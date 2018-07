Tibet : célébration du 83ieme anniversaire du Dalaï-lama à la Pagode de Vincennes à Paris

Alors que le Dalaï-lama est au Ladakh en Inde où il donne des enseignements, son anniversaire sera célébré le dimanche 8 juillet 2018 par la Communauté Tibétaine de France et ses amis à la Pagode de Vincennes, à Paris. C'est l'occasion de promouvoir sa demande de dialogue avec la Chine sur la question du Tibet et de rappeler son combat pour la non-violence.

Le Dalaï-lama qui s'est retiré de la vie politique en 2011 en faveur d'un Président élu est actuellement au Ladakh en Inde pour y donner des enseignements bouddhiques. Le 6 juillet 2018 marque le 83ieme anniversaire du Dalaï-lama, un événement qui est célébré partout sur la planète par la communauté tibétaine, sauf au Tibet, où la célébration est interdite par la Chine. Elle continue de le considérer comme un séparatiste, bien qu'il ne réclame plus l'indépendance depuis prés de cinquante ans, mais une autonomie réelle du Tibet dans le cadre de la constitution chinoise.

Cinq des six ministres du gouvernement tibétain en exil, sont actuellement en visite officielle à travers le monde pour assister aux célébrations de l’anniversaire du Dalaï-lama ainsi que d'autres engagements officiels. Le président Lobsang Sangay est au Ladakh pour se joindre aux célébrations de l’anniversaire du Dalaï-lama samedi. Le ministre de l'Education, le Dr Pema Yangchen, est le seul membre du gouvernement qui reste au siège du gouvernement tibétain en exil. Elle doit assister aux festivités le 7 juillet à Dharamsala en Inde. Le ministre de l'Intérieur, Sonam Topgyal Khorlatsang, est en visite aux États-Unis et au Canada. Il assistera à la célébration de l’anniversaire du Dalaï-lama organisée par la communauté tibétaine de New York et du New Jersey. Karma Gelek Yuthok, ministre des cultes et de la culture, est en visite officielle en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni. Le ministre de la Sécurité Phagpa Tsering est en voyage officiel en Nouvelle-Zélande et en Australie où il rencontrera la communauté tibétaine basée à Auckland, Melbourne et Canberra. Le ministre de la Santé, Choekyong Wangchuk, est actuellement au Japon jusqu'au 8 juillet. Il s'est déjà rendu à Taïwan où il a célébré l'événement « Merci Taiwan ». Le ministre des Finances, Karma Yeshi, effectue une visite de 15 jours en France, en Belgique, au Pays-Bas et en Espagne. En France, il assistera à la célébration de l’anniversaire du Dalaï-lama à l'Assemblée nationale.

Le Dalaï-lama doit se rendre aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse en septembre pour des conférences sur l'importance de la paix, de la compassion et de la non-violence. Le 16 septembre, le Dalaï-lama donnera une conférence publique sur « Pourquoi la compassion est essentielle dans notre monde troublé » à Rotterdam, aux Pays-Bas. Lors de sa visite en Allemagne le 19 septembre, il participera à une conférence sur « Non-violence et Paix » organisée par Tibet Initiative Deutschland et la Fondation Gaden Phodrang du Dalaï-lama au Centre des Congrès de Darmstadtium. Le 21 septembre, il participera à une cérémonie célébrant le 50ème anniversaire de l'Institut du Tibet de Rikon. Il participera également à une cérémonie officielle à Eulachhalle Winterthur, en Suisse. Le 23 septembre, il donnera un enseignement sur la Guirlande Précieuse de la Voie du Milieu de Nagarjuna à Zurich Hallenstadion en Suisse.

De non-violence et de dialogue avec la Chine, il sera aussi question le dimanche 8 juillet, à la Pagode de Vincennes, métro Porte Dorée, où la Communauté tibétaine en France célébrera le 83ieme anniversaire du Dalaï-lama à partir de 11h30 et jusqu'à 21h.