Théorie d’un complot ou coup d’état mode d’emploi (part 1)

Faites attention à l’histoire que l’imposture se charge d’écrire. Chateaubriand.

Croire à l’histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole. Simone Weil

Un coup d’état consiste en l’infiltration d’un rouage, petit mais essentiel, de la machine administrative de l’état, rouage qui est ensuite utilisé pour empêcher le gouvernement d’exercer le contrôle de l’ensemble.

Edward N. Luttwak, Coup d’état, mode d’emploi.

L’art de la guerre c’est l’art de duper. Sun Tzu, l’Art de la Guerre.

Difficile de savoir par où commencer dans cette histoire. Ca pourrait ressembler à un roman d’Ellroy, une suite à American Tabloïd. Une suite qui prendrait ses racines durant l’ère Kennedy, suivrait différente fortune jusqu’aux années 80 et à l’ère Reagan et plus loin jusqu’à Daesh. Une histoire qui mêlerait récit du renseignement américain, trafique de drogue, globalisation financière, paradis fiscaux, invasions et opérations clandestines diverses et variées, mode de gouvernance, et groupes d’influence occultes. L’histoire des Etats-Unis est l’histoire d’une guerre perpétuelle, d’une nation qui n’a jamais été plus de vingt ans en paix. Des guerres indiennes au désert irakien, en passant par les Philippines, la Corée, Panama ou la Somalie. Le monde ou à peu près. Et quand les armes ne parlent pas, ou en même temps qu’elles parlent, c’est par son économie qu’elle mène sa guerre éternelle. Rome et plus. Car comme pour James Bond, le monde ne suffit pas.

Jusqu’à Pearl Harbor, les Etats-Unis comptaient sur le seul FBI pour assurer sa sécurité. La création de l’OSS qui accoucha de la CIA a notablement changé la donne au sujet de la politique extérieure américaine. Si les Etats-Unis ont très vite pris le contrôle de leur voisinage immédiat dès le début du XXème siècle sur la foi du Destin Manifeste, leur pouvoir va d’autant s’accroitre sous l’effet de la Guerre Froide qu’il va bénéficier dès lors d’un outil parfait pour externaliser son action à travers les opérations clandestines. C’est Alan Dulles, ancien financier de la Standard Oil, qui fut le premier à utiliser cet outil pour renverser les gouvernements guatémaltèque et iranien. Un homme visionnaire, qui contribua à financer le projet européen et lança l’opération Mockingbird visant à influencer les médias. Le même Dulles que Kennedy finira par renvoyer après l’échec de la Baie des Cochons, une opération à laquelle il avait pourtant donné son autorisation. Car c’est bien sous Kennedy que commence le grand récit des opérations noires de la CIA. C’est à sa demande que sont créés les bérets verts, supplétifs armés de la même CIA au Vietnam et ailleurs. Dès 1962 les américains reprendront le trafique d’opium là où l’avait laissé le SDECE lors de l’opération X. Opium servant à financer la lutte armée contre les communistes. Opium qui empruntera notablement le réseau corse bien implanté en Indochine, et finira dans les rues de New York et de Montréal. Un réseau qui aboutira plus tard sur la fameuse French Connection. Kennedy croit dans les opérations clandestines, à sa demande, et pendant toute la Guerre Froide, l’opération Mangouste consistera à dépenser beaucoup d’argent et examiner toutes les idées mêmes les plus farfelues pour éliminer physiquement Castro. Il y eu également l’opération Northwood qui fait saliver tous les conspirationnistes, car elle consistait à pousser l’opinion public à réclamer une guerre contre Cuba à l’aide de faux attentats. Opération que Kennedy rejeta comme on le sait. Par la suite, la guerre du Vietnam, le mandat de Nixon amena son lot d’opération célèbre, comme l’opération Phénix, une campagne d’assassinat pure et simple où l’armée se fera déjà aider par l’informatique pour traiter les renseignements collectés sur le terrain. Ou l’opération Chaos qui visait à surveiller le mouvement étudiant et activiste aux Etats-Unis. Autant d’affaires et de scandales qui furent révélés par les Pentagone Papers, sorte d’affaire Snowden avant l’heure. Ces scandales attireront la défiance de plusieurs présidents américains, Gerald Ford, Carter, Bill Clinton jetant la gouvernance dans une ornière quand il s’agira de traiter une première fois le cas Ben Laden. Un cas tout à fait intéressant de pigeon idéal.

Dix ans avant la fin de la Guerre Froide, avec la limitation nucléaire imposé par les accords SALT et après la gabegie révélée par le Watergate et les Pentagone Papers, la CIA apparue comme un objet dangereux et couteux qu’on allait rationaliser par l’usage du tout technologique, et disons d’une certaine éthique stratégique. Terminé les coups tordus les myriades d’agent de terrain, l’infiltration, et bienvenue à la surveillance électronique sous la férule de l’amiral Stansfield Turner. Les opérations clandestines perdurèrent cependant, notamment dans le soutien à Somoza au Nicaragua (auquel Carter mettra tardivement fin et après le massacre de plusieurs religieuses par la junte), comme l’Opération Cyclone dans le cadre de l’aide aux moudjahidins ou l’opération de sauvetage des otages en Iran, l’Opération Eagle Claw qui se terminera en catastrophe. Une décision politique en réalité calamiteuse pour les années avenir. Mais qui pourtant servira à loisir le projet néo conservateur.

Sheep-dipped

Sheep-Dipped : Adj et N.m- “déparasité” en anglais se dit d’un militaire ou d’un fonctionnaire qui a été rayé des cadres pour être employé dans une société privée travaillant pour la CIA : Air America, Civil Air Transport, Southern Air Transport… Bruno Fuligni, le livre des espions.

Dans les premiers temps, de la révolution chinoise à la guerre du Vietnam, la CIA emploiera donc des militaires et des fonctionnaires déclassés pour faire le sale boulot, au Laos, en Chine, à travers Air America notamment, assurant trafique d’arme et de drogue et transport de troupe de contre-guerilla. Cet usage de supplétifs clandestins, d’agences privées, va se développer notamment pendant le Vietnam mais également sous la férule de l’ex directeur de la SEC, l’organisme de contrôle de Wall Street, promu directeur de la CIA sous Reagan, William Casey. L’ancien directeur de campagne de Reagan sait y faire en matière de clandestinité et il sait s’entourer. Notamment soutenu par une pièce maitresse du dispositif politico-militaire de Reagan et de la droite néo conservatrice, Frank Carlucci. Carlucci, l’ami personnel de Donald Rumsfeld, le tombeur de Lumumba, nommé directeur adjoint de la CIA par le naïf Carter, et qu’il trahira tout à fait opportunément pour rentrer au service de Reagan, juste pile poil avant que les négociations n’aboutissent avec les iraniens. Ce que l’équipe de campagne de Ronny le malin appela « la Surprise d’Octobre » retardant avec l’aide des mollahs la libération jusqu’aux élections. Cette concordance d’intérêts marquera le début de l’Iran Gate. Carlucci, futur secrétaire à la défense, dont la femme était comptable pour la CIA, chargée justement de maquiller les comptes au profit des opérations clandestines. Toujours le même qu’on retrouvera plus tard à la tête du fameux Carlyle Group, cette entité supranationale du monde des affaires et de la politique où apparaitrons la famille Bush mais également John Major, Premier Ministre du Royaume Uni. Ce Royaume Uni que les anglais appellent eux-mêmes par dérision le 51ème état.

Personne ne savait réellement qui était Ronald Reagan. Crétin pour les uns, dans cette acceptation naïve qu’il faut être bête pour être mis au pouvoir par vos bailleurs. Faucon pour les autres, anti communiste fanatique et infatigable. Conservateur acharné pour les libéraux. Je crois pourtant que ce qui définit le mieux le 40ème président des Etats Unis est son parcours tant politique que médiatique. Un parcours qui va le conduire non seulement à changer radicalement d’opinion, de démocrate à républicain, de libéral à conservateur, mais à la tête du syndicat des acteurs où il va s’ingénier à imposer la politique des directeurs de studio par le sourire et le charme. Un parcours qui va trouver sa voie et son épanouissement à travers la promotion de General Electric. Reagan est un piètre acteur et il en a conscience, mais il a une belle gueule et il sait vendre, et de ça aussi il a parfaitement conscience. Il va être le meilleur agent promotionnel de General Electric avant longtemps, et le sien propre par la même occasion. Une enseigne lumineuse s’imposant dans l’imaginaire visuel et collectif des américains par le biais de la télévision. Exactement comme Trump aujourd’hui, ce même Trump qui se réclame lui-même de Reagan, sans surprise. Et c’est avec ce bagout et ce charme qu’il va enfumer les américains dans leur ensemble, jusqu’à aujourd’hui….

Casey en revanche n’a jamais montré grande duplicité quand à savoir qui il était réellement. Catholique fondamentaliste, chevalier de l’Ordre de Malt, il adorait qu’on le qualifie de Défenseur de la Foi dans le cadre de la guerre clandestine engagée en Afghanistan par Carter et prolongée par Reagan. C’est lui qui va spécifiquement écrémer la lutte armée afghane de toute forme de lutte panarabique, groupe de gauche, au profit des seuls religieux. Et trouver en Ben Laden un candidat idéal à un projet militaro-financier d’envergure. Lui encore qui avec le soutien de l’Opus Dei va accentuer la vague conservatrice et néo fasciste en Europe. Homme d’affaire sans scrupule, c’est enfin lui qui va impulser la valse des opérations clandestine de la CIA en Amérique Centrale et plus spécifiquement au Guatemala et au Nicaragua, et plus tard avec la complicité de la DEA, non pas dans la guerre à la drogue déclarée sous Nixon et reprise par Reagan, mais dans le développement à saturation du trafique vers les Etats-Unis. La drogue a deux avantages pour qui connait un peu l’histoire de la prohibition, elle permet d’engranger des fonds phénoménaux et parfaitement clandestins, mais également de pourrir une société comme la Chine en a fait la très amère expérience. En 2004 on découvrira finalement que la CIA a sciemment alimenter les ghettos noirs de Los Angeles en crack, faisant la fortune de légendaires trafiquants jusqu’à leur arrestation par les mêmes qui les aidaient. Mais en réalité le trafique qui va se développer dans le sillage de l’Iran Gate va impliquer bien plus de monde, notamment un certain gouverneur de l’Arkansas, William Jefferson Clinton, futur président des Etats-Unis.

Ici il faut faire une parenthèse romantico-rocambolesque si j’ose dire, notamment parce que ça décrit bien ce que furent les premiers sheep-dipped de la CIA. Mais également parce que ça permet de mettre en lumière un fait relativement méconnu du grand public français. Le sheep-dipped en question, vous en entendez parler en ce moment même sous la figure perpétuellement adolescente d’un Tom Cruise dans Barry Seal : American Traffic. Je n’ai pas vu le film mais connaissant la vie du personnage j’imagine qu’Hollywood retiendra essentiellement le côté aventurier et inconscient de Seal et glissera sur l’affaire qui nous conduit précisément à Bill Clinton, car à vrai dire c’est un tabou américain. L’affaire Ména.

Ancien pilote de la TWA, Barry Seal n’est pas au départ un sheep-dipped ordinaire, mais il le deviendra. Car sa carrière commence non pas au service du gouvernement américain mais du cartel de Medellin. Homme peu fiable, il finira par attirer l’attention de la DEA, comme informateur, puis de la CIA qui le chargea d’un tout autre emploi, trafiquer à son compte et servir de courroie de transmission entre les colombiens et Langley. Il ne sera pas la seule courroie et pour tout dire Seal est un homme manipulé par tout le monde qui se croit au-dessus des lois parce qu’il l’est réellement. Oubliant au passage qu’il travaille pour des gens qui se fichent des lois. Il mourra opportunément, abattu par le cartel. La mise à jour de son existence et ses rocambolesques aventures, sera bientôt mis en parallèle avec le meurtre sauvage de deux adolescents, maquillé en accident de chemin de fer, dans la commune de Ména, Arkansas. C’est que Ména était une des plaques tournantes du dispositif de l’Iran Gate et de sa prolongation dans le trafique de stupéfiant au sein même du territoire américain, et je dis bien une des. C’est à Ména que Barry Seal se vautrera avec un avion bourré de drogue au compte de la CIA. Le scandale suscité par l’affaire du meurtre des deux adolescents, révélera non seulement la complicité de la police d’état dans son maquillage, mais également la responsabilité de Bill Clinton qui nia avec la dernière énergie avoir été mis au courant de quoi que ce soit. Comme si le gouverneur d’un état américain pouvait ignorer qu’on entrainait des contras sur son territoire. Oui car la première mission de Seals qui avait été installé à Mena par la CIA, fut de faire du transport de troupe.

Cette histoire du trafique de drogue américain qui s’étale sur deux décennies, et qui implique à la fois la CIA, DEA, gouvernement américain, et trafiquants de drogue (à leur insu ou non) sera révélé par le journaliste Gary Webb. Décédé depuis d’un suicide par balle, deux balles… son travail mis en accusation tant par la presse que le gouvernement américain, et qui fera lui aussi l’objet d’un film consensuel : Secret d’Etat avec Jeremy Renner dans le rôle titre. Les américains ont ce don pour tout lisser sous la forme d’une belle aventure pleine de danger…

N’en demeure pas moins qu’au travers de la CIA et des opérations clandestines qu’elle développa dès l’après-guerre. Sur la base de militaires et de fonctionnaires déclassés du service par choix ou décision administrative, comme sur l’acceptation anglo-saxonne de l’usage de mercenaires, se développa parallèlement tout un pan du complexe militaro-industriel : les sociétés militaires privées. On peut citer ici DynCorp qui dès 1946 va mettre ses compétences au service tant du privé que de la CIA et du Pentagone, notamment durant le conflit vietnamien. DynCorp qui a été racheté depuis par une holding mais qui existe toujours et demeure une des plus puissantes organisations militaires privées, devant Academi, ex-Blackwater. Personne n’a rien vu venir et c’est pourtant eux, le cercle de la sécurité privée et des espions qui va bientôt prendre le pouvoir dans le monde entier.

Zombie

Zombie : N.m en argot de police, agent infiltré : comme un mort parmi les vivants, il évolue dans un univers qui ne devrait pas être le sien. Le livre des espions.

Dans une armée, personne n’entretient de rapports aussi intimes avec le commandement que les espions, personne ne reçoit des gratifications aussi élevées que les espions, personne n’a accès à des affaires aussi secrètes que les espions. Sun Tzu, l’Art de la Guerre, chapitre XIII.

Qui de la poule et de l’œuf a commencé ? Difficile à dire. Disons plus simplement que si la Compagnie s’ingénia à recruter auprès des élites universitaires dans un premier temps, elle recherchait avant tout des patriotes, convaincus par l’idéal américain. Mais cette proximité avec l’aristocratie américaine va naturellement ramener le monde des affaires dans son sillage, comme on l’a vu dès Alan Dulles. A vrai dire la CIA est à la fois la danseuse d’un peu tout le monde, Pentagone, Maison Blanche et Wall Street, et sa direction l’objet d’une tournante entre ces trois parties. Pas moins de huit directeurs issu des d’affaires et/ou de la politique à la tête de la CIA sur la trentaine qui vont se succéder. Jusqu’à l’actuel Mike Pompéo sorte de synthèse de ce qu’a connu l’Agence, tout en même temps juriste, militaire, homme d’affaire et homme politique. Eisenhower avait alerté le public américain sur l’émergence du complexe militaro- industriel mais il n’a jamais ciblé son appareil le plus efficace. Un appareil qui va se développer par ailleurs avec la multiplication des agences gouvernementales plus ou moins clandestine, NSA (National Security Agency, créée en 52), ISA (Intelligence Support Activity, créée suite à l’échec d’Eagle Claw, chargé de soutenir les opérations militaires clandestines entre autre des Delta Force.), DEA (Drug Enforcement Agency, créée à l’initiative de Nixon), DIA (Defense Intelligence Agency, créée en 61 qui gère le renseignement militaire étranger, y compris tous les aspects économiques, industrielles ou géographiques liés à la défense) et bien d’autres, auquel s’ajouteront les officines privées, des myriades d’officines qui vont se développer dans le sillage de cette politique du renseignement globale en autant de spécialistes des écoutes, de l’espionnage économique ou de l’intervention clandestine, et aujourd’hui dans le secteur d’avenir de la sécurité électronique et de la lutte antiterroriste. Ceux là même à qui le coup d’état du 11 septembre va pleinement profiter. Pourtant il ne s’agit pas seulement ici de penser que seul les Etats-Unis vont subir cette infiltration du monde du Renseignement par celui des affaires. Ni de croire que les services eux-mêmes n’ont pas des ambitions propres, indépendamment de la couleur de leur gouvernement ou de la nature de leur économie. Cette ambition, née notamment sous la férule du gaullisme va notablement attirer la défiance de Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. En fait jusqu’à Sarkozy et surtout Hollande, le pouvoir français se méfie de ses espions et parfois à raison. Car les ex RG, la DCRI et même la DGSE en savent lourd sur nos dirigeants et leurs amis. A n’en pas douter un rapprochement qui se fera cependant à partir du second conflit irakien et ses suites. Et qui transformera Hollande en authentique tueur d’état, n’hésitant pas sur les ordres de mission d’assassinat ciblé, comme son homologue Obama. Or si les Etats-Unis ont déjà été gouvernés par un ancien directeur de la CIA en la personne de George W. Bush Senior, la Russie actuelle, comme la Chine sont également gouvernées par d’ancien espions et activement soutenu par l’appareil dont-ils sont issus comme le monde des affaires. Le complexe militaro-industriel n’est plus seulement américain, il est global, mettons nous ça bien en tête. Et il l’est à l’initiative des Etats-Unis grâce notamment au 11 Septembre. Et là bien entendu on va aborder le sujet qui fâche, mais pas tout de suite….

Savoir faire d’un échec une réussite pourrait être le mantra du complexe militaro-industriel américain. Quand le gouvernement iranien fut renversé par les mollahs, personne ne parlait farsi à l’ambassade des Etats Unis. L’ambassadeur lui-même, le taiseux Richard Helm, alias The Teflon Director, ex directeur de la CIA sous Nixon et ami intime du Shah, ignorait ce que la SDECE savait, à savoir que Mohamed Reza était atteint d’un cancer. Le choc électrique que reçu alors les Etats-Unis, notamment avec la crise des otages, convaincu l’administration Reagan de l’échec complet de la politique de son prédécesseur en matière de sécurité extérieure. La volonté d’infliger aux russes la punition que l’Amérique avait subit au Vietnam, de s’appuyer sur la naissance de ce nouvel ennemi, le fondamentalisme musulman, pour financer, armer et organiser la guerre clandestine en Afghanistan. Même si en réalité ce fut l’Arabie Saoudite qui se chargea de l’essentiel du financement et l’ISI, les services secrets pakistanais, du recrutement. Les fondamentalistes de la finance serraient la main aux fondamentalistes religieux, avec la Mecque et le Vatican en fond sonore.

Cependant les révélations de l’Iran Gate, en plus du passif de la CIA en matière de coup tordu attira la défiance de Bill Clinton qui s’empressa de court-circuiter l’agence, tout en continuant de faire des affaires avec les saoudiens. Et pour se faire, il s’appuya de plus en plus sur les officines privées. Il est à ce sujet remarquable de voir comment Ben Laden a pu survivre à la gouvernance du même Clinton, en dépit de quatre attentats majeurs et revendiqués, dont un visant directement le Wall Trade Center. Un attentat qui n’a pas réussi pour une seule minuscule raison : le camion était garé trop loin d’un des piliers porteurs. Et je ferais une petite parenthèse technique ici. Il est parfaitement possible que les membres du commando chargés de cette opération aient commis une erreur, parce que l’erreur est humaine. Il est en revanche fort peu probable que ce procédé n’ait pas été réédité en raison d’un renforcement de la sécurité. D’une part comme nous le savons nous-mêmes depuis le 13 Novembre, la sécurité c’est très relatif. D’autre part parce que le spectaculaire est l’arme de prédilection du terrorisme depuis toujours, depuis les sicaires à aujourd’hui. Or pour qui comprend aussi bien qu’un Ben Laden comment fonctionne le public occidental en général et américain en particulier, une bombe dans un parking retient moins l’attention que quatre avions en plein jour devant les télévisions du monde entier. Et Ben Laden n’a pas seulement visé l’Amérique en tuant des milliers de personnes ce jour là, il a visé le monde. Le World Trade Center, rien qu’un symbole par son nom, tours de Babel de la globalisation financière, où toutes les nationalités et les religions sont potentiellement représentées. Je sais c’est très mal de dire ça, mais Oussama Ben Laden est beaucoup plus un révolutionnaire dans l’acceptation qu’en faisait Trotsky, « la Révolution par les armes et par la science » qu’un banal fanatique religieux. Parenthèse refermée, Clinton va s’appuyer sur un amendement de Gerald Ford pour interdire l’élimination du saoudien, et refusera même qu’on le lui livre sous prétexte qu’on n’avait pas de preuve direct contre lui permettant de le juger. Ce curieux concours de circonstance permettra à cet enfant mal aimé de la famille Saoud de prendre son envol en Afghanistan à la déconfiture… des talibans. En me permettant cet hypothèse, sachant comment Clinton a été compromis dans l’affaire Lewinsky et comment il était jusqu’au cou dans celle de Ména, son extrême attention de l’argent saoudien, je me demande combien de leviers avait le monde des affaires et de la sécurité privée sur sa gouvernance. Et donc, par extension sur la survie de Ben Laden, l’idiot utile.

Spectre

SPECTRE : Service pour l’Espionnage, le Contre-espionnage, le Terrorisme, les Règlements et l’Extorsion, fondée par le diabolique Ernst Stavro Blofeld, Le livre des espions

Spectre : Apparition fantastique et effrayante d’un mort, personnage hâve et maigre, représentation effrayante d’une idée, d’un évènement menaçant. Larousse.

Usama bin Muhammad ‘Awad bin Ladin, né en 57, est le fils délaissé d’une femme mal aimée, noyée au milieu des 22 épouses de son riche mari. Co héritier d’une riche famille saoudienne ayant fait fortune dans le BTP. Une fortune qu’il partage tout de même avec 53 demi-frères et demi-sœurs. C’est également un mélange de fondamentaliste religieux, d’homme d’affaire, de stratège, de révolutionnaire et sans doute de doux naïf. Il n’est pas seul dans son entreprise de révolution, et il est notamment tout d’abord approché et téléguidé par le renseignement saoudien qui voit en lui un candidat parfait au projet de lutte contre l’invasion afghane organisé par la CIA. Et ce alors que de nombreux membre de sa famille sont impliqués dans l’attentat et la prise d’otage à la Mecque. Il est autonome financièrement, il défend les idées du wahhabisme et du sunnisme, et il rêve de se lancer dans le djihad. Ce que personne ne semble comprendre en revanche c’est que l’homme est plus généralement engagé contre le matérialisme occidental et les valeurs afférentes, que son djihad il entend le mener pas seulement contre les russes mais contre tout ceux qui s’opposeront à son grand projet fondamentaliste. Un projet qu’il ne mène pas seul, inspiré dans sa stratégie tant militaire que médiatico-politique par l’égyptien Ayman Al-Zawahiri, actuel chef d’Al Qaïda et ancien médecin personnel de Ben Laden. Il est d’ailleurs amusant et à la fois curieux de constater que ce diplômé en gestion et commerce va créer une véritable start-up du terrorisme, précisément à l’époque où celles-ci prennent leur essor dans le monde des affaires. Ben Laden est un homme de son époque à plus d’un titre et dont pourtant la stratégie médiatico-militaire repose entre autre sur celle d’Hasan I Sabbâh, alias le Vieux sur la Montagne, fondateur de la secte des nizariens, les fameux Assassins.

Si dans un premier temps Al Qaïda recrutera exclusivement des arabes en Afghanistan, recevant parmi bien d’autres groupes l’aide de la CIA, des pakistanais et des saoudiens, l’évolution de son combat au départ des russes et après sa rupture avec les saoudiens, le poussera à financer le djihad d’où qu’il vienne, notamment en Bosnie. Car au fond ce qu’est Ben Laden c’est avant tout un financier avec une bouche. Il n’est pas l’auteur formel des attentats du 11 septembre. Le véritable instigateur des attentats c’est Khalid Cheikh Mohammed, un kowetien né en 64, que Ben Laden rencontrera pendant le conflit contre les russes et emploiera notamment en Bosnie. Ben Laden invoque la cause palestinienne et libanaise pour justifier cette action dont il n’a probablement pas eu l’idée seul, comme il invoquera un jour le port du voile en France ou la politique israélienne. Peu importe le flacon du moment qu’on rallie à soi l’ivresse du djihad.

Idiot utile d’une famille saoudienne qui su parfaitement l’instrumentaliser, tout autant que la CIA, il proposera lui-même son aide et l’aide d’Al Qaïda afin de protéger le royaume contre les irakiens, pour être accusés par la suite de collaborer avec ces mêmes irakiens. Et ce par la même famille et les mêmes responsables qui vont non seulement laisser le champ libre à Hussein dans un premier temps pour mieux le piéger à son tour et mettre finalement la main sur le pétrole irakien. Car l’administration Bush n’opposa aucun véto à l’invasion du Koweit quand les irakiens s’en allèrent poser la question à Washington, mais au passage, Bush sénior se fit un joli pactole d’un milliard de dollars avec la vente de ses actions koweitiennes. Un délit d’initié patent qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.

Autre idiot utile, autre spectre brandit à la figure du monde avec sa quatrième armée du monde et ses armes de destruction massive, et quoiqu’il n’était pas du tout idiot : Saddam Hussein Abd al-Majid al Tikrit. Instrumentalisé et ruiné par l’occident dans sa guerre contre l’Iran, achevé par le doublement des taux d’intérêts de sa dette initié par les koweitiens et les saoudiens, et la surproduction pétrolière de ces mêmes koweitiens. Ce voyou qui va s’inviter à la tête du parti panarabique Baas à coup de poing et d’assassinat va devenir pour un moment le verrou du Moyen Orient en unifiant son pays sous une poigne de fer. L’évolution du marché idéologique, si j’ose dire, avec la rupture de digue offerte par la faiblesse d’un Gorbatchev, va rendre sa présence obsolète dans le grand échiquier du renseignement américain et du programme néo conservateur.

Voilà, pour le moment je m’en arrête là de ce récit du coup d’état mondial qui se déroule sous nos yeux chiasseux. Dans toute les bonnes histoires hollywoodiennes il y a un cliffhanger cher à Hitchcock, je vous laisse donc ici, puisque vous connaissez déjà la prochaine étape de récit, nous l’avons tous vu à la télé, un matin de septembre. Quand les chars sont entrés dans Santiago, le 11 septembre 1973, marquant le « suicide » du président Allende et la mort du poète Pablo Neruda.

Non c’est pas ça que vous attendiez comme 11 septembre ? et pourquoi donc ? Vous avez tort, celui là aussi de 11 septembre est intéressant…