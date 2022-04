Tibet : de la présidentielle française à la célébration de l’anniversaire du Panchen-lama disparu à l’âge de 6 ans

Le dimanche 24 avril, marquera l’élection présidentielle de 2022 pour laquelle nous avons adressé une lettre sur le Tibet à l’ensemble des candidats. Nous rappelons ici les points forts des réponses des candidats. Coïncidence, les Tibétains célébreront le lendemain à la Bastille le 33ième anniversaire du Panchen-lama emprisonné à l’âge de 6 ans par les autorités chinoises. Ils demandent sa libération.

Gendhun Choekyi Nyima, 11ième Panchen-lama

Nous remercions les trois candidats qui ont répondu à notre lettre pour la campagne présidentielle. Si la question du statut du Tibet n’est pas centrale dans l’élection présidentielle française, elle comporte des liens et une résonance avec l’actualité par le projet de résolution non-violente du conflit sino-tibétain voulu par le Dalaï-lama, qui peut inspirer la diplomatie de nombre de gouvernements.

Parmi les réponses des candidats à la présidence de la République, nous retenons la déclaration de Nathalie Arthaud pour qui il appartient fondamentalement au peuple du Tibet de décider, librement, de son sort.

Nous retenons aussi la volonté de Nicolas Dupont-Aignan d’inviter le Dalaï-lama à Paris. Même si le Dalaï-lama n’a plus de fonction politique depuis 2011, date de l’élection d’un président tibétain laïc, il reste très attaché à la résolution non-violente du conflit sino-tibétain, dont il représente une clé incontournable. L’invasion de l’Ukraine et le développement d’une guerre effrayante aux portes de l’Europe nous incitent d'autant plus à reconnaître l’exemplarité de la quête du Dalaï-lama.

Nous retenons encore les propositions de Yannick Jadot pour :

- que l’administration française établisse un contact régulier avec le bureau du Tibet de Paris, représentant les Tibétains en exil.

- inciter le gouvernement indien à apporter plus de soutien professionnel aux communautés tibétaines en Inde, et à favoriser l’intégration administrative des réfugiés tibétains établis en Inde.

- l’organisation d’une rencontre sous l'égide de la France et d'autres pays européens dans le cadre de l’union européenne.

- refuser les contrats publics avec des sociétés impliquées dans la surveillance électronique et la persécution des Tibétains et bloquer les importations de produits qui ne respectent pas les droits humains.

Nous souhaitons que le prochain chef de l’Etat français et son gouvernement puissent prendre en compte les réponses des candidats à l'élection présidentielle.

Par coïncidence, le lendemain du second tour de la présidentielle marque le 33ième anniversaire de Gendhun Choekyi Nyima, le Panchen-lama, qui a disparu à l’âge de 6 ans, le gouvernement chinois l’ayant alors emprisonné ou placé en résidence surveillée. Depuis, tous les ans, les Tibétains célèbrent son anniversaire et demandent sa libération.

La célébration de l’anniversaire du Panchen-lama par la Communauté tibétaine de France et ses amis se tiendra le lundi 25 avril 2022 à 16h, place de la Bastille, métro Bastille