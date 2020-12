Le 1er décembre, des comptes de combattants syriens en langue russe ont publié des infographies avec des données personnelles de pilotes militaires qui ont participé à l’opération de l’armée de l’air russe en Syrie. L’infographie a été créée par des auteurs issus de la « communauté internationale bénévole InformNapalm », qui vise à « informer la communauté mondiale sur le rôle réel de la Russie dans les conflits hybrides et les opérations spéciales ».

Cette ressource « indépendante » est dirigée par des citoyens d’Ukraine et de Géorgie, qui promeuvent un agenda anti-russe et démystifient prétendument « les mensonges de la propagande russe ». Des thèses similaires sont exprimées par des militants russophones en Syrie.

Dans son enquête, la rédaction de la chaîne Telegram Rybar démontre comment l’agenda anti-russe ukrainien est mêlé à la propagande d’organisations terroristes interdites en Russie, et les centres d’information des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) donnent le ton de la russophobie à Idleb via Telegram.

Réalisées à l’origine par des « volontaires ukrainiens », les infographies ont été publiées par le célèbre propagandiste russophone Farouk al-Chami. Ce militant médiatique émet depuis l’immensité d’Idleb en Syrie depuis quatre ans déjà, il ne cache pas son affiliation à Hayat Tahrir al-Sham et promeut l’image de l’organisation terroriste.

Dans l’une de ses vidéos, Farroukh Fourkatovitch Faïzimatov (le vrai nom de Farouk al-Chami), un citoyen de la République du Tadjikistan âgé de 24 ans, a déclaré être entré en Syrie par la Turquie, cédant aux suppliques de « ses frères ». Selon le militant médiatique, il est en Syrie pour « couvrir les crimes de Bachar al-Assad et de Poutine », et il est qualifié de terroriste par les « propagandistes » et les « médias russes menteurs ».

Farouk a d’abord travaillé comme annonceur sur la radio locale « Voix de Cham », une plateforme médiatique qui offre aux auditeurs une interprétation radicale de l’Islam et des discours politiques locaux. En 2016, Farouk al-Chami a commencé sa carrière de « correspondant de guerre » en couvrant « l’évacuation des moudjahidines de l’est d’Alep assiégé », « une attaque chimique à Khan Cheikhoun » et les batailles à Idleb.

Le sommet de la renommée et de la popularité de Farouk al-Chami a été atteint grâce à sa campagne d’information couvrant les combats sur les fronts de Hama et d’Idleb à l’automne 2019 et à l’hiver 2020, ainsi qu’à sa campagne de financement communautaire visant à collecter des fonds pour l’achat de motos au profit de Hayat Tahrir al-Cham.

Et alors qu’il y a peu de preuves du soutien, de l’équipement, et de la justification des activités de l’ancien Jabhat al-Nosra (Front al-Nosra) pour poursuivre Farouk al-Chami, des appels à des attaques terroristes ont été ajoutés à la « tirelire » des crimes commis par le « militant pacifique » en septembre. Le 14 septembre 2020, le citoyen Faïzimatov a enregistré un message vidéo exigeant l’attaque de la rédaction du journal français Charlie Hebdo, qui a publié des caricatures du prophète Mahomet, et déclarant qu’il était personnellement prêt à commettre un attentat terroriste.

Dans le même message vidéo, Farouk al-Chami a exigé que le leader tchétchène Ramzan Kadyrov envoie ses hommes tuer les employés du journal, lui donnant un mois pour exécuter la sentence, après quoi il a insulté le chef de la république. C’est la dernière vidéo de Faïzimatov à être enregistrée pour le moment – toutes les autres sont des archives.

Le dernier reportage, écrit par Farouk Al-Chami lui-même, a été diffusé sur sa chaîne le 3 octobre, suivi de 34 jours de rediffusion. Des chaînes d’autres auteurs ont été consacrées aux événements qui n’auraient pas dû être laissés sans commentaire – l’assassinat du professeur français Samuel Paty, et la confrontation entre la France et le monde islamique. Farouk a gardé le silence, ce qui a donné lieu à l’hypothèse de la mort de l’activiste médiatique.

Le 8 novembre, la chaîne a repris ses émissions – les premiers reportages ont publié des images d’archives d’al-Chami, de longues discussions sur « la protection de l’Islam par le sang » et le fait que « les meilleurs sont partis ».

Il n’y a pas eu de nouvelles vidéos, de vieilles photos ont été publiées, et à la question « Farouk est-il vivant ? », l’administrateur de la chaîne au Telegram répond qu’il est « toujours malade ». Le contenu comprend des commentaires digne d’un analphabète sur les reportages des chroniqueurs syriens russophones, des reportages sur les « collègues du magasin » et des chaînes russophobes qui n’ont rien à voir avec l’agenda syrien – par exemple, le Vitauskas NEWS POST lituanien. Les vidéos d’archives au nom de Farouk al-Chami sont publiées avec une référence à la chaîne YouTube « Abdullah Abdullah » créée le 21 novembre.

La disparition de Farouk al-Chami de l’espace médiatique a même conduit à supposer qu’il était en fait « le ministre de la presse et de l’information de l’État islamique » et qu’il était engagé dans la réconciliation entre les militants de l’État islamique et du HTS (Hayat Tahrir al-Cham), ce qui n’est pas vrai.

En fait, peu importe que Farouk al-Chami soit vivant ou non – suffisamment de contenu médiatique a été filmé depuis plusieurs années, et il est difficile de tracer le style particulier du discours d’un natif de la CEI à moitié illettré par lequel on pourrait déterminer exactement qui dirige la chaîne.

Du 28 février 2020 au 14 mars 2020, Farouk al-Chami a été publié sur la ressource Inforpost, qui est située dans la capitale ukrainienne en tant que « projet journalistique politique indépendant et à but non lucratif ». Sur le « projet politique », lancé le 19 janvier 2015 qui remplace « Debaltsevo Online ». La ressource qui dit « la vérité sur l’occupation de Debaltsevo » est liée à un autre projet organisé avec le soutien de l’ambassade britannique en Ukraine – stopfake.org.

Le projet international bénévole InformNapalm, dont les infographies des pilotes militaires russes ont été publiées sur le compte de Farouk al-Chami le 1er décembre 2020, est mené par le personnel du 72e Centre d’information et d’opérations psychologiques des forces d’opérations spéciales ukrainiennes. Le rédacteur en chef du projet est le colonel Viatcheslav Rayevski des forces armées ukrainiennes, qui se cache sous le pseudonyme « Roman Popov ». La ressource est soupçonnée d’être liée à l’oligarque de l’opposition russe Mikhaïl Khodorkovski et à son centre « Dossier ».

Dans le cadre de la couverture de « l’agression russe en Syrie », Farouk al-Chami a publié neuf articles, dont :

– « 1 700 mercenaires d’Assad et Poutine ont été tués. Sur la Turquie et les succès de la résistance syrienne » ;

– « Qui est responsable des attaques chimiques contre les civils en Syrie ? »

– « Maïdan syrien : des manifestants brûlent des pneus contre les patrouilles russes ».

Tous les documents portent sur le « rôle destructeur de la Russie et de la Syrie », le « massacre de civils » et d’autres thèses devenues courantes dans le discours anti-russe.

Les forces de l’ordre de la République Populaire de Donetsk (RPD) ont noté les affinités d’Inforpost avec les services secrets ukrainiens, en soulignant que derrière le pseudonyme d’un autre auteur de la ressource, « Roman Miroya », se cache le russophobe du Donbass, Stanislav Avseyev, qui a été extradé du côté ukrainien lors d’un échange de prisonniers.

On peut supposer que Farouk al-Chami est tombé dans le domaine des opérations d’informations ukrainiennes au tournant des années 2015-2016. Avant d’être envoyé à Idleb, l’activiste médiatique est arrivé en Turquie, comme il le dit lui-même, depuis la Russie.

Cependant, en réponse à une demande de la rédaction de la chaîne Telegram Rybar, les services secrets du Tadjikistan n’ont pas été en mesure de confirmer les informations concernant la traversée de la frontière de l’État avec la Russie par Faïzimatov. Il y a des raisons de croire qu’après le retour de la Crimée en fédération de Russie, Farouk al-Chami est entré dans la péninsule depuis le côté ukrainien sous le prétexte de rendre visite à ses parents vivant en Russie.

Si Farouk al-Chami a commencé ses activités en Syrie au tournant des années 2016-2017 et s’est d’abord consacré exclusivement aux questions de religion et de vie dans les « terres libérées », le réseau d’autres chaînes opérant dans le Grand Idleb, est apparu en 2017-2018.

Inspire est l’une des chaînes Telegram russophones les plus actives, les mieux écrites et les plus activement orientées contre la Russie. La ressource a été supprimée à plusieurs reprises en raison du soutien actif à Hayat Tahrir al-Cham et est actuellement limitée – avec un accès via un lien privé. L’audience maximale au plus fort était de plus de trois mille personnes, mais elle est maintenant d’un peu plus de 700 abonnés.

L’agenda religieux et intra-syrien était à l’origine entrecoupé de slogans et de déclarations anti-russes. Ainsi, dès le lendemain de la création de la « ressource syrienne », il a été question de rassemblements contre la réforme des retraites en Russie. La plupart des rapports concernant le gouvernement ou le peuple russe contiennent les mots « esclaves », « bande organisée », « régime », « crimes » et leurs variantes.

Le vocabulaire de la chaîne Telegram est principalement de type bazar et convient aux personnes ayant une psyché chancelante – dans une certaine mesure – ce qui en soi exclut complètement la possibilité de toute discussion avec les auteurs. Le but de ces messages est de créer des « déclencheurs » psychologiques dans le public, une pression informationnelle qui conduit une personne à un état d’agression faiblement contrôlé. Cela permet de rendre les gens malléables.

La plupart des posts sont construits sur le principe des accusations mutuelles : si dans l’environnement russophone il y a des remarques sur les « Casques blancs », la condamnation de ce qui se passe à Idleb et tout autre événement qui peut être retenu, la réponse est donnée dans l’esprit de « mais ce n’est pas mieux chez vous » et « bouffon toi-même » avec l’ajout de contenu médiatique détaché de la réalité.

Sur la ressource Inforpost, les auteurs de la chaîne Telegram Inspire sont publiés sous le nom de « Sergueï Ledov », « un historien, enseignant, chroniqueur du conflit militaire en Syrie », qui y vit depuis 10 ans.

La première publication de « Sergueï Ledov », datée du 27 février 2020, était consacrée aux activités de Farouk al-Chami et s’intitulait « Aidez à diffuser la vérité à notre sujet – Un Syrien a lancé un appel à la communauté internationale ». La chronique d’al-Chami est parue le lendemain dans Inforpost. L’orientation générale des publications sur la ressource russophobe Inspire ne diffère pas des thèmes et des messages de Farouk sur sa chaîne Telegram :

– « Vous avez tué le peuple syrien, vous avez menti aux Russes en leur disant que vous combattiez le terrorisme – pensiez-vous que personne ne le saurait ? »

– « Les nécrophiles et les casques bleus russes : une cause commune ».

– « Les occupants russes – dehors ! La population de la Syrie rencontre les Russes avec des pavés (vidéo) ».

Pendant l’opération « Aube d’Idleb 2 » et la campagne hivernale de l’armée arabe syrienne en 2020, les fausses informations et les fuites sur les échecs des forces gouvernementales ont été activement répétées, en citant des faits falsifiés. Pour ce faire, de faux comptes de l’armée arabe syrienne et de correspondants de guerre, avec une audience artificiellement gonflée à coup de bots ont été utilisés.

Dans le conflit syrien, il est impossible d’avoir des correspondants accrédités ou des médias qui publient des informations qui divergent de la position officielle du département militaire et politique du ministère syrien de la Défense et du ministère de l’information sous son contrôle. Il est tout simplement impossible d’imaginer qu’un journaliste publie les données relatives aux pertes des troupes gouvernementales, à la perte de bastions sur la ligne de front ou à la perte de toute la ville avant les sources officielles – les services secrets syriens auraient des questions légitimes. Cependant, le silence délibéré sur ces cas afin d’éviter la panique de la population crée un vide informationnel, qui est exploité par les propagandistes.

La chaîne Inspire, sur son compte dans les médias sociaux, fait référence aux données « officielles » de l’armée arabe syrienne et des seigneurs de guerre Abdul Ghani Al-Jarouh et Chadi Halyou. L’information sur les pertes des Syriens sur le front sera confirmée de la bouche même d’un commandant militaire, et la mort du général de brigade Soukheil al-Hassan sera découverte de cette façon – de manière pratique, Inspire en langue russe fait référence à une ressource en arabe, dont l’authenticité est difficile à vérifier par un profane.

Ces campagnes médiatiques ont également été mises en œuvre sans la participation d’Inspire. Par exemple, lors de l’offensive virtuelle de l’État Islamique sur Palmyre en avril 2020.

À l’époque, des sources rebelles ont fait circuler des déclarations sur des combats dans les gouvernorats de Hama et de Homs, et un « réseau » de faux comptes existants a reproduit des rapports confirmés de pertes présumées pour les forces gouvernementales syriennes. Le fait que les ressources disponibles soient utilisées pour « mettre en lumière » les éventuelles défaillances des forces gouvernementales va à l’encontre des « valeurs inter-syriennes » déclarées par les « activistes d’Idleb » et nie la prétendue « lutte contre les Kharijites », terme sous lequel les administrateurs d’Inspire désigne les combattants de l’État islamique.

La rédaction de la chaîne Telegram Rybar présente les données de quatre fausses chaînes Telegram, qui sont citées par des propagandistes russophones.

Cette chaîne se présente comme une chaîne officielle de l’armée arabe syrienne. Sa description met en garde contre d’éventuelles faux comptes. Lors des combats de février 2020, des messages de panique ont été publiés dans le genre « le village N est entre les mains de l’ennemi », en mars – des rumeurs sur les blessures de « dizaines d’alliés russes », et en mai – la nouvelle d’une soudaine crise cardiaque de Soukheil al-Hassan.

La chaîne est prétendument maintenue par les centres d’information de l’armée arabe syrienne. Elle remplit la même fonction que la chaîne Telegram « officielle » de la SAA, en reproduisant le même type de messages.

Cette chaîne se présente comme la chaîne officielle d’Abdul Ghani Al-Jarouh, le correspondant militaire de la chaîne de télévision syrienne SAMA. L’un des premiers rapports publiés sur Telegram a dressé la liste des personnes tuées au combat à l’est d’Idleb.

Le flux d’informations, les articles et les déclarations du correspondant venant de son blog officiel sur Facebook sont entièrement reproduits. Sur sa vraie page, Abdul Ghani Al-Jarouh a nié à plusieurs reprises son implication dans la chaîne. Cependant, les propagandistes ont utilisé la vidéo d’une de ces réfutations à leurs propres fins, en découpant la partie mentionnant Telegram.

La chaîne de télévision de Chadi Khalou, un autre correspondant syrien d’Al-Suriya, a été créée le même jour que le compte d’Abdul Ghani Al-Jarouh. Il duplique également l’intégralité du fil d’information du journaliste, et insère ses fausses informations entre les vrais posts.

En outre, la chaîne Telegram propose des liens vers des ressources sur le phishing, où vous pouvez aller « voir les listes des personnes recherchées pour fraude ».

Le Reichsleiter de la propagande allemande Josef Goebbels a formulé l’alphabet de l’influence sur les masses humaines, qui est encore utilisé aujourd’hui. Il estimait qu’il ne faut pas seulement « parler dans une langue comprise par le peuple » : cette langue doit être « une pour la capitale, une pour la province, une pour les ouvriers, une pour les employés ».

Dans la situation de russophobie soutenue par les services secrets ukrainiens, tout est parfaitement identique aux principes énoncés ci-dessus. Certaines personnes diffusent des émissions sur l’islam, en se concentrant sur les déclarations de théologiens disgraciés ou condamnés, d’autres appuient sur des « déclencheurs » psychologiques, et d’autres encore forment une pseudo-base de preuves dans une langue étrangère.

Ce sont tous des « émissaires de la vérité » qui sont capables de déformer et de falsifier les faits. L’image se révèle être un pliage de diva – jusqu’à ce que vous commenciez à vous plonger dedans.

Facundus est error, cum simplex sit veritas (Les mensonges sont éloquents, alors que la vérité est simple).

Rybar

Source : RIA FAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider