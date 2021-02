Syrie : Al-Tanf, contrôlé par les États-Unis, sert-il de base à « l’ISIS » (« Daesh »)

Nous avons du mal à suivre les actualités libanaise, syrienne et irakienne. Et les nouvelles font vomir.

Syrie : Al-Tanf, contrôlé par les États-Unis, sert-il de base à « l’ISIS » – vérité ou propagande ?

https://lesakerfrancophone.fr/syrie-al-tanf-controle-par-les-etats-unis-sert-il-de-base-a-lisis-verite-ou-propagande



Par Moon of Alabama − Le 29 janvier 2021 – Source Hedwig Kuijpers



De nombreuses questions restent sans réponse concernant la base américaine d’al-Tanf dans le désert syrien, qualifiée d’illégale par le gouvernement syrien et la Russie. Pourquoi al-Tanf est-elle si importante pour les États-Unis ? Que font encore les soldats américains là-bas ? Qui d’autre est hébergé dans la poche d’al-Tanf ? Pourquoi ISIS grandit-il à nouveau ? Al-Tanf est-elle vraiment une rampe de lancement pour les attaques d’ISIS dans la région ?





Photo de soldats américains entraînant les forces du Maghweer al-Thora dans la poche d’al-Tanf (source : Hammurabi news) Agrandir



Pourquoi la base d’al-Tanf est-elle si importante pour les États-Unis ?

La base d’al-Tanf est située dans la poche d’al-Tanf, à environ 20 km du poste-frontière d’al-Tanf. Sa zone de déconfliction de 55 km est située le long de la frontière avec l’Irak et la Jordanie, et coupe l’autoroute Bagdad-Damas. En contrôlant cette autoroute, les États-Unis s’assurent que les livraisons iraniennes à la capitale syrienne Damas ne pourront pas avoir lieu par voie terrestre. Ceci est d’une grande importance stratégique pour les États-Unis, car les expéditions et les livraisons aériennes iraniennes sont beaucoup plus faciles à intercepter et constituent une cible facile pour les frappes aériennes israéliennes.



Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis utilisent al-Tanf comme point d’entrée pour lancer des opérations en Syrie. La base est facilement accessible depuis Bagdad et la Jordanie. Le gouvernement syrien et les responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises que la zone d’al-Tanf est utilisée par des groupes terroristes actifs dans la région, comme un havre de paix et un point d’ancrage pour mener des attaques contre les zones contrôlées par le gouvernement et les groupes mandataires iraniens dans le Région de Bukamal. Cette « base arrière d’ISIS » a été activement protégée par les forces stationnées à al-Tanf, qui menacent tout déploiement de l’armée arabe syrienne, des groupes mandataires iraniens et des forces russes à proximité de la zone d’al-Tanf. La justification formelle donnée par les États-Unis à propos de ces actions est que les troupes du gouvernement syrien ainsi que les forces soutenues par l’Iran en Syrie constituent une menace pour les groupes rebelles « moins radicaux » soutenus par les États-Unis et les troupes américaines déployées dans la garnison.



Pétrole, rebelles, Iran, chaos et effet de levier

De nombreuses allégations existent concernant les activités des soldats américains présents à al-Tanf, même si l’administration Trump a affirmé qu’elle voulait retirer les troupes de Syrie et que la victoire sur ISIS avait été annoncée.



L’une des raisons est la présence de groupes « rebelles » soutenus par les États-Unis tels que Maghweer al-Thora. Selon un rapport de l’inspecteur général de l’Opération Inherent Resolve (OIR) publié le 4 août 2020, les responsables de l’OIR veulent doubler la taille des forces américaines par procuration en Syrie et terminer la formation d’une unité de « garde des champs pétrolifères » de 2 200 hommes.



Le même rapport mentionne également les revenus pétroliers de la région. Les forces soutenues par les États-Unis ont probablement produit au moins 30 000 barils de pétrole par jour, rapportant près de 3 millions de dollars par jour de revenus, jusqu’à l’effondrement récent des prix. « Bien que les forces kurdes soutenues par les États-Unis aient renforcé leur présence sécuritaire à proximité des principaux champs de pétrole et de gaz dans le nord-est de la Syrie, elles sont« restées localisées chez les forces de la coalition dont les dirigeants des FDS kurdes dépendent encore pour leur protection », indique également le rapport de l’IG , nous rappelant la coopération d’une société pétrolière américaine louche associée au FDS kurde pour raffiner et vendre le pétrole syrien. Les FDS occupent une grande partie des champs de blé du pays et la majorité des champs pétrolifères syriens, et menacent ainsi activement l’économie syrienne. Une autre raison que le gouvernement américain pourrait invoquer sont les « raisons humanitaires », car il y a 10 000 réfugiés et Bédouins vivant à l’intérieur de la zone de déconfliction, qui est fortement infiltrée par les militants d’ISIS et considérée par des responsables syriens comme une rampe de lancement pour les attaques d’ISIS. Les responsables américains pourraient dire que ces « réfugiés » sont sous la protection des États-Unis depuis des années maintenant, et les laisser tomber pourrait les mettre en danger, ils doivent donc rester.



Le général de l’armée Joseph Votel, premier commandant américain pour le Moyen-Orient, a reconnu l’importance stratégique de la base pour contrer l’influence de l’Iran. Il a été cité comme suit : « L’emplacement d’Al Tanf est également essentiel pour empêcher les Iraniens de s’implanter plus fermement dans la région. La base se trouve au cœur de ce que l’Iran espère être un jour un Croissant chiite, un pont terrestre continu reliant l’Iran à travers l’Irak et la Syrie au Liban. » Les responsables américains ont également déclaré que leur présence à al-Tanf pourrait constituer un levier dans les négociations sur l’issue du conflit. Comme la Syrie, la Russie, la Turquie et l’Iran veulent tous que les États-Unis quittent la Syrie, cela pourrait leur donner un certain poids lorsque l’avenir de la Syrie sera mis en forme.



Maghaweer al-Thowra a libéré des prisonniers d’ISIS et des agents du SAS britannique

Comme mentionné précédemment, le groupe rebelle « Revolutionary Commando Army » ou « Maghaweer al-Thowra » est hébergé dans la poche d’al-Tanf, ils sont considéré comme « moins radicaux » et entraînés par des soldats américains à combattre dans des opérations anti-ISIS. Pourtant, des déserteurs du groupe ont affirmé que « les troupes des États-Unis à la base d’Al-Tanf ont vendu des armes à ISIS en Syrie » et utilisent le groupe pour entraver les opérations de l’armée arabe syrienne et des mandataires iraniens dans la région.



« Des instructeurs américains les ont formés pour effectuer des sabotages dans les infrastructures pétrolières et de transport, ainsi que pour des actes terroristes dans les territoires contrôlés par le gouvernement syrien », déclare un autre groupe de transfuges de Maghaweer al-Thowra. En plus des groupes rebelles soutenus par les États-Unis, il est également indiqué que d’anciens militants d’ISIS sont hébergés dans la poche d’al-Tanf. Bien que les forces américaines n’aient pas nié que des militants d’ISIS aient pu infiltrer les réfugiés là-bas, de nombreux rapports indiquent que des prisonniers d’ISIS libérés par des responsables kurdes ont été massivement transférés vers la base militaire américaine. Les forces occidentales sont également l’hôte de la base d’al-Tanf. Les forces spéciales britanniques SAS opèrent aux côtés des forces américaines et des « rebelles » syriens depuis 2016 dans des opérations cachées au public. L’opération secrète britannique a commencé dès 2011, lorsque les Britanniques aidaient les premiers « rebelles » syriens et évaluaient leurs besoins pour renverser le président syrien Assad. Le SAS a commencé à entraîner activement les « rebelles » combattant Assad depuis des bases en Jordanie en 2012. Dans le même temps, le SAS a également commencé à « se faufiler en Syrie dans le cadre de ses missions ». Le fait que les rebelles qu’ils soutiennent aient de fortes affiliations avec ISIS n’avait pas d’importance pour eux. L’armée syrienne libre [FSA] qui a été soutenue dans l’opération britannique, était en effet alliée à ISIS jusqu’à la fin de 2013 et collaborait avec lui sur le champ de bataille jusqu’en 2014, malgré les tensions entre les groupes. « Nous avons de bonnes relations avec nos frères de la FSA », déclarait le chef de ISIS Abu Atheer en 2013, après avoir acheté des armes à la FSA.



En 2015, des rapports ont commencé à faire état de combattants du SAS déguisés en militants d’ISIS et brandissant le drapeau noir, tout en poursuivant leurs opérations contre l’armée arabe syrienne.



D’autres rapports montrent que le SAS a activement entraîné et combattu aux côtés des FDS dirigées par les Kurdes. Les forces spéciales britanniques continuaient d’opérer sur le terrain en Syrie en 2019 et comptaient au moins 120 soldats, car une nouvelle cyber-unité a été annoncée qui « a été créée pour s’attaquer à la technologie de combat russe et chinoise » et « également traquer le reste des commandants de ISIS ». En 2020, les membres du SAS ont poursuivi les « manœuvres secrètes » en Syrie. Ils ont également combattu aux côtés des FDS dirigés par les Kurdes et étaient vêtus de Burkas pendant leurs opérations dans la région. Les rapports des médias britanniques indiquent également que les forces seront déployées pour entraver les activités secrètes de la Russie et de l’Iran. Les forces SAS sont stationnées en Jordanie et à al-Tanf.





Combattants du SAS (source : Pinterest.com)

Agrandir



Pourquoi ISIS grandit-il à nouveau ?

Les attaques revendiquées par ISIS en Irak et en Syrie ont considérablement augmenté en 2020, démontrant à la fois la capacité et la volonté d’ISIS de poursuivre les attaques et de reprendre du territoire, du soutien dans la région et des ressources. ISIS a mené une série d’assassinats, d’embuscades et d’attentats à la bombe dans l’est de la Syrie en 2020, et est responsable de la mort d’un certain nombre de forces du régime et des Forces démocratiques syriennes [FDS]. En août, 126 attaques d’ISIS à travers la Syrie avaient été signalées pour 2020 – contre 144 en pour l’année 2019. Les raisons évoquées pour la résurgence d’ISIS en Syrie ont plusieurs origines complexes. Les FDS dirigé par les Kurdes ont libéré plus de 600 combattants et 15 000 partisans d’ISIS du camp d’al-Hol. En outre, 785 combattants d’ISIS se sont échappés d’Ayn Issa lors des bombardements turcs, et environ 100 militants inconditionnels d’ISIS se seraient échappés des prisons.





Prisonniers d’ISIS à Hasakah (source : Rudaw)

Une autre raison de l’opportunité donnée à ISIS de se développer est la flambée des tensions entre les FDS et les forces tribales à Deir ez-Zor, après les assassinats de plusieurs puissants chefs tribaux arabes. Les FDS ont accusé le gouvernement syrien, la Turquie, l’Iran et leurs alliés locaux respectifs d’utiliser certains éléments à Deir ez-Zor pour provoquer l’instabilité. Bien qu’en 2019, la victoire sur ISIS ait été déclarée après la reprise de son dernier bastion dans la bataille de Baghouz, le nombre de ses attaques semble avoir augmenté. Les cartes réalisées par Gregory Waters montrent l’emplacement exact des attaques d’ISIS et comment l’emplacement des attaques s’est soudainement étendu, en 2020, de l’axe al-Tanf / al-Bukamal à l’axe Deir ez-Zor / Uqayribat – le bastion d’ISIS qui a été libéré par l’Armée arabe syrienne en 2017 – en 2020, s’amplifiant grandement.





Agrandir





Agrandir





Agrandir



En analysant ces cartes, une tendance intéressante peut être observée. Les attaques d’ISIS semblent se concentrer sur les zones qui ont été reprises par l’armée arabe syrienne, s’étendant profondément sur le territoire contrôlé par celle-ci. D’autres attaques d’ISIS se concentrent sur des mandataires iraniens d’al-Bukamal à Deir ez-Zor. Un certain nombre d’attaques d’ISIS ont également eu lieu dans les territoires contrôlés par les FDS, en se concentrant sur la région de Deir ez-Zor. Ces attaques semblent comme par hasard cibler les chefs tribaux qui s’opposent à l’accord pétrolier entre les FDS et les États-Unis.



Al-Tanf est-il vraiment une rampe de lancement pour les attaques d’ISIS dans la région ?

La base controversée d’al-Tanf est soupçonnée d’être une rampe de lancement pour les attaques d’ISIS dans la région par de nombreuses parties. Toutes les parties semblent d’accord que les attaques douteuses – prétendument commises par ISIS – semblent être lancées depuis la poche d’al-Tanf.



La poche d’al-Tanf accueille des réfugiés affiliés à ISIS et des milices comme Maghaweer al-Thowra, qui ont coopéré avec ISIS et utilisent à peu près le même modus operandi. Ces groupes sont toujours formés par des soldats américains aujourd’hui.



Il est indéniable que des combattants d’ISIS, relâchés ou qui se sont échappés ont pu rejoindre le groupe. Les djihadistes libérés retournent souvent à ISIS ou à des groupes similaires.



Les forces britanniques des SAS restent opérationnelles dans la région et sont stationnées en Jordanie et à al-Tanf, d’où elles lancent des opérations. On sait peu de choses sur leurs activités en Syrie, car le SAS est exempté des lois sur le droit à l’information (freedom of information laws) et opère sous une politique stricte de « no-comment ». Le secret dans ce corps est omniprésent.



Les déclarations des déserteurs, des responsables du gouvernement russe et des responsables du gouvernement syrien, et d’autres indices expliqués dans cet article vont tous dans la même direction ; à savoir qu’al-Tanf est devenu la rampe de lancement d’activités douteuses dans la région. Ils allèguent que des factions d’ISIS, des groupes rebelles soutenus par les États-Unis ou des opérations secrètes du SAS sont à l’origine des attaques.



Prouver ces allégations ou distinguer le véritable auteur est très difficile, mais toutes les preuves pointent vers al-Tanf. Et même si elles sont prouvées, les accusations resteront inconnues du grand public. Pourtant, en discutant de cette menace croissante, il faut garder à l’esprit les actions antérieures de l’armée américaine au Moyen-Orient. Les États-Unis ont une longue histoire de terrorisme d’État et de coopération avec des groupes terroristes et djihadistes radicaux. La preuve de ces opérations n’apparaît souvent que des années après. Et je ne serai pas moi-même surpris si – un jour – des informations sur une coopération clandestine ISIS-États-Unis apparaissent dans les médias à travers des fuites ou des lanceurs d’alerte, des livres écrits et des documentaires réalisés.



Hedwig Kuijpers



Traduit par jj, relu par Wayan pour le Saker Francophone



Citer

About Hedwig

Hi, I’m Hedwig. I’m a belgian, septalingual geopolitics enthusiast who likes to write about subjects the mainstream media tends to avoid. I focus on the Kurdish question, Iran and Syria. I’m passionate about Kurdish Human Rights.



I speak Dutch, French, English, Turkish, Persian and Kurdish (kurmanji/sorani). I’ve spent over 5 years in the region and have extensive contacts.





Hedwig Kuijpers