russie veut envahir l’Ukraine. Pour lui, les États-Unis poussent Kiev à attaquer le Donbass en répandant des rumeurs sur une prétendue invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Je dois rassurer tout le monde, rien de tel ne se produira. […] En général, tout ce qui se passe actuellement autour de ce sujet est, bien sûr, une action de propagande malveillante de la part du département d’État américain. Le Département d’État injecte ces falsifications, ces mensonges à ses alliés, aux chefs des médias et aux chefs des centres politiques des États-Unis pour qu’ils multiplient et multiplient et multiplient ces mensonges. Et ils ont construit une grande bulle autour de cela », a ajouté Narychkine.

Et l’injection de toute cette hystérie guerrière autour de la Russie et de l’Ukraine ne se fait pas seulement dans les médias, mais aussi via les canaux diplomatiques, comme l’a déclaré aujourd’hui le service de presse du SVR.

D’après le SVR, « le corps diplomatique occidental en Ukraine aurait constaté une intensification de l’activité américaine visant à obtenir le soutien des alliés européens pour contenir la Russie ». Il ajoute que « le ton de ce dialogue se durcit ».

Et pour semer l’hystérie parmi les pays occidentaux, les États-Unis peuvent compter sur l’aide des Britanniques qui ne sont pas en reste niveau russophobie.

« En particulier, une réunion des représentants des missions diplomatiques de l’UE en Ukraine s’est tenue à Kiev à la mi-novembre de cette année, à laquelle ont participé des diplomates américains et britanniques de haut rang. Des émissaires de Washington et de Londres ont tenté de semer la panique en continuant à manipuler de fausses informations sur l’invasion complète imminente de l’Ukraine par la Russie et l’occupation subséquente du territoire ukrainien par la Russie. Ils ont insisté pour que les pays de l’UE adoptent une approche solidaire. Selon l’interprétation américaine et britannique, c’est le seul moyen de sauver le régime russophobe de Kiev », déclare le service de presse du SVR.

Lors de cette réunion, les États-Unis et la grande-Bretagne ont aussi demandé aux pays européens de fournir de l’énergie à l’Ukraine, essayant ainsi « d’imposer à l’UE la coûteuse responsabilité de préserver la viabilité de l’économie ukrainienne dans un contexte de corruption sans précédent dans ce pays, de délabrement de ses infrastructures énergétiques et de hausse des prix de l’énergie ». Les pays de l’UE se retrouvent ainsi « responsables de veiller à ce que l’Ukraine ne perde pas sa résilience économique au cours de l’hiver rigoureux qui s’annonce ». Comme si la crise énergétique actuelle n’était pas déjà un véritable bourbier pour les pays de l’UE, voilà qu’en plus ils doivent maintenir le Titanic ukrainien à flot…

Problème, « les États de l’UE, qui sont eux-mêmes confrontés à de graves problèmes, ne veulent pas alimenter les autorités ukrainiennes corrompues », car « l’Europe ne voit actuellement aucune perspective pour que l’Ukraine devienne un partenaire civilisé et prévisible », indique le communiqué du SVR.

De plus, les diplomates européens « sont conscients que les Américains et les Britanniques attisent artificiellement l’hystérie afin de présenter la Russie comme la coupable de tous les problèmes si les aventuriers de Kiev attaquaient le Donbass », alors qu’ils « constatent que les autorités ukrainiennes provoquent elles-mêmes des tensions dans les régions de Donetsk et de Lougansk ».

Autant dire que les pays européens ne sont pas très chauds pour sortir le porte-monnaie, et encore moins pour aller se battre pour l’Ukraine contre la Russie.

Et pendant que les États-Unis entretiennent l’hystérie autour d’une hypothétique invasion de l’Ukraine par la Russie, Kiev continue d’alimenter l’escalade dans le Donbass. Ainsi le 30 novembre 2021, un civil a été blessé dans le district de Petrovski, à Donetsk, en RPD (République Populaire de Donetsk), suite à des tirs à l’arme légère de l’armée ukrainienne.

L’homme de 34 ans a reçu une balle à la cuisse gauche, et a été transporté dans un état extrêmement grave à l’hôpital. L’homme, handicapé suite à des blessures reçues en 2015 dans son propre jardin lors de tirs de mortier de l’armée ukrainienne, a reçu une blessure par balle, il a une fracture ouverte multi-disloquée du tiers inférieur du fémur gauche, et est en état de choc. Pour l’instant les médecins ne savent pas s’ils pourront le sauver.

Le même jour, l’armée ukrainienne a tenté de nouveau de mener un attentat terroriste à l’aide de drones, contre le village de Sakhanka, dans le sud de la RPD.

Heureusement les forces de défense anti-aérienne de la milice populaire ont empêché les deux drones envoyés par l’armée ukrainienne d’atteindre le village. Un des deux drones s’est écrasé derrière la ligne de front, mais le deuxième est tombé sur le territoire de la RPD. Il a été récupéré, et comme le drone du 24 novembre à Donetsk, celui-ci portait une charge explosive avec des éléments en métal, afin de mutiler un maximum les personnes qui se seraient trouvées à proximité.

Pendant que les États-Unis entretiennent l’hystérie médiatique en hurlant à la future invasion imaginaire de l’Ukraine par la Russie, Kiev continue de rallumer le conflit à coup de crimes de guerre et d’attentats terroristes contre les civils du Donbass. Voilà quels sont les faits que cette propagande américaine éhontée essaye d’occulter à coup de désinformation et d’inversion accusatoire hystérique.

Christelle Néant

