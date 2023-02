Théorie d’un complot ou coup d’état mode d’emploi (part 2)

Il y a deux erreurs avec la Théorie du Complot, la première c’est d’en voir partout, la deuxième c’est d’en voir nulle part.

Frank Lepage.

Pour expliquer l’échec des démocrates à mettre fin à la guerre, je dis : ce sont les mêmes raisons qui ont empêché le président Kennedy d’arrêter la guerre du Viêt Nam. Ceux qui possèdent véritablement le pouvoir sont ceux qui ont le capital le plus important. Et puisque le système démocratique permet aux grandes entreprises de soutenir les candidats à la présidence, on ne peut s’étonner – et on ne s’étonne pas – de l’échec des démocrates à arrêter la guerre (…) Vous sacrifiez vos soldats aux grandes entreprises

Oussama Ben Laden.

Nous savons que notre programme de désinformation est complet quand tout ce que croit le public américain est faux.

William Casey

Avant d’entamer la question qui fâche et qu’il est strictement interdit d’aborder en France sous risque d’être traité de conspirationniste, un autre mot pour dire malade mental, j’aimerais revenir à un autre 11 septembre, celui de 1973, quand le général Pinochet s’empara du pouvoir, instaurant pour longtemps une dictature sanguinaire. Il y a deux constantes que l’on retrouve dans ces évènements, l’implication indirecte ou directe du renseignement et du monde des affaires à travers entre autre ITT pour le Chili et l’usage autant de l’outil religieux que d’un outil de coercition de nature fascisante. En 2001 l’Islam radical, en 1973 l’extrême-droite catholique et les conservateurs chiliens autant que les supplétifs survivants du régime nazi.

Une constante religieuse et fascisante, et le recours aux anciens cadre du régime nazi, dans l’organisation de la répression en Amérique latine (et par ailleurs également du trafique de drogue) à travers notamment Klaus Barbie, le Boucher de Lyon ou l’Ecole des Amériques. Constante qui va se généraliser autant en Amérique du sud et centrale qu’en Europe, notamment à travers l’Opus Dei ou le programme Gladio qui va notoirement se reposer tant sur la mouvance fasciste survivante en Europe, les catholiques ultra, que la grande criminalité comme la mafia sicilienne. Le courant néo conservateur qui interagit avec les intérêts américains depuis la fin des années cinquante ne cache aucunement ses ambitions ni ses intentions contrairement à ce que pensent les conspirationnistes. Il suffit de se pencher sur la continuité de son œuvre, à travers les acteurs de son histoire. On notera donc ici que dans le cadre de la Guerre Froide il n’a jamais été question d’instaurer une démocratie dans les pays menaçant de basculer du mauvais côté de la Force. Système démocratique qui est désormais pourtant invoqué pour justifier la moindre intervention extérieure. A l’ère des dictateurs succède une autre forme de fascisme, celui de la surveillance globale et des démocraties molles en état d’urgence et de schizophrénie sociaux-religieuse permanent.

Rats bleus.

Voir des rats bleus : Loc. –Parce que cet animal ressemble étrangement à une taupe, cette expression désigne à la DGSE l’accident psychologique par lequel un fonctionnaire stressé ou un stagiaire va voir des ennemis partout. Le livre des espions. Bruno Fuligni

Cry-wolf syndrome : Loc – Anglicisme désignant par référence au conte enfantin, le danger de « crier au loup » trop souvent, ce qui a pour effet de lasser l’opinion et l’amener à sous-estimer une menace. Une méthode classique de déception consiste en effet à provoquer chez l’adversaire une série d’alertes sans suites, de sorte que le pays réagisse avec mollesse et scepticisme le jour où se déclenche une opération destinée à le mettre vraiment en péril. Le livre des espions

Déception : N.f.- Technique consistant à induire l’ennemi en erreur par des falsifications de la réalité, il s’agit de l’amener à prendre des décisions préjudiciables à ses intérêts. On « fait de la déception ». Le livre des espions.

Dans la Compagnie, son roman sur l’histoire de la CIA, le journaliste Robert Littell, oppose un maitre-espion du KGB à James Jesus Angleton, chef du contre-espionnage et ami personnel de la taupe Kim Philby. Suite à la trahison de ce dernier, qui sera un véritable électrochoc pour le maitre espion américain, son homologue russe s’ingéniera à l’intoxiquer avec une série de défecteurs, officiers du renseignement ou de l’armée soviétique. Certain véritables, d’autres là pour induire Angleton en erreur et développer sa paranoïa. Ceci afin d’occulter le cœur d’une opération financière de masse visant à déstabiliser l’économie américaine. Si le personnage du maitre-espion du KGB, sorti de l’imagination de son auteur, est inspiré d’un authentique salopard de l’ère stalinienne (tortionnaire et pédophile) la stratégie employée a bien conduit Angleton au bord de la folie, jusqu’à son éviction de la CIA, et lancé l’agence dans une de ces purges meurtrières dont elle a le secret. Cette stratégie va non seulement mettre durablement à mal le renseignement américain mais également européen. Un excellent film des années 70 relate cette question, le Serpent avec Yul Brunner dans le rôle titre. Le renversement de l’économie américaine par l’usage massif de fond secret était également dans les projets du KGB, mis en déroute par l’effondrement du système soviétique. Ce projet était lui-même inspiré d’une opération de l’Abwerh durant la seconde guerre mondiale, visant l’économie anglaise par le poids de la fausse monnaie, et faisant appel à des faussaires juifs. L’analogie que développe l’auteur tout au long du roman à propos du renseignement est celle du palais des miroirs dans Alice au Pays des Merveilles. Un jeu d’apparence et de faux semblants renvoyant les services à eux-mêmes et à leur fonctionnement. Puzzle Palace, le Palais des Mystères est justement un des surnoms donnés à la NSA par l’auteur James Bamford.

Dans le cadre du 11 septembre, comme du reste du 13 novembre, ou dans l’affaire Merah par exemple, le moins qu’on puisse dire c’est que les alertes n’ont pas manqué. Même si pour des raisons différentes mais parallèles ces alertes n’ont pas été entendues. Toutes ces opérations ont également fait l’objet d’innombrables interprétations conspirationnistes avec cette vertus de disperser complètement le discours, lui donner une tonalité générale de folie collective, émousser les parties les plus saillantes et les plus évidentes du complot au profit de théorie confuses et contradictoires. Tout cela, pour le 11 septembre, en s’appuyant sur le rapport faussé rendu au terme de l’enquête sur l’attentat. Rapport occultant ou minorant à la fois l’implication de l’Arabie Saoudite et de l’agent double voir triple Ali Mohammed, de la rupture dans le protocole de sécurité peu de temps avant l’attentat au Pentagone, la connaissance par une cinquantaine d’agents de la CIA de haut niveau de la présence de terroriste connu sur le territoire américain, du silence radio au sujet de la réunion de Kuala Lumpur où tout se décida. La disparition mystérieuse de plusieurs milliards de dollars des compte du Pentagone, du délit d’initié relatif aux compagnies aériennes impliquées, le silence de Washington en dépit des alertes, la ressemblance avec l’opération Bojinka imaginé par le « génial » artificier Ramsi Yousef dans les années 90, instigateur du premier attentat contre le World Trade Center et qui se trouvait à la même date aux Philippines avec un autre extrémiste d’une autre mouvance visant également le gouvernement américain : Terry Lynn Nichols. Vétéran de l’armée américaine, et complice de Timothy Mc Veight l’auteur revendiqué de l’attentat contre le FBI à Oklahoma city (affaire loin d’être claire et qui ne se limite pas à la seule mouvance des fascistes américains). Attentat qui emploiera des systèmes détonant identique à ceux employés par Ramzi. Cet ensemble d’informations est disponible non seulement en open source mais n’est pas le fruit des élucubrations des conspirationnistes mais des enquêtes des services de renseignements eux-mêmes. Et surtout l’éviction tout à fait opportune du programme de surveillance informatique des métadonnées imaginé par le directeur technique de la NSA Bill Binney, par la direction de la NSA elle-même, sous la pression des lobbies de la sécurité privée. Le tout au profit d’un autre programme, globale celui-là, inspiré lui-même du programme Shamrock, déjà mis au point par la NSA et ses prédécesseurs et qui consistait à surveiller tous les télégrammes entrant et sortant aux Etats-Unis. Si le système Thinthread imaginé par Binney ciblait spécifiquement les relations numériques entre les terroristes, le projet qui sera mis en place noiera les analystes de la CIA et de la NSA sous une tonne d’informations souvent parfaitement inutiles et pour tout dire intraitables. Un programme global de surveillance inefficace que les Etats-Unis parviendront tout fois à faire adopter par les anglais et les européens en général, à travers le financement industriel du domaine de la surveillance de masse en Europe et les choix législatifs des gouvernements.

S’il est difficile de penser que la vague conspirationniste soit le fruit d’un plan ourdi par qui que ce soit, il est parfaitement certain qu’il sert au contraire les intérêts de ceux que les conspirationnistes entendent dénoncer. Comme le fait remarquer Assange : Cela m’agace constamment que les gens soient distraits par de fausses conspirations comme celles entourant le 11 septembre, alors que nous fournissons des preuves de réelles conspirations concernant la guerre et la fraude financière. Car, non je suis absolument désolé pour ceux qui espéraient ici voir défendu les thèses autour des explosifs ou de l’effondrement du WTC7, je ne crois pas une seconde que les attentats aient été organisés par une autre sphère que celle de Ben Laden, ni qu’un missile a défoncé le Pentagone, ni en l’utilisation de mystérieux explosifs, ni d’ailleurs aucune présence d’une organisation tentaculaire et globale formellement constituée au-delà d’Al Qaïda. Mais beaucoup plus simplement à la nature parfaitement opportuniste du complexe militaro-industriel. Si l’attentat n’a pas été empêché, alors que le programme Thinthread et les diverses alertes tant de la France que des services égyptiens, ou de l’ancien agent de la CIA Robert Baer ainsi que celles cités précédemment, auraient largement pu le permettre, il ne faut pas voir là, à mes yeux, le résultat opportun d’une gabegie dans l’organisation de la sécurité américaine, mais l’occasion toute trouvée pour instaurer le projet néo conservateur. Ceci non seulement dans le but d’orienter et de suborner l’ensemble de la sphère occidentale dans le tout sécuritaire, et une nouvelle forme de guerre permanente et larvée comme fut la Guerre Froide. Développer le marché de la sécurité privée et la technologie afférente, reconfigurer le Moyen Orient, et faire fonctionner la formidable machine de guerre américaine, mettre les Etats-Unis eux mêmes sous tutelle et finalement réussir là où Nixon avait échoué et Kennedy avait calé. Et il n’y a pas besoin de chercher ailleurs que dans le résultat économique de la sécurité privée dans le monde, la tournure idéologique, la confusion et l’inefficacité qui règne en terme de lutte anti terroriste et ce en dépit de moyens aussi faramineux que globaux, pour définir ce projet par la bande, en dehors de ses seules vues géostratégiques concernant l’Irak, la Libye, la Syrie et l’Iran.

La multiplication des informations, la condamnation systémique des théories complotistes par les média mainstreams, la division du discours, l’opération d’intoxication afin de justifier l’invasion tant de l’Afghanistan que de l’Irak, et le jeu de cache-cache du responsable désigné avec ceux qui tentent de l’abattre, va faire voir des rats bleus à tout le monde, service de renseignement y compris. Car soyons sérieux, comment un homme, même bien organisé comme Ben Laden a pu échappé autant de fois à la mort, alors que non seulement dans un premier temps, effrayés par la réaction américaines, les talibans eux même tenteront de le livrer (bébé refusé par l’administration Bush), mais qu’au terme d’une courte opération militaire l’Afghanistan tombera entre les mains des américains. Ce même Ben Laden qui va survivre pendant 10 ans à une recherche globale et supposément active par un des appareils les plus puissants du renseignement mondial, et qu’on va retrouver comme une fleur, suite à une écoute opportune, à une centaine de mètres d’une caserne d’officier d’élite de l’armée pakistanaise. Pakistan, allié supposé des Etats-Unis, bien connu pour son rôle ambigu tant dans son soutien aux talibans que dans celui du terrorisme, par exemple lors des attentats de Mumbaï et dans lequel est également impliqué un ponte de la criminalité organisée, Dawood Ibrahim.

Les amateurs de conspirations ont ce tort d’imaginer qu’une organisation définie, même parfaitement structurée et puissante, peut sur presque trente ans, cacher aux yeux de tous un complot d’envergure mondial. Ce qui n’a jamais fonctionné ni au temps du Cabinet Noir, ni lors du Watergate ou de l’Iran Gate, ni même au Vietnam au plus fort d’une guerre semi clandestine d’envergure. Les secrets les mieux gardés ont en général un temps de vie de cinq à dix ans. Dans les années 80, alors que tout le monde spéculait sur les responsables de l’attentat contre le pape, un ouvrage « Tueur à Gage » aujourd’hui introuvable, pointait déjà les Loups Gris, organisation paramilitaire fasciste à laquelle était attaché Mehmet Ali Agca. Ils ont également tort d’imaginer des services de renseignement uniformément orientés, les politiciens forcément corrompus et aux ordres, de croire qu’absolument tout le monde pense dans un seul sens. S’il y a bien eu coup d’état par opportunisme, s’il y a bien eut du laissé-faire, il est improbable que le Pentagone et la CIA soient parvenu à miner le World Trade Center au nez à la barbe de ses milliers d’employés. Aussi improbable que de prétendre que l’Arabie Saoudite n’a joué aucun rôle dans l’organisation de ces attentats ou que certains hauts cadres du renseignement ou de la Maison Blanche n’aient pas été parfaitement au courant du projet. Et ce pour la bonne et simple raison que c’est leur métier et qu’ils le connaissent mieux que personne. Bref croire dans une thèse absolue dans un cas comme dans l’autre, foirage généralisé de l’appareil de sécurité des Etats-Unis ou plan soigneusement ourdi par une entité supranationale formellement constituée est à mon sens inepte. Mais comme disait Nietzche : La croyance forte ne prouve que sa force,

non la vérité de ce qu’on croit. Et après tout nous sommes au temps des nouvelles églises.

Dans ce jeu nonobstant l’habileté toute relative de Ben Laden a effacer ses traces, il me semble évident qu’on l’a laissé courir le temps nécessaire. Il meurt très exactement cinq ans après la création de Daesh et un an avant que l’organisation de l’état islamique étende son combat à la Syrie. Exactement comme le commandant Massoud est mort juste avant le 11 septembre. Sa figure tutélaire est effacée à la même époque où ses apparitions fantômes et ses déclarations n’inquiète quasiment plus personne, alors même que les services s’entendent sur le fait qu’Al Qaïda n’est plus que l’ombre de lui-même (ce qui va s’avérer dramatiquement faux). Alors même que la nature de la violence va changer, passant du meurtre de masse à l’attentat aveugle. Tout autant que la propagande des organisations terroristes. Daesh maitrisant à la perfection sa communication, et bien mieux qu’un Ben Laden qui se contentera de capitaliser sur sa seule personne en néo prophète pour lequel il se prenait sans doute lui-même.

Psyop

Psyop : Abr.- Contraction des mots psychological operation, désigne depuis la guerre du Golfe toute opération psychologique de l’armée : édition de tracts, émission radiophonique, actions sanitaires ou humanitaires destinées à séduire les populations. Le livre des espions.

..D’autre part, l’accroissement en volume des forces armées et la « révolution technologique » ont eu pour effet de perfectionner le système de sécurité de l’état moderne, si bien que ses caractéristiques en font un terrain de recrutement favorable pour les organisateurs d’un coup d’état. L’armée nationale et les services de sûreté sont en général trop considérables pour constituer un corps social cohérant et uni par un commun loyalisme traditionnel…. Ce faisant, nous aurons la double tâche de convertir à nos vues quelques unités, qui participeront activement au coup d’état, et de neutraliser les autres. Cette dernière action ne signifie pas que nous devrons nécessairement les combattre : il suffira que nous les empêchions d’intervenir contre nous, pendant le temps limité que durera l’opération de prise de pouvoir. Edward N. Luttwak, Coup d’état mode d’emploi.

Selon les témoins du drame, trois affaires préoccupaient l’administration Bush avant le 11 septembre : la Chine, le programme dit de Guerre des Etoiles initié sous Reagan, et Saddam Hussein. Al Qaïda et Ben Laden qui avait pourtant ouvertement menacé les Etats-Unis dès l’ère Clinton ne faisait simplement pas parti des cibles prioritaires. Notamment parce que le sunnisme d’Al Qaïda s’opposait parfaitement à l’influence chiite iranienne dont un des outils militaires et politiques est comme chacun sait le Hezbollah. Ce pourquoi du reste les saoudiens approchèrent Ben Laden au début de sa carrière. Bien entendu au-delà du seul dictateur, au régime au demeurant fort mal en point, et de son pétrole, c’est la Syrie et l’Iran qui étaient visés. La nouvelle d’une attaque majeure en devenir, confirmée par de nombreuses sources désormais connues, a dû non pas être accueilli comme une calamité mais bien au contraire comme la fabuleuse occasion de renverser non seulement les Etats-Unis mais la sphère occidentale dans son ensemble, le tout en faisant subir à l’ONU le même camouflet qu’Hitler avait fait subir à la SDN. La débarrassant de facto d’une autorité déjà fortement compromise à travers entre autre la violation des résolutions par l’état d’Israël, son inertie au Rwanda ou en En ex-yougoslavie, ou simplement son financement, sous dépendance américaine. Il est d’ailleurs remarquable de voir depuis comment le fondamentalisme religieux s’est invité à la table démocratique, presque main dans la main et sans la moindre pudeur d’afficher sa plus complète compromission en faisant entrer l’Arabie Saoudite au Conseil des Droits de l’Homme alors que la même semaine de sa nomination, l’Arabie Saoudite s’apprêtait à crucifier et exécuter en place public un gamin de 21 ans. En terme d’organisation, de finance et plus simplement de risque, celui d’être découvert, il était donc bien plus profitable de s’appuyer sur un attentat majeur que de tenter de l’organiser soi-même en utilisant les artifices abracadabrant proposés par le conspirationnisme dans ce cadre.

Ainsi, s’appuyant sur l’exemple de ce nouveau Pearl Harbor que souhaitait l’aile néo conservatrice, le gouvernement Bush pu mobiliser la plus part de ses alliés, à l’exception notable et remarquée des français. Et fort de leur relation avec l’Angleterre et la servilité arriviste de Tony Blair, n’eurent aucun mal à s’appuyer sur de faux rapports, notamment mis en circulation par un irakien malin qui lui souhaitait abattre le régime de Saddam. Pendant ce temps, tout le monde s’est attaché à des détails dignes d’Hollywood au sujet du seul attentat, renforçant la thèse d’un mystérieux complot. Qui peut en effet croire qu’un passeport quasi intact soit retrouvé sur les lieux d’un attentat où non seulement deux avions de ligne se sont volatilisés mais également deux buildings de plus de cent étages. Qui peut accepter l’idée qu’avant même que son responsable revendique l’action, son nom soit sur toutes les lèvres ? Qui peut avaler qu’un des appareils militaires les plus puissant au monde n’est pas réussi à intercepter cette opération à aucun moment, alors que l’opération Bojinka fut avorté non pas par la CIA, mais la police de Manille ! Personne et c’est bien l’intérêt. C’est précisément ce qu’en terme de renseignement on appel de la déception, ici autant destinée aux autres services de renseignement qu’au public. Fausses et véritables informations mélangées, en s’appuyant très probablement sur tout l’historique et l’antériorité qu’avait le renseignement américain avec Al Qaïda, sans compter toute l’aide volontaire ou non qu’on a pu tirer d’Ali Mohamed, sorte de James Bond du terrorisme international. A la fois béret vert, officié de l’armée égyptienne, sergent dans l’armée américaine, informateur du FBI, barbouze du Hezbollah puis d’Al Qaïda et bon camarade de la CIA. Un personnage aujourd’hui tellement sulfureux que personne ne veut en parler, alors même qu’il attend toujours son procès aux Etats-Unis.

Quel intérêt de cette déception généralisé ? Eh bien le fameux coup d’état quoi d’autres ? Inventer une collaboration active dans la tête des gens sur la base d’une collaboration passé, c’est s’assurer de perdre absolument tout le monde puisque tout le monde courra après des lièvres qui n’existent pas ou plus. Sans compter que c’est un excellent moyen de collecter soi-même des informations. Il existe de nombreuses techniques formelles pour collecter du renseignement, je n’en citerais ici que deux. Il y a ce que Littell appelle la technique de l’appât au baryum, et celle dit du pot de miel. L’appât au baryum consiste à diffuser de manière assez confidentielle pour paraitre naturel une information sensible authentique, afin d’identifier au sein même d’une organisation par quel canal elle passe. Cette technique peut être employée à plusieurs fin, soit révéler des taupes, soit désinformer l’ennemi en empruntant ce même canal. Quand les russes découvrirent par exemple le système souterrain d’écoute qu’avaient installé les américains sous le Mur de Berlin, ils ne se jetèrent pas immédiatement dessus, ils l’utilisèrent pour intoxiquer leurs services de renseignement. La technique dit du pot de miel est un peu similaire, elle est utilisée en informatique. En utilisant un site potentiellement intéressant pour les hackers avec une faille de sécurité laissée sciemment, on peut identifier un certain nombre de pirate. En utilisant ces deux techniques dans le cadre du 11 septembre, on peut non seulement éventuellement déceler les agents ennemis potentiels mais surtout savoir qui parmi la communauté du renseignement et de l’armée peut s’avérer utile et qui il faudra écarter. Identifier de potentiel emmerdeur, lanceur d’alerte ou autre parmi le public, et les alimenter en informations contradictoires. Tout le monde bien occupé à regarder le doigt, le gouvernement Bush et son aile néo conservatrice peut viser la lune.

Comme le fait remarquer Luttwak, un coup d’état n’a nullement besoin d’une importante organisation, ni même de financement fabuleux. L’attentat en lui-même n’a proportionnellement pas coûté grand-chose pour ses auteurs, bien plus à l’économie américaine. En revanche il a rapporté des montagnes d’argent au secteur de la sécurité privée, au Pentagone, au secteur pétrolier et de l’armement. La guerre, comme les catastrophes naturelles c’est bon pour les affaires, bien plus que le système des échanges commerciales classique, contrairement à ce prétend Jacques Attali. Du reste le secteur des affaires se développe parallèlement à une guerre désormais généralisée, celle de l’intelligence économique, qui elle-même s’alimente sur les effets rebours de la Guerre contre le Terrorisme, notamment par la surveillance électronique et la surveillance informatique. Il en est ainsi de toutes les guerres. La déclinaison civile des produits militaires en production civile génère des nouveaux marchés et des nouvelles méthodologies, comme nous pouvons l’observer à travers la généralisation des drones. Finalement le meurtre du peuple afghan, irakien, libyen, syrien, yéménites va peut-être nous permettre de les avoir enfin nos voitures volantes…

Mais un bon coup d’état, et une bonne guerre, doit obligatoirement s’accompagner d’une intense propagande orchestrée comme un film en technicolor. Sur ce sujet le Pentagone a bien apprit la leçon autant du Vietnam que de Tempête du Désert. Si la première avait permis au public du monde entier de regarder le cru de la guerre, décortiquée de l’emballage idéologique de la « guerre juste » comme celle contre les nazis. La seconde offrira au contraire un spectacle de guerre des étoiles mettant en avant le tout technologique comme dans une publicité au salon de l’armement. Sans mort, sans trace de sang mais surtout sans bravoure. Car les journalistes étaient embarqués en « pool » dans des zones où il ne se passait rien et où on mimait pour eux l’essentiel d’une guerre imaginaire. La grande boucherie aseptisée ne permit pas au président Bush de se faire réélire. Erreur que le Pentagone ne commit pas avec son fils. Non seulement on assigna les journalistes en équipe embarquée sur le théâtre des opérations choisi par l’état major, ce qui permettait à la fois de garder le contrôle sur eux tout en les exposant. Mais George Bush junior fut lui-même mit à contribution de la geste militaire. En débarquant d’un jet en tenue de pilote, comme s’il s’en revenait lui-même du front, comme s’il était une sorte de Harrison Ford dans Air Force One venu pour annoncer la victoire. Le président en personne assure le marketing alors qu’il a été exempté du Vietnam et a passé sa jeunesse à se saouler la gueule dans la Garde Nationale et les chambres universitaires. La supercherie est complète de bout en bout.

Et pendant ce temps on met en place des lois d’exceptions, on justifie un faramineux budget en matière d’opération clandestines de toute sortes, on exerce le chantage économique pour obtenir d’états indépendants des zones de non-droit destinés au seul renseignement, on autorise et généralise la torture, on externalise et privatise son appareil militaire au profit d’une infrastructure financière gigantesque et supranationale, on autorise et généralise la pratique des meurtres ciblés, on développe son arsenal global. Comparé à tout ça et au pouvoir qui en découle, le pétrole irakien c’est juste l’amuse-gueule pour remercier ceux qui ont permis ce miracle politique, économique, militaire et surtout idéologique.

Voilà, dans la troisième et dernière partie j’aborderais les conséquences de ce coup d’état global notamment la dépendance militaire et technologique dans laquelle il nous a tous entrainé et ses conséquences sur notre sécurité et nos libertés, comme sur l’idéologie adoptée.