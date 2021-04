Tensions croissantes entre la Russie et l’Occident sur fond d’escalade dans le Donbass

Alors que l’aggravation de la situation dans le Donbass se poursuit lentement mais sûrement après la mort du petit Vladislav, tué samedi par un drone de l’armée ukrainienne, les tensions diplomatiques augmentent entre la Russie et l’Occident, qui accuse Moscou d’être la responsable de l’escalade.

L’escalade militaire se poursuit dans le Donbass

Si après la mort du petit Vladislav à Alexandrovskoye les bombardements de l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD (République Populaire de Donetsk) ont un peu baissé, l’escalade a déjà repris à peine 72 h après ce drame, qui a vu les médias ukrainiens et occidentaux se vautrer dans le déni le plus abject.

Ainsi, alors que durant les dernières 24 h l’armée ukrainienne a violé une seule fois le cessez-le-feu et tiré 12 obus de mortier de 82 mm contre le territoire de la RPD, depuis ce matin 3 h nous en sommes déjà à huit violations et 87 munitions dont 16 obus de mortier de 120 mm et 82 mm tirés par les soldats ukrainiens.

Ces tirs ont endommagé une habitation et une ligne électrique à Vassilievka, privant la localité d’électricité. La station d’épuration de Donetsk s’est elle aussi retrouvée prise sous les tirs de l’armée ukrainienne, obligeant les employés à aller se réfugier dans les abris anti-bombardements, ce qui s’est traduit par une réduction de l’approvisionnement en eau des deux côtés de la ligne de front.

À ces crimes de guerre et violations des accords de Minsk de l’armée ukrainienne, s’ajoute la violation du premier point des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu signées en juillet 2020 par Kiev, à savoir l’interdiction « de toute opération offensive ou de reconnaissance ».

En effet, la milice populaire de la RPD a révélé aujourd’hui que le 4 avril, profitant de l’obscurité, de la pluie et du brouillard, un groupe de trois soldats ukrainiens a tenté de mener une opération de reconnaissance des mines installées entre leurs positions situées près de Choumy, et celles de la milice populaire.

Les soldats de la RPD ont néanmoins rapidement découvert le groupe de reconnaissance ukrainien et l’ont laissé s’approcher jusqu’à être à portée de tir des armes légères. Une fois que les saboteurs se sont retrouvés assez près, les soldats de la RPD ont ouvert le feu, tuant un soldat ukrainien, et provoquant la fuite des deux autres, qui seraient blessés.

Le soldat décédé a été identifié comme étant Igor Baïtala, un sapeur du 8e bataillon d’assaut de montagne de la 10e brigade de l’armée ukrainienne. Son corps a été récupéré dans le champ de mines par les soldats de la RPD, qui l’ont évacué.

Au vu du matériel retrouvé sur lui (détecteur de métaux, tige de métal pour sonder le sol, mais aussi de quoi installer des pièges et des mines), il semble que le but de ce groupe de soldats ukrainiens était de trouver ou déminer un passage sûr jusqu’aux positions de la RPD, et d’installer d’autres mines ou engins explosifs ailleurs.

Au vu de cette nouvelle violation du 1er point des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, on comprend pourquoi les autorités ukrainiennes avaient publié une version du texte qui avait été amputée de cette mesure, qui gênait semble-t-il Kiev pour ses plans d’escalade de la situation dans le Donbass.

Inversion accusatoire et propagande de guerre

Et alors que la situation s’aggrave dans le Donbass par la faute de Kiev, l’Ukraine et surtout l’Occident pratiquent l’inversion accusatoire et usent de la propagande et du mensonge à une échelle littéralement industrielle afin de faire porter la responsabilité de l’escalade à la Russie.

Les médias occidentaux n’ont ainsi de cesse de faire croire que l’Ukraine veut la paix et que c’est la Russie qui est responsable de l’escalade de la situation dans le Donbass, à coup de négation sordide des crimes de guerre de l’armée ukrainienne (par exemple lorsqu’ils ont qualifié la mort du petit Vladislav de fausse information, ou inventé des excuses bidons pour expliquer sa mort et dédouaner ainsi les soldats ukrainiens), et d’inversion accusatoire doublée d’une amnésie sélective.

Ainsi, on a Stéphane Siohan qui signe dans Libération une interview du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, dont le titre est sans équivoque : « L’Ukraine ne veut pas la guerre, nous ne cherchons pas l’escalade ».

Dans cet article, Kouleba prétend que l’Ukraine est attachée à une résolution pacifique et diplomatique du conflit dans le Donbass et que « malgré de nombreuses propositions constructives, la Russie refuse de se réengager dans un cessez-le-feu ». Et à aucun moment Siohan ne remet les paroles de Kouleba en perspective face aux faits réels, déroulant ainsi le tapis rouge à la propagande ukrainienne qui vise à faire croire que l’Ukraine est la victime et la Russie l’agresseur.

Sauf que cette propagande bien huilée se heurte à la réalité :

1) La Russie n’est pas une partie au conflit, comme l’indiquent les accords de Minsk, que Mr Siohan et d’autres feraient bien de lire afin d’arrêter de colporter sans fin ce mensonge grossier consistant à dire que Moscou doit appliquer ces accords. Les seuls qui peuvent appliquer le cessez-le-feu c’est l’Ukraine, la RPD et la RPL. Point. L’OSCE, la France, l’Allemagne et la Russie ne sont que des médiateurs et des garants des accords de Minsk. Donc de même qu’il ne viendrait à l’idée de personne de demander à la France d’appliquer le cesse-le-feu, cela n’a aucun sens de demander la même chose à la Russie !

2) L’Ukraine n’a fait aucune proposition constructive, mais bien au contraire des propositions destructives, visant à saboter l’application des accords de Minsk. Par exemple leur feuille de route qui viole les accords de Minsk à plus de 75 % !

3) Si l’Ukraine était vraiment attachée à une résolution pacifique et diplomatique du conflit dans le Donbass, pourquoi sa délégation continue de faire un chantage pitoyable, et refuse de revenir à la table des négociations tant que Maya Pirogova fait partie de la délégation de la RPD ? Depuis quand cela est une position constructive que d’essayer d’imposer son choix en matière de négociateurs de l’autre partie au conflit, en condamnant une représentante adverse par contumace pour terrorisme, simplement parce qu’elle fait partie de l’administration de la RPD ?

Comme l’a souligné la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, c’est bien pratique, il suffit à Kiev de condamner la totalité des membres des délégations de la RPD et de la RPL sous des accusations bidons de terrorisme pour exiger de supprimer la totalité des représentants des républiques du Donbass de la plateforme de négociations, ou de bloquer les discussions ad vitam.

Si l’Ukraine voulait vraiment appliquer les accords de Minsk, pourquoi Alexeï Reznikov, le Vice-premier ministre ukrainien a-t-il déclaré que Kiev n’enverrait pas de négociateurs à Minsk après la fin du confinement sous prétexte que la Biélorussie mène une « rhétorique hostile » contre l’Ukraine, se retirant ainsi de facto du processus de négociations ?

4) Si l’Ukraine ne veut pas la guerre, alors pourquoi ses snipers tuent-ils des retraités de 71 ans ? Pourquoi ses soldats utilisent-ils des drones pour tuer des enfants de 4,5 ans ? Pourquoi l’armée ukrainienne ne respecte-t-elle pas les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu et cherche des passages sûrs dans les champs de mines vers les positions de la RPD ? Pourquoi les autorités de Kiev ne sont pas fichues de publier intégralement et correctement le texte de ces mesures ? Pourquoi est-ce l’armée ukrainienne qui a commencé à augmenter ses violations du cessez-le-feu depuis le début de l’année, obligeant la RPD et la RPL à répondre pour protéger les civils ? Pourquoi est-ce l’armée ukrainienne qui a violé la première le retrait des troupes et des équipements, comme l’a reconnu un média ukrainien ? Pourquoi l’armée ukrainienne a-t-elle envoyé vers le Donbass des quantités énormes d’armes lourdes et d’équipement militaire depuis plus d’un mois ? Tous ces faits prouvent que l’Ukraine veut la guerre et pas l’inverse !

Les réponses de la diplomatie et des hommes politiques russes et les mouvements de troupes en Russie près de la frontière avec l’Ukraine ne sont qu’une réponse aux propos et aux actes de l’Ukraine. La première à avoir amassé des armes lourdes, et de l’équipement militaire en grande quantité près de la ligne de front c’est l’Ukraine. Les mouvements côté russe n’ont eu lieu que bien après. Or les médias occidentaux reprennent tous à l’unisson la propagande ukrainienne qui pointe du doigt la réaction russe, en oubliant la cause de cette réaction, à savoir l’escalade démarrée par l’Ukraine !

C’est comme si vous accusiez quelqu’un d’avoir frappé une autre personne, en oubliant de mentionner le fait que cette dernière a en fait attaqué la première, et que la personne accusée n’a fait que se défendre ! Cette distorsion totale des faits par les médias occidentaux aide l’Ukraine dans son opération médiatique visant à justifier l’offensive qu’elle prépare. Les médias occidentaux se rendent complices de Kiev, en lui permettant de jouer les victimes grâce à l’astuce magique de l’amnésie sélective ! Tous les faits qui montreraient que c’est l’Ukraine qui sabote les négociations, et qui fait monter les tension dans le Donbass sont purement et simplement « oubliés », permettant ainsi de présenter Kiev sous un angle positif de victime de l’agression russe imaginaire.

Grâce à cette astuce, il est ensuite facile pour les pseudos experts des think tanks de l’OTAN comme l’Atlantic Council de déclarer que la Russie peut lancer une attaque contre l’Ukraine dans les jours ou les heures qui viennent, en justifiant cette dernière par des histoires délirantes d’image du Kremlin écornée par les délires de Navalny, ou de volonté de capturer la région de Kherson pour approvisionner la Crimée en eau.

À force de citer ces pseudo-experts, certains, comme le New York Post virent dans le délire hystérique le plus total, en hurlant à la future invasion de l’Ukraine par la Russie car cette dernière a déplacé 4 000 soldats près de la frontière. Si la Russie arrive à envahir l’Ukraine avec 4 000 soldats, lorsque Kiev en aligne 250 000, il faudra qu’on m’explique pourquoi la guerre dans le Donbass dure depuis sept ans si c’est réellement une guerre russo-ukrainienne.

Tensions entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident

Résultat de cette manipulation médiatique, ce sont les relations entre la Russie et l’Occident qui se tendent désormais. Entre les États-Unis et l’UE qui disent soutenir sans réserve l’Ukraine en cas d’agression russe, ou les menaces des uns et des autres contre Moscou si elle intervient militairement pour protéger le demi-million de citoyens russes qui se trouvent en RPD et RPL, la Russie a dû durcir le ton à son tour.

Comprenant que ce sont les États-Unis le véritable patron en Ukraine, la Russie a eu une longue explication avec Washington sur l’escalade de la situation dans le Donbass, et la mise en garde sur les conséquences de sa politique. Mais il semble que les impératifs américains qui sont la cause de cette escalade des tensions dans le Donbass sont plus forts que les mises en garde de Moscou. En effet, l’attaché militaire de l’ambassade des États-Unis en Ukraine est dans le Donbass du 6 au 8 avril pour visiter les positions de l’armée ukrainienne. La délégation américaine est bien sûr accompagnée de journalistes pour enregistrer les éventuelles violations du cessez-le-feu.

L’attitude de l’UE qui suit en réalité celle de Washington, a aussi été durement critiquée par la Russie. Car à force de fermer les yeux sur les crimes de l’Ukraine, cela revient à un blanc seing accordé à Kiev.

« Quant aux déclarations des dirigeants ukrainiens, de nombreux articles et rapports analytiques ont été publiés à ce sujet. Nous sommes préoccupés par cette situation, nous en parlons également à nos collègues européens et nous espérons qu’ils comprennent également ce qui se passe à Washington. Malheureusement, jusqu’à présent, les actions et les réactions de nos collègues occidentaux au renforcement militaire et au redéploiement des troupes vers la ligne de contact dans le Donbass ont été décevantes. Selon toute apparence, nos collègues occidentaux partent toujours du principe qu’il est nécessaire de soutenir les autorités ukrainiennes de toutes les manières possibles, y compris dans ses actions et déclarations absolument inacceptables », a ainsi déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Commentant la déclaration commune des ministres des Affaires étrangères français et allemand, qui ont pointé les mouvements de troupes russes en Russie, et soutenu l’Ukraine sans condamner la mort du petit Vladislav, Konstantin Kossatchev, le Vice-président du Conseil de la fédération de Russie, a déclaré que la position des pays européens sur le conflit dans le Donbass ne fait que « jeter de l’huile sur le feu ».

« Tant que les Occidentaux resteront silencieux, Kiev interprétera cette position par défaut comme une carte blanche pour une opération militaire, pour la restauration de l’intégrité territoriale par la force. La position de la Russie est la suivante : pas de force, seulement un dialogue direct entre les parties au conflit. Cela ne figure pas dans la déclaration des deux ministres [français et allemand – NDLR], et en ce sens, elle n’a aucune valeur ajoutée, mais ne fait que jeter de l’huile sur le feu du conflit », a déclaré le sénateur.

Il a également ajouté que les conséquences de la position actuelle de l’Allemagne et de la France, lorsqu’elles soulignent la nécessité – uniquement pour la Russie – d’appliquer les accords de Minsk, « écartent l’Ukraine de toute critique et ignorent les habitants du sud-est ».

« C’est ce qui est vraiment grave. Et il ne s’agit pas seulement de l’hypocrisie de l’approche des Occidentaux (Croatie, Slovénie et Kosovo – vous pouvez, Ossétie du Sud, Abkhazie, Crimée – pas question). Le fait est que des gens meurent dans le sud-est de l’Ukraine depuis sept ans maintenant. La tragédie de la Yougoslavie, qui a commencé en décembre 1991 après la reconnaissance extérieure de l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie, a pris fin au bout de 10 ans », a souligné M. Kossatchev.

Kiev et ses patrons occidentaux cherchent par tous les moyens à faire porter à la Russie la responsabilité de l’escalade de la situation et de la future offensive de l’Ukraine dans le Donbass, afin de justifier l’arrêt du projet Nord Stream 2 qui est depuis longtemps dans le collimateur de Washington.

Et pour cela, l’Occident a bien retenu la leçon de la guerre d’Ossétie du Sud. Hors de question pour elle que la responsabilité de l’Ukraine dans la reprise des hostilités soit visible, comme le fut celle de la Géorgie dans le déclenchement de la guerre de 2008.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la propagande ukrainienne fait un parallèle avec ce qui est arrivé en 2008, en essayant de faire croire que la Géorgie était tombée « dans le piège de la Russie » en attaquant l’Ossétie du Sud, et qu’il ne faut pas que l’Ukraine tombe dans un tel piège. Sauf que ce piège est totalement imaginaire. Le seul piège dans lequel la Géorgie est tombée en 2008, c’est celui de croire, comme l’Ukraine aujourd’hui, que l’OTAN viendrait à sa rescousse une fois lancées les hostilités et la confrontation avec la Russie.

L’Ukraine ferait bien de réaliser qu’elle sera seule pour affronter la Russie si elle décide de pousser jusqu’au bout sa logique d’escalade dans le Donbass et qu’elle provoque un bain de sang parmi les habitants de la RPD et de la RPL. Que celui qui a des oreilles entende.

Christelle Néant

