Syrie : Mr Erdogan n’est pas un gentleman

« Pendant la Guerre Froide, le mollah Moustafa Barzani (le père de Massoud Barzani) s’est rapproché de Washington et du Shah d’Iran. Il est devenu un officier du Mossad. On le voit ici en Israël avec Abba Eban (ministre des Affaires étrangères) et le général Meir Amit (directeur du Mossad). »

------------------------------------------------------------------------

@njama

Et alors ? Il y a toujours eu et il continue d’exister des liens très forts entre les Kurdes et Israël. Je ne vois pas en quoi la chose pourrait paraître bien surprenante !

C’est comme si vous reprochiez à l’actuel gouvernement français d’avoir une coopération extrêmement étroite avec les services du renseignement israélien et d’utiliser, pour analyser le flux des communications sur l’Internet, un système mis au point en Israël. Cela aura permis d’éviter en France quelques dizaines de très gros attentats. Cela n’aura pas empêché Macron et ses sbires d’affecter encore récemment à l’ONU des positions carrément anti-israéliennes, mais s’il fallait recenser les trahisons les plus ignobles du Quai d’Orsay, on n’en finirait pas.