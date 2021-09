Taliban 2021  : un revirement de politique et de gouvernance  ?

Entre les uns et les autres, il y a une partie qui reste totalement sceptique quant à un quelconque changement dans l’approche des talibans.

Dès le départ les données sont volontairement faussées On attend des talibans plein de choses, mais on se garde bien de leur donner les moyens pour faire ces choses. On refuse de leur rendre l’argent afghan déposé dans les banques occidentales. Cet argent permettrait de payer les salaires des fonctionnaires et d’acheter des vivres à l’étranger (la récolte a été mauvaise suite à une sècheresse importante). On veut qu’ils se montrent « democrates » mais on leur coupe les vivres, préparant ainsi l’une des famines les plus meurtrières de la planète. (je passe sur la fuite organisée des cerveaux, méthode expérimentée à la fin de la 2eme guerre modiale)



Bref on retrouve toujours la même politique arrogante made in USA, consistant à faire des promesses afin d’exiger plus de la part de l’autre parti, puis après que cette dernière se soit conformé au contrat, on refuse d’exécuter sa part, tout en exigeant de nouvelles concessions.

Avec l’affaire afghan, on exige plus de démocratie en promettant d’aider les talibans, mais on les pousse à l’extrémisme en leur refusant ces mêmes aides en bloquant les avoirs afghans.

Après on s’étonne de voir débarquer des terroristes partout.

A moins que le vrai but ce soit de créer du terrorisme mondial afin, par la suite, de pouvoir faire des lois liberticides.