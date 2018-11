Tentative d’ingérence américaine dans les élections du Donbass

Alors que les États-Unis sont les premiers à hurler à l’ingérence russe dans toutes les élections possibles et inimaginables pour salir la Russie, voilà qu’ils prouvent au monde entier et de manière publique qu’ils font eux-mêmes ce qu’ils dénoncent chez les autres. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, pourrait définitivement être la devise des États-Unis. Ou quand le double standard devient la norme occidentale.

Tout est parti d’un post publié par l’ambassade américaine à Kiev sur son profil Twitter mercredi :

Dont voici la traduction :

« Alors que l’Ukraine prend des mesures positives pour promouvoir la paix, la Russie alimente le conflit en organisant de fausses « élections ». Les résidents de l’est de l’Ukraine devraient boycotter ces « élections », qui ne sont conformes ni aux accords de Minsk ni à la loi ukrainienne. »

[Note : fait amusant le tweet a été écrit en anglais, puis traduit en ukrainien, mais pas en russe, alors que les habitants du Donbass sont dans leur très grande majorité des russophones. Quand on veut faire passer un message, le mieux est de le faire dans la langue natale de la population ciblée, c’est un principe de base de tout bon communicant.]

La première partie de la première phrase pousse déjà à se pincer pour vérifier qu’on est bien réveillé, en tout cas quand on connaît la situation réelle dans le Donbass. Parce que s’il y a bien une chose que l’Ukraine ne fait absolument pas, c’est bien de promouvoir la paix.

Bombardements délibérés des civils (qui ont encore fait une victime en RPL hier), utilisation de drones pour larguer des engins explosifs ou des munitions que ce soit sur les soldats ou sur les civils (voir vidéo ci-dessous), ou encore sabotage complet des négociations qui ont lieu à Minsk. Voilà quelques un des actes de Kiev concernant le Donbass.

Voir la vidéo extraite d’un drone ukrainien abattu par l’armée de la RPD, montrant le moment où il largue sa charge sur une maison civile :

Si faire ça, c’est prendre « des mesures positives pour promouvoir la paix », moi, je suis la reine d’Angleterre…

La suite du poste, vole au même niveau stratosphérique de délire, en prétendant que la Russie alimente le conflit en organisant de fausses « élections ». Bon déjà ce n’est pas la Russie qui organise c’est les Républiques Populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL).

À moins que l’ambassade américaine à Kiev ne considère déjà que la RPD et la RPL font partie de la Russie ? Ce qui peut donner lieu à des interprétations intéressantes.

Ensuite concernant les élections organisées, en quoi seraient-elles de « fausses élections » ? Les candidats ont dû passer par des critères de sélection qui correspondent à ceux fixés par la constitution et les lois des deux républiques, et les gens voteront selon leur choix dans le respect des standards de l’OSCE, et sous surveillance de plus de 90 observateurs étrangers. Donc ce sont des élections totalement légales et « vraies ».

La fin du message, quant à elle, n’est qu’une répétition de la litanie lénifiante avancée par l’Ukraine et ses patrons occidentaux sur le fait que ces élections ne seraient pas conformes aux accords de Minsk et à la loi ukrainienne.

Bon concernant le dernier point c’est logique vu que la RPD et la RPL sont indépendantes de l’Ukraine, donc je ne vois pas en quoi elles devraient se plier à la loi ukrainienne tant que les accords de Minsk ne sont pas appliqués par Kiev. Eh oui. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs.

Tant que l’Ukraine n’applique pas les accords de Minsk, elle ne peut pas revendiquer le fait que sa loi doive s’appliquer sur ces territoires. Fin de l’histoire.

Et concernant justement le point des accords de Minsk, j’ai déjà dit dans un précédent article ce qu’il en est du respect de ces accords du point de vue des élections à venir : ces dernières n’enfreignent absolument en rien les accords de Minsk, qui ne parlent de manière claire et indiscutable que des élections locales, c’est-à-dire municipales, et absolument pas des élections devant désigner les députés et le chef de l’État !!! Il faudrait que les employés de l’ambassade américaine à Kiev apprennent à lire avant d’écrire de telles âneries.

Mais le point le plus important et qui a scandalisé les gens dans ce tweet, c’est l’appel au boycott des élections qui se trouve dedans. Ceci s’appelle de l’ingérence dans le processus électoral d’un pays étranger.

Au nom de quoi les États-Unis seraient-ils habilités à dire aux habitants du Donbass ce qu’ils doivent faire ou non ? Le Donbass serait-il devenu par miracle le 51e état des États-Unis ? Pas que je sache aux dernières nouvelles. Merci donc à l’ambassade des États-Unis à Kiev de nous épargner ses « ordres ».

Il serait temps que les États-Unis comprennent une bonne fois pour toute que le Donbass n’est pas le reste de l’Ukraine. Ce n’est pas parce que les autorités ukrainiennes actuelles se plient à tous les desiderata de Washington que le Donbass va faire de même.

Le Donbass a clairement exprimé sa volonté de quitter l’Ukraine, de manière démocratique via un référendum le 11 mai 2014, et il compte bien faire entendre sa voix de nouveau de manière démocratique le 11 novembre 2018 pour élire ses gouvernements et ses parlements.

Le vote est quand même la base de tout système démocratique. Appeler à boycotter des élections c’est manquer totalement de respect pour la démocratie, comme l’a rappelé la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova.

« Les élections sont l’institution centrale de la démocratie. C’est pourquoi l’appel au boycott que nous entendons actuellement de la part de l’État qui se considère comme un bastion démocratique est particulièrement impressionnant. Les tentatives visant à appeler la Fédération de Russie à influencer d’une manière ou d’une autre les prochaines élections font également sourciller », a-t-elle rappelé sur le site du ministère des Affaires étrangères.

« Nous voudrions souligner que les républiques décident de manière indépendante de leurs politiques intérieures, y compris la décision d’organiser les élections des chefs de l’État et des parlements. Apparemment, les patrons occidentaux de l’Ukraine s’immiscent ouvertement dans les affaires intérieures des États, habitude dont ils accusent les autres, en oubliant le fait que les acteurs des relations internationales n’appliquent pas tous ce principe douteux de politique étrangère », a-t-elle ajouté avant de conclure en disant que si Kiev et ses patrons avaient des questions concernant les républiques et les élections, il leur suffisait de contacter directement les représentants de la RPD et de la RPL.

Comme on le voit, la mascarade organisée à l’ONU n’a pas suffi à calmer la crise d’hystérie qui s’est emparée de Kiev et de ses patrons occidentaux devant ce qui est l’expression même de la démocratie, de la voix du peuple.

Il faut vraiment que ces gens là soient terrifiés par le fait que le peuple puisse s’exprimer (et par ce que le peuple va exprimer) pour piquer ainsi des crises à rallonge.

Quoi qu’il en soit, dimanche, les habitants de la RPD et de la RPL iront voter pour élire leurs députés et leurs chefs d’État, et redire, une fois de plus, quatre ans et demi après le référendum d’indépendance, que le Donbass est libre, indépendant, et qu’il n’obéit qu’à une seule voix : celle de son peuple.

Christelle Néant

